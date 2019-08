Kristupo vasaros festivalio eksperimentas – naujosios koncerto meno vadovės debiutas

„Sudarydama koncerto programą, galvojau ne tik apie save, bet ir apie kitus – kokie kūriniai būtų įdomūs, patrauklūs klausytojams. Neabejoju, jog visi konkurso dalyviai vadovavosi savo patirtimi, kiekvienas įdėjo savo sielos dalelę. Muzika – vienas nuostabiausių dalykų pasaulyje. Sutinku su teiginiu, kad ja gali pasakyti viską, nors ir negali kalbėti“, – atviravo konkurso laimėtoja.

44 metų mokytoja, dirbanti pradinėje mokykloje, dviejų vaikų mama pasakojo, jog Kristupo vasaros festivalio konkurse dalyvauti nusprendė visiškai atsitiktinai.

„Skelbimą aptikau ieškodama visai kitos informacijos. Konkursas suteikė daug džiaugsmo, nes procesas buvo smagus - tereikėjo išklausyti kūrinius ir sudėlioti patinkančius į vientisą rinkinį. Atsižvelgiau tiek į kriterijus, tiek į galimą auditoriją. Net nemaniau, kad galėsiu laimėti. Bet prisipažinsiu, sužinojusi, jog laimėjo mano sudaryta koncerto programa, šokinėjau iš laimės!“, – šypsojosi moteris.

Sunkumų, sudarinėdama būsimo koncerto programą, H. Macutkevič nepatyrė. Jos manymu, visai nesudėtinga daryti tai, kas patinka: „Kūrybos procesas buvo labai smagus, rankos pačios sužymėjo varneles. Gaila, kad kai kuriuos, taip pat nuostabius kūrinius, reikėjo palikti „už borto“, siekiant optimalios renginio trukmės. “

Vilniaus mokytojų namų kieme rugpjūčio 30 d. vyksiančiame koncerte klausytojai išgirs mėgstamus H. Macutkevič kūrinius. Moteris atskleidė, jog skambės „Don’t cry for me Argentina“, „You raise me up“, „Tico Tico“, „Vidda“, Latin Pop Special, operos „Likimo galia“ uvertiūra (Giuseppe Verdi), „Zircus Renz“ ir kt.

„Jaučiu didžiulę pagarbą ir žaviuosi tais, kurie kuria muziką ir tais, kurie ją atlieka. Didelė laimė buvo lankytis savo sūnaus koncertuose, kol jis mokėsi fortepijono Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje. Smagu stebėti vaikų tobulėjimą, jų atradimus, kaip jie augdami, klausydamiesi savo kartos muzikos, atranda nuostabius kūrinius, sukurtus praeities ir dabarties genijų, užsienio ir Lietuvos kūrėjų“, – sakė ji.

H. Macutkevič pasakojo, jog jai patinka mokytis (net iš savo vaikų ir mokinių), atrasti naujų dalykų, todėl vakarus mielai leidžia koncertuose. Kristupo vasaros festivalio favoritai – „Sakralinės muzikos valandos“ Šv. Kazimiero bažnyčioje bei koncertai Šv. Kotrynos bažnyčioje. Taip pat didelį įspūdį paliko „Muzika ant vandens“, pritraukusi galybę žmonių. Jos manymu, Kristupo vasaros festivalis žavus tuo, jog dauguma koncertų vyksta ypatingose erdvėse.

„Turėdama laisvo laiko labai mėgstu skaityti, klausytis muzikos, keliauti. Vis tik didžiausias mano pomėgis – kurti gėlynus, derinti tarpusavyje augalus, rūpintis jais. Tai teikia ramybės, džiaugsmo. Kokia laimė stebėti ir klausytis gamtos Kūrėjo simfonijos – nuo pirmųjų žalių lapelių po pavasarinio lietaus iki rudens vėjyje šiurenančių daugiamečių žolių...“ – kalbėjo H. Macutkevič.

H. Macutkevič sudarytą koncerto programą Lietuvos kariuomenės orkestras, vadovaujamas dirigento Egidijaus Ališausko, atliks koncerte „Tapk meno vadovu!“ rugpjūčio 30 d. Koncertas vyks Vilniaus mokytojų namų kieme, pradžia 19 val.