Į nemokamus kūrybinius užsiėmimus kviečia vaikus iš Ukrainos, senjorus ir socialinius darbuotojus

Siekdama bent iš dalies spręsti šias problemas Vilniuje įsikūrusi menų studija „Artoteka“ pradeda naujas iniciatyvas. Įkovo mėnesį startuosiančius kūrybinius užsiėmimus ji kviečia atvykti nuo karo pabėgusius vaikus ir jaunuolius iš Ukrainos, Vilniaus miesto senjorus, o taip pat – vieną sunkiausių profesijų pasirinkusius socialinius darbuotojus.

Vaikams iš Ukrainos – 48 kūrybiniai užsiėmimai

Muilo, žvakių, laikrodžių, žibintų, aitvarų gamyba, tapyba ant šilko, drobės ir akmenukų, net žongliravimas – šie ir daugybė kitų meninių-edukacinių užsiėmimų laukia mokyklinio amžiaus vaikų, atvykusių iš Ukrainos. Užsiėmimus ves ilgametę darbo su vaikais iš socialinės atskirties grupių turintys pedagogai-edukatoriai.

Remiantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, Lietuvoje gyvena daugiau nei 25 tūkst. nuo karo pabėgusių vaikų ir jaunuolių, kurie susiduria su socialine izoliacija bei netolerancija. Šiais vaikams skirtais užsiėmimais tikimasi spręsti ne tik socialinės integracijos problemą, mažinti patirtų psichologinių traumų pasekmes, tačiau ir skatinti savirealizaciją per menines veiklas, ugdyti aktyvaus dalyvavimo kultūroje įpročius.

„Praėjusiais metais savo iniciatyva organizavome panašius užsiėmimus „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ šeštadieninėje stovykloje Šiuolaikinio meno centre, kuriuose sudalyvavo virš 1000 vaikų. Ši neįkainojama patirtis buvo labai naudinga vykdant Vilniaus miesto savivaldybės dalinai finansuotą projektą „Ukrainos jaunimo menas 2022“, kuriame sudalyvavo daugiau kaip 300 vaikų ir jaunuolių. 2023 m. kovo – rugpjūčio mėnesiais planuojame surengti 48 užsiėmimus, kuriuose galės sudalyvauti apie 1200 vaikų“, – sako menų studijos „Artoteka“ įkūrėja Margarita Lozinskaja.

Kūrybiniai-edukaciniai užsiėmimai vyks du kartus per savaitę nuo 2023 m. kovo 7 dienos. Jų tvarkaraštį ir registracijos formą galima rasti čia: https://artoteka.lt/paremti/ukrainos-vaiku-menas;

informacija ukrainiečių kalba: https://artoteka.lt/assets/Uploads/Ukrainos-tvarkarastis-2023-ua.pdf

informacija rusų kalba: https://artoteka.lt/assets/Uploads/Ukrainos-tvarkarastis-2023-ru.pdf).

Kūryba ir savanorystė – prasmingam senjorų laisvalaikiui

Jau penkerius metus „Artoteka“ įgyvendina unikalų projektą, kuriame senjorai ne tik dalyvauja kūrybiniuose-edukaciniuose užsiėmimuose, bet ir drauge su menų studijos kūrybininkais savanoriauja neįgaliųjų centruose, kur padeda vesti tuos pačius kūrybinius-edukacinius užsiėmimus.

Organizatorių nuotr.

„Anksčiau įgyvendintų projektų metu matėme, kaip aktyviai senjorai įsitraukia į veiklas. Kūrybiniai užsiėmimai jiems tapo ne tik saviraiškos priemone, bet ir galimybe susipažinti su naujais žmonėmis, užmegzti draugystes, turiningai praleisti laiką saugioje aplinkoje, bendraminčių grupėje. Ypač pozityviai senjorus veikia savanorystės socialinės globos įstaigose galimybė, o ir ten gyvenantiems smagu sulaukti rūpestingų lankytojų“, – pasakoja Margarita Lozinskaja.

„Artotekos“ žiniomis, tai vienintelis tokio pobūdžio projektas Lietuvoje. Šiemet kovo – rugsėjo mėnesiais planuojama surengti 60 užsiėmimų, kuriuose senjorai kurs įvairiausius meno kūrinius, papuošalus, net smilkalus ir kvepalus, o norintieji kartu su projekto organizatoriais galės aplankyti 10 neįgaliųjų centrų. Kūrybiniai-edukaciniai užsiėmimai senjorams vyks du kartus per savaitę nuo 2023 m. kovo 6 dienos, jų tvarkaraštį ir registracijos formą galima rasti čia: https://artoteka.lt/paremti/senjoru-menas

Atsigręžia ir į socialinius darbuotojus

Daugiau nei 10 metų įgyvendindami įvairius projektus socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms „Artotekos“ atstovai pastebi, kad kūrybinėmis veiklomis domisi ir socialiniai darbuotojai, palydintys į užsiėmimus jų dalyvius. Neįgaliųjų centrų, vaikų globos įstaigų, senelių namų, mokyklų, dienos užimtumo centrų darbuotojai, įprastai buvę tik lydinčiais asmenimis, dabar turės galimybę tapti pagrindiniais veiklų dalyviais.

Organizatorių nuotr.

„Socialinių darbuotojų psichinė ir emocinė savijauta turi tiesioginės įtakos jų globojamiems žmonėms, be to, šios profesijos atstovai patiria didelę profesinio perdegimo riziką. Deja, dažnai jie skiria daug laiko ir pastangų savo klientų veikloms ar edukacijai, o patys neberanda laiko arba noro po darbo kažkuo papildomai domėtis. Mes atkreipėme dėmesį, kad socialiniai darbuotojai įdėmiai stebi mūsų užsiėmimus, klausinėja apie naudojamas priemones, darbo metodus. Dėl to ir gimė idėja surengti užsiėmimus patiems socialiniams darbuotojams – padėti jiems atsipalaiduoti, pakeisti aplinką, smagiai praleisti laiką, o kartu – įgyti žinių bei įgūdžių, kurie pravers tiesioginiame darbe“, – atskleidžia menų studijos „Artoteka“ įkūrėja.

Kovo – rugpjūčio mėnesiais planuojama surengti 24 kūrybinius-edukacinius užsiėmimus socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams, kuriuose laukiama daugiau nei 600 dalyvių. Nuo kovo 9 dienos prasidėsiančių projekto veiklų grafiką ir registracijos formą galima rasti čia: https://artoteka.lt/paremti/socialiniu-darbuotoju-projektas.