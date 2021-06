Muzikos ikona Iggy Pop koncertuos Lietuvoje

Vienintelis Iggy Pop pasirodymas „Compensa“ koncertų salėje Vilniuje įvyks 2022-ųjų birželio 16-ąją dieną.

Punk muzikos krikštatėviu tituluojamas Iggy Pop yra amerikietis muzikantas, dainininkas, muzikos autorius, įrašų prodiuseris ir aktorius. 1967 m. jis subūrė įtakingą grupę „The Stooges“, kuri vienaip ar kitaip paveikė visas punk muzikos grupes.

Mūsų įtarimai pasitvirtino – šis žmogus yra genijus.

Iggy Pop solinę karjerą pradėjo bendradarbiaudamas su viena ryškiausių muzikos pasaulio žvaigždžių ir artimu draugu – Davidu Bowie. Specialiai į tuometinį Vakarų Berlyną atvykę muzikantai kartu dirbo kurdami dainas dviem Iggy Pop solo albumams „The Idiot“ ir „Lust For Life“, kurie buvo išleisti 1977 m.

Iggy Pop yra vienas pirmųjų atlikėjų, pradėjęs ir išpopuliarinęs vadinamąjį šokinėjimą nuo scenos neriant į publiką, kuris vėliau tapo neatsiejamu roko koncerto atributu. Per savo ilgą karjerą Iggy Pop kūrė pačių įvairiausių stilių muziką, pradedant garage rock, punk rock, hard rock, heavy metal, art rock, new wave, jazz, blues ir baigiant electronika.

Daug Iggy Pop sukurtų dainų sulaukė didelės sėkmės: „The Stooges“ kūrinius „Search And Destroy“ ir „I Wanna Be Your Dog“ bei atlikėjo solo hitus „Lust For Life“, „The Passenger“ ir „Real Wild Child (Wild One)“ žino kiekvienas melomanas. Populiarumo nestokojo kartu su grupės „The B-52's“ dainininke Kate Pierson įrašytas duetas „Candy“ ar Iggy Pop sukurta daina „China Girl“, kurią perdainavo ir hitu pavertė David Bowie.

Daugiau nei 50 metų aktyviai muzikuojantis Iggy Pop padarė didžiulę įtaką daugeliui šiuolaikinės muzikos atlikėjų bei grupių. „The Sex Pistols“, „The Smiths“, „Nirvana“, „Depeche Mode“, „Nine Inch Nails“, „Joy Division“ – tai tik keletas grupių, kurių muzikantai teigia, kad juos kūrybai įkvėpė punk muzikos krikštatėvis.

Grupės „Siouxsie And The Banshees“ vokalistė Siouxsie Sioux yra sakiusi: „Mūsų įtarimai pasitvirtino – šis žmogus yra genijus“. Su tuo sutinka ir muzikos kritikai: 2010-aisiais legendinis atlikėjas, kartu su grupe „The Stooges“, įtraukti į „Rock'n'rollo šlovės muziejų“, 2020-ųjų sausį vykusioje „Grammy“ apdovanojimų ceremonijoje Iggy Pop buvo įteiktas prestižinis „Lifetime Achievement“ apdovanojimas už viso gyvenimo nuopelnus muzikai.

Bilietus į išskirtinį Iggy Pop koncertą visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete www.bilietai.lt.

Bilietus bus galima įsigyti jau nuo šio penktadienio (birželio 18 d.) 10 val. ryto. Dviem dienom anksčiau, birželio 16-ąją, bilietus galės įsigyti „Live Nation Lietuva“ koncertų klubo nariai.

