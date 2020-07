„Labirintas ir švyturys“: įžanginiai 14-osios Baltijos trienalės renginiai

Kaip teigia 14-osios Baltijos trienalės kuratoriai Valentinas Klimašauskas ir João Laia, projekte bus siekiama išryškinti meno vaidmenį įvairialypiame socialiniame peizaže ir atspindėti trintis tarp daugybės besibaigiančių procesų bei naujų pradžių naujausioje šio regiono istorijoje. Įžanginių renginių metu trienalės kuratoriai dalinsis ligšioliniu savo tyrimu. Lankytojų laukia mirgančios, nelinijinės mūsų dienų tikrovės panorama, pristatoma monolitiškame tarp lauko skulptūrų įrengtame ekrane. Specialiai renginiui skirtą architektūrą kūrė Petras Išora ir Ona Lozuraitytė, o grafikos dizainą – Nerijus Rimkus.

Įžanginė Baltijos trienalės programa – tai vieningos vizijos konsoliduoti nesiekianti „minkštoji“ platforma pokalbiams, filmų peržiūroms, performansams, skaitymams ir muzikai. Renginiais siekiama atkreipti dėmesį į netolygų, paradoksų kupiną šio regiono vystymosi procesą, kuriame grumiasi ekologinės, ekonominės ir politinės jėgos. „Labirintas ir švyturys“ – tai eksperimentas su patirčių įvairove, atspindintis platų įžvalgų spektrą ir kviečiantis kurti santykius su potencialiomis ateities tikimybėmis.

Renginio dalyviai: Caline with C (Lietuva) ir The Social Lover (Olandija), Uli Golub (Ukraina), Roman Himey-Yarema Malaščiuk (Ukraina), Milda Januševičiūtė ir Ignė Narbutaitė (Lietuva), Sasha Litvintseva (Rusija) ir Beny Wagner (JK), Ania Nowak (Lenkija/Vokietija), Jaakko Pallasvuo (Suomija), Agnieszka Polska (Lenkija), Anni Puolakka (Suomija), Jura Shust (Baltarusija), Miša Skalskis (Lietuva), Anastasia Sosunova (Lietuva), Viktor Timofejev (Latvija/JAV), Tomas Venclova (Lietuva).

PROGRAMA

Visas dienas prieš ir po programos ekrane bus rodomi:

Jaakko Pallasvuo ir Viktor Timofejev

„ACAB minčių srautas internete“ („ACAB Mindstorm Online“)

2020 m., nuotoliniu būdu dviese atliktas vaizdo piešinys

Agnieszka Polska

„Šaunamojo ginklo laisvalaikis“ („The Leisure Time of a Firearm“)

2015 m., vaizdo filmas, 19’59“

TREČIADIENIS, liepos 22 d., 19 val.

Agnieszka Polska

„Veidrodinis sodas“ („Mirrored Garden“)

2018 m., vaizdo filmas, 6’42“

Uli Golub

„Užrašai iš pogrindžio“ („Notes From Underground“)

2016 m., vaizdo filmas, 13’23“

Anni Puolakka

„Rumina“

2017 m., vaizdo filmas, 8’08“

Pertrauka

Ania Nowak

„Skaudančioms dalims! (Manifestas)“ („To the Aching Parts! (Manifesto)“

2019 m., performansas, sukurtas pagal HAU (Berlynas) užsakymą

KETVIRTADIENIS, liepos 23 d., 19 val.

Tomas Venclova

Poezijos skaitymai ir klausimų-atsakymų sesija

Pertrauka

Anastasia Sosunova

„Sujauktos vietovės“ („Messed Up Terrains“)

2019 m., vaizdo filmas, 7’18“

Sasha Litvintseva ir Beny Wagner

„Demonstracija“ („A Demonstration“)

2020 m., vaizdo filmas, 25’

Jaakko Pallasvuo

„Skylė“ („Hole“)

2019 m., vaizdo filmas, 7’10“

PENKTADIENIS, liepos 24 d., 19 val.

Ania Nowak

„Be pavadinimo“

2017 m., performansas, sukurtas pagal teatro „Komuna Warsawa“ užsakymą

Pertrauka

Roman Himey-Yarema Malaščiuk

„Skirta pasaulio jaunimui I“ („Dedicated to the Youth of the World I“)

2017 m., vaizdo filmas, 2’

Jura Shust

„Neofitas“ („Neophyte“)

2019 m., vaizdo filmas, 12’41“

Ignė Narbutaitė ir Milda Januševičiūtė

„Time, the Familiar Stranger“

2020 m., vaizdo filmas, 4’55“

Roman Himey-Yarema Malaščiuk

„Skirta pasaulio jaunimui II“ („Dedicated to the Youth of the World II“)

2019 m., vaizdo filmas, 8’

DJ Miša Skalskis

Caline with C ir The Social Lover