LNDT sezoną pradės naujas „Lokio“ režisieriaus darbas „Respublika“

Daugiau nei dvejus metus trunkantis kūrybinis procesas, didžiulė Kino klasterio erdvė, įspūdingos dekoracijos, imersinio teatro metodai ir spektaklio koprodiuseriu tapęs prestižinis Europos teatras – Miuncheno „Kammerspiele“. Tai keletas šio spektaklio išskirtinumų.

Kūrėjai atkreipia dėmesį, kad tai nebus standartinis spektaklis, kuomet žiūrovai visą laiką sėdi savo kėdėse. „Respublikoje“ visi galės pasijusti komunos dalimi, laisvai judėti, išeiti ir ateiti, nusipirkti gėrimų bei užkandžių, todėl ilgos spektaklio trukmės baimintis nederėtų.

„Respublika“ yra meninis projektas, kurio kūrėjai siekė išbandyti bazinių pajamų idėją. Kas nutiks, jei iš naujo apibrėšime darbo sąvoką? Ar darbu gali būti vadinama tik ta veikla, kuria siekiama padidinti BVP ir atlyginimą?

Aktoriai ir kiti kūrybinės grupės nariai buvo keletą kartų pasitraukę į Lietuvos gamtą, kur gaudavo nustatytą sumą pragyvenimui ir siekė sukurti bendruomenę, veikiančią už įprastų socialinių ir ekonominių struktūrų ribų. Netrukus paaiškėjo, kad „Respublikos“ narius suvienijo ir jų bendra veikla tapo šokiai bei muzika. Ar muzikos kūrimas ir šokiai laukinėje gamtoje turi platesnę, ritualinę, suvienijančią prasmę?

„Respublika“ tam tikra prasme yra mano tyrinėjimų teatre tęsinys. Ir tai iš dalies yra atsakymas „Lokio“ žiūrovams, nes po premjeros ir tarptautinių turų buvo besikartojanti nuomonė: „Kaip gaila, kad negalime šokti spektaklio metu“. Šį prašymą šiek tiek išpildėme per „Lokio“ rodymus Lietuvos operos ir baleto teatre, kai orkestro duobėje padarėme fanų zoną šokiams, tačiau „Respublikoje“ bus daugiau galimybių šokti. „Respublikos“ idėja kilo nuo Paulavos respublikos, gyvavusios Lietuvoje aštuonioliktame amžiuje, bet tyrėme laisvės temą ir kokios bendruomenės šiandien gali sukurti laisvės jausmą. Man atsakymas į šį klausimą buvo reivas, reivo bendruomenė. Siekiau sukurti spektaklį, kuriame susikirstų teatras, multimedijos, dailė, kinas ir muzika. Kad tai būtų reiviškas pastatymas. Kviečiame žiūrovus į visiškai imersinę (liet. įtraukiančią, panardinančią) instaliaciją, kur veiksmą galima sekti daugeliu skirtingų būdų: gyvai, transliuojamą per ekranus arba sumontuotą vaizdą. Tai labai sudėtingas, kompleksinis pastatymas, tad nėra galimybės viską pamatyti per vieną kartą. Nuo žiūrovo priklauso, kokią trajektoriją jis pasirinks, o tai labai pakeičia tai, ką jis pamato ir gauna“, – sako spektaklio režisierius Ł. Twarkowskis.

Łukaszas Twarkowskis

„Respubliką“ kuria tarptautinė komanda (dalis jos dirbo prie „Lokio“, tai scenografas Fabienas Lede'as, kompozitorius Bogumiłas Misala, choreografas Pawełas Sakowiczas, kai kurie aktoriai). „Respublikos“ dramaturgė – Joanna Bednarczyk, kostiumus kuria Svenja Gassen iš Vokietijos, vaizdo projekcijas – Adomas Gustainis ir Karolis Rakowskis, šviesų dizainą – Julius Kuršys ir Dainius Urbonis.

„Respublikoje“, kaip ir „Lokyje“, skambės technomuzika, o žiūrovus gali nustebinti tai, kad prie DJ pulto jie išvys žinomus aktorius. Save didžėjų amplua jie jau išbandė vasarį renginyje, vykusiame Vilniaus naktiniame klube „Opium“.

Spektaklyje vaidins Nelė Savičenko, Airida Gintautaitė, Rasa Samuolytė, Janas Dravnelas, Rytis Saladžius, Valentinas Novopolskis, Vainius Sodeika, Augustė Pociūtė, Gediminas Rimeika, Ula Liagaitė, Martynas Nedzinskas, Diana Anevičiūtė, Algirdas Dainavičius ir du aktoriai iš Miuncheno „Kammerspiele“: Stefanas Merkis ir Komis Togbonou.

„Žmonija visą laiką tikrina revoliucingas idėjas. Atrodo, kad dabartinis idėjų, socialinių ir politinių naratyvų pagrindas jau nebetinkamas. Stebėdami didėjančią nelygybę, griūvančią demokratiją, valdžios struktūrų persiskirstymą ir klimato katastrofos grėsmę, vis daugiau žmonių supranta, kad dabartiniai įstatymai yra nebe įstatymai, o chaosas ir neteisybė.

Tad ar patirtis, neturinti finansinių matų, turi kokią nors vertę? Ar muzika ir šokis turi ritualinę jėgą sustiprinti išsigandusį ir susirūpinusį žmogų? Padaryti jį ir ją ne tokį bejėgį? Atsakingesnį? Jautresnį? Ar respublikos idėja gali viršyti politinę struktūrą ir įgyti naujų egzistencinių prasmių?“ – klausia spektaklio kūrėjai.

„Respublika“ yra nauja teatrinė patirtis erdvėje ir laike, kur galima dalytis istorijomis, maistu ir net pirtimi. Įsitraukimo lygis priklausys nuo paties žiūrovo – jam visad lieka laisvė tik stebėti spektaklį. Šios ypatingos teatrinės patirties, kuri Lietuvoje pristatoma pirmą kartą (angliškai tai įvardijama kaip immersive ir durational theatre), trukmė – 6 valandos.

„Respublikos“ premjera įvyks rugsėjo 3, 4, 5 d. Vilniaus kino klasteryje (Meistrų g. 12C, Vilniuje).