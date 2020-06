Islandų „Of Monsters and Men“ koncertas Vilniuje perkeliamas į kitą vasarą

Ta pati renginio vieta, tik kita data – koncertas vyks Vilniaus universiteto botanikos sode, Kairėnuose. Keičiasi tik vienas skaičius – pasirodymas perkeliamas iš šių metų liepos 15 dienos į 2021-ųjų liepos 15 dieną. Smagus sutapimas ir dar vienas išsaugotas agentūros koncertas.

Šią vasarą atvirame ore neleidžiami koncertai su daugiau nei 1000 žmonių, todėl pasirodymus tektų riboti – nukentėtų kokybė ir patirtis. „Of Monsters And Men“ pasirodymas pievoje turėjo būti vienas svarbiausių vasaros koncertų be stogo sostinėje. Jų teks palaukti dar metus. Tą darys visas pasaulis – naujos pasirodymų datos suderintos tik 2021-iesiems.

Visi bilietai į „Of Monsters And Men“ pasirodymą lieka galioti – senų keisti nereikės. Kaip ir kitiems dėl COVID-19 perkeltiems renginiams, taip ir čia galioja ta pati taisyklė: jei data netenkins, „8 Days A Week” suteiks bilieto vertės dovanų kuponą ateities koncertams.

„Of Monsters and Men – Wild Roses Live“:

Beveik 10 metų scenoje skaičiuojantiems islandams hitas „Little Talks“ tikrai padėjo pasiekti plačias auditorijas ir tapti islandų muzikos eksportu. Bet jie yra kur kas daugiau nei vienos dainos atlikėjai – tai islandų muzikos pasididžiavimas ir geras pavyzdys. Penkių žmonių grupė parodė, kad nuoširdumu galima užkariauti „Billboard“ ir „Spotify“ sąrašus, klausytojų širdis festivaliuose bei kino industriją. Nuo „Sostų karų“, kur patys filmavosi, iki „Bado žaidynių“. Nekuklūs pasiekimai kukliems islandams, kuriuos linksniuoja visas pasaulis.

Kadaise su albumu „My Head Is an Animal“ jie įsiveržė į muzikos pasaulį visus sužavėdami švelnumu. Buvo labai stiprus debiutas. Paskutinis albumas verčia naują grupės puslapį. Jie nebėra tik indiefolko grupė, apdainuojanti namų peizažus ir elfus. Pas mus jie atsiveš trečiąjį albumą „Fever Dream”. Gyvuose pasirodymuose islandai eksperimentuoja, drąsiai naudoja sintezatorius ir žaidžia žanrais. Jie daug drąsesni, išlipę iš komforto zonos ir pasiruošę dalintis energija.

„Of Monsters and Men – Alligator Live“:

Per karantiną „Of Monsters And Men“ neleido sau pamiršti instrumentų. Paleido anksčiau įrašytą Post Malone hito „Circles“ koverį ir mielą vaizdo įrašą su geizerių šalies vaizdais. Prieš kelias dienas šį kūrinį atliko ir Ellen DeGeneres laidoje. Virtualiai, žinoma. Dar kaip tikri islandai žvejojo lašišas ir paminėjo aštuntąjį debiutinio albumo „My Head Is an Animal“ gimtadienį. Izoliacija jiems nebuvo baisi. Vokalistė

Nanna jau anksčiau minėjo, kad islandai kuria daug muzikos, nes yra tarsi izoliuoti nuo pasaulio. Visą šį laiką jie galėjo atsiduoti kūrybai ir generuoti naujas idėjas. „Of Monsters And Men“ jau daug metų atviros didžiųjų arenų durys ir svarbiausių muzikos festivalių scenos. Jie verti pažinties ir tokio didelio koncerto sostinėje. Išgirsti „Dirty Paws“, „Little Talks“ ar „Crystals“ gyvai bus bene gražiausia kitos vasaros patirtis.