Legendinio JAV kompozitoriaus premjera – Vilniuje

Los Andželas, Londonas, Sidnėjus, San Franciskas, Niujorkas – į šių miestų sąrašą pateks ir Vilnius, kai spalio 19 d. Lietuvos sostinėje nuskambės naujausias legendinio JAV minimalisto Steve’o Reicho kūrinys orkestrui „Music For Ensemble And Orchestra“.

Praėjusių metų pabaigoje pirmą kartą nuskambėjęs Los Andželo ir Londono simfoninių orkestro koncertuose, šiemet atliktas Sidnėjuje ir San Franciske, šis kūrinys po Vilniaus keliaus į Niujorką, kur gruodžio mėnesį jį grieš geriausių pasaulio orkestrų penketukui priskiriamas Niujorko filharmonijos orkestras. „Vilniaus festivaliai“ džiaugiasi galėdami pristatyti šios muzikos garsenybės premjerą Lietuvoje.

S. Reichas kartu su Philipu Glassu yra laikomi pačiais garsiausiais ir įtakingiausiais šių laikų muzikos kūrėjais, ne tik JAV, bet ir visame pasaulyje – kiekvienas šių kompozitorių naujas kūrinys tampa didžiuliu įvykiu muzikiniame gyvenime. Šiam atvejui yra skiriamas dar didesnis dėmesys: paradoksalu, bet S. Reicho kūrinys „Music For Ensemble And Orchestra“ yra pirmasis jo darbas orkestrui po 30 metų pertraukos. Pernai 82-ejų JAV muzikos kūrėjas prisipažino dienraščiui „The New York Times“, jog laiko save pirmausia kūrinių ansambliui kompozitoriumi ir imdamasis šio kūrinio turėjo įveikti tam tikrą vidinį nusistatymą prieš rašymą dideliam orkestrui. Iš tiesų būdamas ne tik kompozitorius, bet ir ilgametis savo įkurto ansamblio „Steve Reich and Musicians“ vadovas, S. Reichas daugumą sėkmingiausių kūrinių parašė būtent ansambliui. Verta paminėti „Grammy“ apovanojimus kompozitoriui pelniusius kūrinius „Music for Eighteen Musicians“ ir „Different Trains“, 2009 m. Pulitzerio premija apdovanotą „Double Sextet“ ir kt. Naujausia S. Reicho 2019 m. kompozicija taip pat yra kūrinys 14 atlikėjų ansambliui bendrame projekte su vaizdo menininku Gerhardu Richteriu.

Paskutinis S. Reicho kūrinys simfoniniam orkestrui „Four Sections“ buvo sukurtas 1987 m. Tačiau savo naujausiame orkestriniame opuse „Music For Ensemble And Orchestra“ kompozitorius surado būdą suderinti jo mėgstamą kūrybą ansambliui ir simfoninio orkestrui suteikiamą mastą. Barokinės „concerto grosso“ formos pavyzdžiu S. Reichas parašė kūrinį koncertuojančiam ansambliui ir orkestrui, o ypač rėmėsi savo mėgstamu J. S. Bacho „Brandenburgo koncertui“ Nr. 5.

S. Reicho kūrybos žinovai šiame kūrinyje „Music For Ensemble And Orchestra“ išgirs ir jo ankstesnio kūrinio „Runner“ atspindžių – ypač ritmo formulių, inspiruotų, pasak kompozitoriaus, muzikos vienam Bolivudo filmui, kurį jis žiūrėjo su žmona, menininke Beryl Korot.

S. Reicho „Music For Ensemble And Orchestra“ premjerą Lietuvoje rengia Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, kurio meno vadovas ir vyr. dirigentas – Gintaras Rinkevičius. Beje, Londono simfoniniam orkestrui garsiojoje „Barbican“ salėje šį kūrinį dirigavo mūsų publikai puikiai pažįstamas Kristjanas Järvi.

Šiame koncerte spalio 19 d. taip pat pasirodys vienas garsiausių šių laikų britų kompozitorių ir dirigentų Thomas Adès, kurį „The New York Times“ apibūdina kaip „vieną puikiausių šių dienų muzikų“. Jis yra įvairių muzikos apdovanojimų laureatas ir nepaprastai įvairiapusė kūrybinė asmenybė – dirigentas, kompozitorius, pianistas. Pirmiausia jis išgarsėjo kaip operų kūrėjas ir dirigentas. Jau pirmoji jo opera „Powder Her Face“ (1995) buvo atliekama visame pasaulyje, antrosios operos „The Tempest“ premjerą Londono karališkajame operos teatre (2004) su dideliu pasisekimu dirigavo pats kompozitorius. Ji buvo atliekama ir Niujorko „Metropolitan Opera“ scenoje, o „Deutsche Grammophon“ įrašas pelnė „Grammy“ apdovanojimą. Savo trečiosios operos „The Exterminating Angel“ („Keršto angelas“ pagal Luisą Buñuelį, 2016) pastatymus T. Adès dirigavo tokiose scenose, kaip Zalcburgo festivalis, Niujorko „Metropolitan Opera“ ir Londono karališkoji opera. T. Adès nuolat pasirodo su geriausiais pasaulio orkestrais: Niujorko filharmonijos, Londono, BBC ir Birmingamo miesto simfoniniais orkestrais, šį sezoną diriguos Leipcigo „Gewandhaus“ orkestrui, Londono ir Los Andželo filharmonijų orkestrams, Bostono simfoniniam orkestrui, „Orchestre de Paris“, „Britten Sinfonia“ ir kitiems kolektyvams. T. Adèso kūrinius atlieka ir tokie meistrai, kaip seras Simonas Rattle’as ir Berlyno filharmonijos orkestras.

Koncerte skambės du patys populiariausi T. Adèso kūriniai – „Polaris“ simfoniniam orkestrui bei Koncertas fortepijonui ir orkestrui „In Seven Days“. Šio įstabaus opuso solinės partijos atlikimui į Vilnių atvyks žymus amerikiečių pianistas Kirillas Gersteinas. Rusijoje gimęs žydų kilmės pianistas yra itin vertinamas už išskirtinį fortepijoninį artistiškumą, jis yra laimėjęs Pirmąją vietą garsiajame A. Rubinšteino pianistų konkurse, buvo apdovanotas prestižiniu „ECHO Klassik“ prizu, o 2010 m. tapo „Gilmore Artist Award“, kuriame skiriama 300,000 JAV dolerių premija, laureatu.

Išskirtinis koncertas su S. Reicho premjera Lietuvoje, britų kompozitoriumi ir dirigentu T. Adèsu, JAV pianistu K. Gersteinu ir Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru – spalio 19 d. Kongresų rūmuose Vilniuje. Bilietus galima įsigyti „Bilietai.lt“ kasose ir internetiniame portale. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.