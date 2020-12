„Open Gallery“: atvira visiems ir visada

Šiais metais galeriją papildys dar dešimt naujų kūrinių įprastoje Naujamiesčio teritorijoje ir vienas – ties Neries krantine. Tiesa, dėl užklupusios pandemijos kol kas savo darbus pristato tik lietuvių menininkai.

Šiuo metu „Open Gallery“ puošia 41 kūrinys – Lietuvos ir užsienio menininkų, tokių kaip Sokar Uno (Vokietija), Telmo & Miel (Nyderlandai), Perkup, Davidas Leitneris (Austrija), Dirty Elmo (Švedija) ir kt.

Galerija atvira visiems ir visada, todėl net kai karantino pramogos šiuo metu apsiriboja namais, trumpam pasivaikščioti ir būti įkvėptam meno kviečia atvira lauko galerija.

Agnė Stašinskaitė „Žvilgsnis į Rojų“

Iliustracija įkvėpta Jono Meko žodžių, kad kiekvienas su savimi, net to nežinodami, kažkur giliai savyje, galbūt užslėptai, nešiojamės dalį Rojaus atvaizdo. (Iš filmo „As I was moving ahead occasionally I saw brief glimpses of beauty“).

„Interpretuojant šiuos žodžius nusprendžiau atgaivinti, prikelti naujam gyvenimui, persodinti ir „Rojaus“ medį, kurį Mekas buvo sodinęs Niujorke, Soho kvartale. Tačiau jis buvo nukirstas. Medis čia tampa tiltu tarp Žemės ir Rojaus, atgimimo ir laisvos kūrybos simboliu.“

Linas Kaziulionis (kart7) „Informacinis burbulas“

Šiuolaikiniame pasaulyje susiduriame su didžiuliu informacijos srautu, todėl kiekvienam tampa be galo sudėtinga su juo susidoroti. Galime teigti, kad informacija yra labai geras ir naudingas dalykas, tačiau, pažvelgus kitu kampu, žmogus tarsi užsidaro savo informacijos burbule ir nebegali teisingai jos apdoroti ar rasti patikimos informacijos, kuri pastaruoju metu tampa labai didele problema šiuolaikiniame skaitmeniniame pasaulyje.

„Kūrinyje labai aiškiai vaizduoju susidariusį žmogaus informacinį burbulą, t.y moteris pučia muilo burbulus ir bepūsdama juos užsipučia sau ant galvos. Tai tampa filtru, kuris filtruoja ateinančią informaciją. Filtras dažnai neveikia, kaip turėtų, ir teisinga informacija nepasiekia vaizduojamos moters. Taip tarsi atspindi problemą, su kuria mes visi ir susiduriame.“

Kristina Asinavičiūtė (Kristina Asinus) „Naktinės kelionės“

„Vasaros naktys man asmeniškai yra neįtikėtino įkvėpimo ir visiškos laisvės šaltinis. Tai ilgai lauktas metas, kai pagaliau galima pasiklysti pasaulyje nebijant, kad nušalsi pirštus ar pasigausi nelemtą gripą. Atsiranda nuostabi proga pagaliau vėl laisvai stebėti žvaigždes, jausti, kaip šiltas vėjas švelniai glosto odą, sušiaušia plaukus ir svaigina protą svajonėmis. Tai neįtikėtinas džiaugsmas būti gyvam. Gyvam savo kukliame paprastume, be didingų planų, kuriais gyvename ir tikimės, kad tik jų įgyvendinimas atneš mums tiek lauktos laimės. Ne feraryje slypi laisvės esmė. Ne brangiuose kailiniuose. O paprastoje kasdienybėje – paprastoje kelionėje mylimu troleibusu naktimis, bandant išlaikyti pusiausvyrą jam skriejant ir nekantriai laukiant savo atgimimo stotelės.“

Be jau išvardytų autorių kūrinių, „Open Gallery“ papuošė arba dar papuoš:

Julios Panovos „Laikyk savo vėliavą“

Povilo Kupčinsko (Povas on Fire), „Varnų sąskrydis“

Evelinos Jaskelevičiūtės „Virsmas“

Martyno Ivinsko „Pilietis“

Agnės Juršytės „Būti savimi“

Pijaus Čeikausko (Pijino) „Dūminė“

Domo Veriko vizualinė instaliacija „Medžių mylėtojas“