MO muziejuje – paskutinė galimybė pamatyti šeimų parodą „Ežeras, pilnas žvaigždžių“

Lankytojai kviečiami gyvai išbandyti specialiai šiai parodai MO kolekcijos kūriniams kurtus interaktyvius objektus, patirti muziejuje adaptuotus naujus erdvinius sprendimus, žaisti, pajusti, įsitraukti ir visomis juslėmis patirti parodą.

Pažinti meną per žaidimą

„Parodoje vaikai pažįsta meną per žaidimą – per veiklą, į kurią jie mielai įsitraukia. Žaisdami vaikai be papildomų pastangų neria į dialogą su menu. Taip jie atranda savo autentišką ryšį su meno kūriniais, atpažįsta įvairius jausmus ir emocijas. Norime sukurti vaikams kuo daugiau galimybių plėsti patyrimus bei atverti vaizduotės horizontus saugioje erdvėje – muziejuje”, – teigia Milda Ivanauskienė, MO vadovė.

Eksperimentuoti, improvizuoti, bandyti – paprastai ir nuotaikingai, per žaidimą ieškoti savo ryšio su parodoje eksponuojamais kūriniais kviečiami visi lankytojai.

„Šioje parodoje žaidimo taisyklės visai kitokios“

Paroda „Ežeras, pilnas žvaigždžių“ lankytojus pasitinka nuo pat įėjimo į MO muziejų. Būtent čia pradeda tekėti simbolinė upė, atvedanti parodos lankytojus iki ežero, pilno žvaigždžių. Taip muziejaus atstovai nuo pat pirmųjų žingsnių nori į parodos patyrimą įtraukti visus į ją atėjusius. Ir jiems pavyko – parodoje nustebo ar nudžiugintas buvo ne vienas.

Muziejaus nuotr.

„Tokios parodos leidžia vaikams nuo mažens patirti, kad muziejus – smagi, kūrybiška erdvė. Vaikai čia gali su smalsumu ir atvirumu tęsti gyvenimo pažintį su menu, eiti vis gilyn“, – teigia parodą aplankiusi šiuolaikinio meno rinkos ekspertė Justė Jonutytė.

Entuziazmo neslepia parodą su vaikais mačiusi MO muziejaus MOdernistų bendruomenės narė Beata Nicholson: „Labai džiaugiuosi, kad muziejus atkreipė dėmesį į vaikus. Muziejus yra puikus pirmas žingsnis pradėti pažintį su menu – nesvarbu, gal vaikams labiau patinka laipioti ir šokinėti, bet muziejus ar galerija turi būti vieta, į kurią jie nori ir norės eiti“.

Savo įspūdžiais socialiniuose tinkluose dalijosi ir kiti parodos lankytojai: „Kaip gera, kad nereikėjo drausminti; puikiai subalansuota vaikams – smalsiems, atvira širdimi ir beribe fantazija“; „Parodoje labai daug visko: meno, jaukumo, žaismės, juslių kutenimo, laisvės saviraiškai ir atvirumo autentiškai patirčiai“; „Šioje parodoje žaidimo taisyklės visai kitokios“; „Menas vaikams čia pateikiamas interaktyviai, smagiai“; „Vaikai ne tik smalsavo apie meną, bet ir žaidė, patys kūrė meno kūrinius, susirado draugų, o galiausiai pareiškė, kad būtinai eisim maudytis naktį, kai ežeras bus pilnas žvaigždžių“.

Kūrėjais tampa ir vaikai

Ką parodoje gali veikti vaikai? Žaisti vaizduotės žaidimus, atrasti paslėptus parodos eksponatus, smėlyje nupiešti emocijas, iš įvairių gamtinių objektų dėlioti koliažą, sekti upės vaga iki ežero ir taip atrasti Lietuvos kraštovaizdį iš paukščio skrydžio, įsivaizduoti, kokių spalvų galėtų būti draugystė. Tai yra dalis žaidimų ir patyrimų, kuriuos išbandyti kviečiami jaunieji lankytojai.

Muziejaus nuotr.

Vaikai yra kviečiami sukurti ir savo meno kūrinį. Jaunųjų kūrėjų – parodos lankytojų – piešti kūriniai papildo ir parodų salės erdves.

O norintiems patirti parodą garsu – speciali garsinė instaliacija. Gamtos garsų takelį Vladislovo Žiliaus kūriniui „Vasara“ kūrė filmo „Sengirė“ režisierius Mindaugas Survila. Parodai taip pat sukurta ir speciali audiopatirtis – e. gidas, kurį įgarsino vaikai. Jie istorijomis ir nutikimais pratęsia galimybę susipažinti su parodoje eksponuojamais kūriniais.

Parodą MO muziejuje pamatyti galima iki lapkričio 7 dienos. Muziejaus atstovai informuoja, kad muziejus dirbs ir lapkričio 1 dieną. Daugiau apie parodą.

Greitu metu – ir parodos knyga

Paroda vaikams tęs savo gyvenimą knygos pavidalu. Jau greitai MO muziejuje pasirodys ir parodos kuratorės Karen Vanhercke knyga „Ežeras, pilnas žvaigždžių“.

Kaip ir parodoje, knygoje „Ežeras, pilnas žvaigždžių“ bus galima drąsiai ir be jokių ribojimų mąstyti bei reflektuoti pasaulį vaizdais. Knygoje meno kūriniai bus atspirties taškas nerti į atveriančius pokalbius. O perskaičius knygą, visai nesudėtingai klausimų analogiją įvairiuose pokalbiuose su vaikais galės išbandyti ar pratęsti ir patys tėvai.