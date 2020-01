LMTA – tarptautinė eksperimentinės operos laboratorija

Lygiagrečiai LMTA surengta ir metinė Europos operos akademijos generalinė asamblėja. Intensyvūs kursai bei vieši renginiai akademijos ir kitose Vilniaus erdvėse numatyti iki penktadienio – sausio 24 d., o šį vakarą MO muziejuje rengiamas LMTA šiuolaikinės muzikos programos studentų koncertas „Skambantys kadrai: performansai ir improvizacijos“.

Europos operos akademija – tarptautinės „Erasmus+“ programos strateginių partnerysčių projektas, kurio tikslas – paskatinti naujoves operos srityje. Jis paremtas dalinimosi mokymais principu.

LMTA vykstantys intensyvūs 5 dienų eksperimentinės operos laboratorijos kursai rengiami, siekiant lavinti naują operos kūrėjų ir atlikėjų kartą, skatinti kūrybiškumą, tarpdisciplininį bendradarbiavimą ir kultūros antreprenerystę, o platesniu mastu – skleisti konceptualią prieigą prie operos žanro ir kūrybinius eksperimentus. EOA eksperimentinės operos laboratorija jau buvo surengta pernai vasarą Mastrichte (Belgijoje), o šių metų birželį vyks Porto mieste (Portugalijoje).

EOA eksperimentinės operos laboratorijos kursuose LMTA dalyvauja 25 studentai ir 12 dėstytojų iš 7 aukštųjų mokyklų: Atverpeno karališkosios konservatorijos (Belgija), Parmos Arrigo Boito muzikos konservatorijos (Italija), Latvijos Jazepo Vytuolo muzikos akademijos, Porto politechnikos instituto Muzikos ir scenos menų mokyklos (Portugalija), Stokholmo menų universiteto (Švedija), Mastrichto muzikos akademijos (Nyderlandai) ir LMTA.

Lygiagrečiai sausio 19-20 d. LMTA surengta metinė Europos operos akademijos (EOA) generalinė asamblėja, kurios nariai, greta išvardintų aukštųjų mokyklų – ir Lodzės Gražinos ir Kęstučio Bacevičių muzikos akademijos (Lenkija) bei kitų šalių mokslo institucijų atstovai, aptarė šiuolaikinės operos studijų, EOA projekto struktūros ir kitus organizacinius klausimus.

Visi besidomintys kviečiami apsilankyti viešuose Europos operos akademijos renginiuose. Paskaitą „Kai kas sena, kai kas nauja? Operos rinka tarp avangardo ir tradicijos“ („Same Old, Same New? The Opera Market Between Avantgarde And Tradition“) pirmadienį pristatė operos rinką tyrinėjanti Mastrichto muzikos akademijos dainavimo profesorė Susanne Schimmack.

Vakare (sausio 20 d.) 18.30 val. MO muziejuje koncertą „Skambantys kadrai: performansai ir improvizacijos“ rengia LMTA šiuolaikinės muzikos programą kuruojančių kompozitoriaus Vykinto Baltako, saksofonininko Liudo Mockūno ir pianisto improvizuotojo Arno Mikalkėno studentai (Mėta Pelegrimaitė – fleita, Matas Samulionis – saksofonas, Simas Petkevičius – saksofonas, Klaudija Indriliūnaitė – gitara, Kęstutis Zubavičius – perkusija, Lina Rovaitė – vokalas, Salomėja Kalvelytė – fleita, Haroldas Parulis – klarnetas, Mikas Kurtinaitis – tūba, Klaudijus Štuopinis – saksofonas). Programoje – Dieterio Schnebelio „Museumsstücke“ ir atlikėjų improvizacijos.

Sausio 21 (antradienį) ir 22 d. (trečiadienį) nuo 9.30 val. LMTA Balkono teatre kviečiame stebėti užsienio dėstytojų kūrybines dirbtuves. Sausio 21 d. dirbtuves „Tapti e-mocingu“ („Getting “E-Motional“) ves Porto politechnikos instituto Muzikos ir scenos menų mokyklos dėstytojai António Salgado ir Claire Binyon. Dirbtuvių tikslas – susieti kūno judesius ir vokalines pratybas, kad dainininkai gebėtų tarpusavy bendrauti balsu ir emocija. O sausio 22 d. į kolektyvinės improvizacijos dirbtuves „Akimirkų biblioteka“ („Library of Moments“) kvies Mastrichto muzikos akademijos profesorius Joachimas Junghanssas.

Sausio 22 d. 11.30 val. LMTA Balkono teatre rengiama diskusija „Kuriant šiuolaikinę operą“ („Composing Contemporary Opera“), kurioje dalyvaus kompozitorius ir dirigentas, LMTA docentas Vykintas Baltakas, Venecijos bienalės „Auksinį liūtą“ pelniusios „Saulės ir jūros“ autorės, režisierė Rugilė Barzdžiukaitė ir kompozitorė Lina Lapelytė bei latvių kompozitorė Anna Ķirse.

Sausio 23 d., ketvirtadienį, 16.30 LMTA Balkono teatre paskaitą „Opera kaip menas tarpinėje teritorijoje“ („Opera As Art In Between) skaitys Peteris Missotten iš Mastrichto muzikos akademijos. Opera visuomet buvo tarpžanrinis menas, apjungiantis teatrą ir muziką. Tad ar jis yra ateities menas?

Penktadienį, sausio 24 d., 14 val. EOALAB kūrybinių dirbtuvių meniniai rezultatai bus pristatyto LMTA Balkono teatre. Įėjimas laisvas.