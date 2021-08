Festivalyje „Helium“ – pasaulinė premjera: pasirodys viena žymiausių Britanijos cirko trupių

Jau nuo šio pirmadienio ypatingam pasirodymui Menų spaustuvėje ruošiasi „Fauna Circus“ – Švedijos ir Didžiosios Britanijos kūrybinė kompanija, kuri Didžiojoje Britanijoje tituluojama kaip viena žymiausių jaunųjų šiuolaikinio cirko trupių.

Nors „Fauna Circus“ įsikūrė tik 2016 metais, tačiau jau spėjo susižerti ne vieną apdovanojimą ir savo šiuolaikinio cirko spektaklius parodyti 20 skirtingų šalių, kuriuos pamatė beveik 60 000 žiūrovų. Pirmą kartą juos galima pamatyti ir Lietuvoje, likus kelioms savaitėms iki festivalio „Helium“ pradžios, jie apsistojo Vilniuje ir Menų spaustuvėje dvi savaites baigs kurti savo darbą „It Shouldn‘t Have Legs“, kurio pasaulinė premjera ir įvyks būtent „Helium“ festivalio metu.

Kalbinama viena iš „It Shouldn‘t Have Legs“ kūrinio idėjos, režisūros ir atlikimo bendraautorė – Imogen Huzel.

– Menų spaustuvėje reziduosite keletą savaičių, o tada premjera! Ko tikitės iš šios rezidencijos?

„Fauna Circus“ nuotr.

– Mūsų visos „Fauna Circus“ komandos lūkesčiai jau pasiteisino! Buvom labai gražiai priimti, apgyvendinti. Mums labai patiko Menų spaustuvės erdvės ir bendras požiūris į darbus, kad viskas yra įmanoma, net nepaisant taip dažnai pandemijos metamų iššūkių! Labai džiaugiamės, kad būtent šios rezidencijos metu pabaigsime savo darbą ir šioje erdvėje, festivalio „Helium“ metu įvyks ir šio darbo premjera. Labai vertinam galimybę pabaigti darbą toje pačioje erdvėje ir joje jį pristatyti, nes jau būsim šioje erdvėje išmokę dirbti, puikiai ją jausim.

– Papasakokite plačiau apie projektą, darbą, kurį pirmą kartą išvysime festivalyje.

– „It Shouldn‘t Have Legs“ – mūsų naujausias darbas, kuriame tarp prasimanymo ir realybės atsiskleidžia kolektyvinė biografija, tai tarsi organiškas derinys tyrinėjantis fiziškumą surealistiniame kraštovaizdyje. Darbe nagrinėjamos pagrindinės temos susijusios su gamta ir su mūsų atotrūkiu nuo jos, kurį įtakoja technologijos. Mes kuriame savo pasakojimą, skirtingas istorijas, pasirodymo idėjas formuojame skirtingais būdais bei kryptimis. Šiame baigiamajame darbo kūrimo etape pradedame rasti vis daugiau aiškumo ir labai tikimės, kad galėsime festivalio „Helium“ žiūrovus pakviesti kūrybiškai bei išradingai pasinerti į mūsų pasirodymą.

– Ar pandeminė situacija kaip nors paveikė „Fauna Circus“ veiklą?

– Šis darbas buvo pradėtas kurti per pandemiją ir sukurtas per pastaruosius metus. Mums labai pasisekė, kad nepaisant visko sugebėjome suburti savo komandą, keliauti į skirtingas rezidencijas. O kalbant apskritai, metai buvo iš ties sunkūs, tačiau dabar jaučiuosi labiau dėkinga, kad esu būtent šiuolaikinio cirko pasaulyje ir, kad esu būtent šios gyvybingos, mylinčios savo darbą bendruomenės dalis. Per šiuos keistus metus teko nerti į naujus kūrybinius projektus, po kurių visi turime tik dar daugiau įvairesnių įgūdžių, manau, kad menas sunkesniais laikais tiesiog atneša naujų įžvalgų ir patirčių, tokie ir buvo pastarieji metai – kupini naujų minčių ir pilni naujų patirčių.

– Ką esate suplanavę 2021-aisias?

– Labiausiai dabar norisi sukurti balansą tarp buvimo scenoje, pasirodymų, atlikimo, keliavimo ir poilsio. Daugumai mūsų ankstesni projektai bei pasirodymai, kurie buvo perkelti ar atidėti dabar „lipa“ vienas ant kito, todėl tikrai reikia tiksliai žongliruoti savo laiku ir energija. Taip pat planuojame pasirodymą „It Shouldn‘t Have Legs“ adaptuoti ir lauko pasirodymams, tai irgi pareikalaus mūsų laiko ir jėgų.

– Ką teko girdėti apie Vilnių?

– Girdėjau apie Vilnių puikių dalykų ir labai tikiuosi, kad turėsime pakankamai laiko patyrinėti miestą, apsilankyti jo kavinėse ir baruose. Dar labai norėtųsi pamatysi Trakų salos pilį, esu girdėjusi apie Vilnių kaip apie viduramžių miestą ir dar apie čia esančią fotografijos galeriją, kurios veikla man skamba itin įdomiai.

„Fauna Circus“ pasaulinė premjera vyks rugsėjo 7 ir 8 dienomis, Menų spaustuvėje.

Tarptautinis šiuolaikinio cirko festivalis – „Helium“, jau rugsėjo 7–15 dienomis.