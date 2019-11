Festivalis „Vilnius Mama Jazz“: diena, kuri išaušo džiazui

Po kelerius metus trukusių bandymų festivalio organizatoriams pagaliau pavyko pasikviesti muzikantus, kurie papildė festivalio legendų galeriją – vakar festivalio pirmąją dieną nušvietė grupė iš Jungtinės Karalystės „Django Bates' Belovèd“.

Dar karštus pirmosios dienos įspūdžius vejasi antrosios festivalio „Vilnius Mama Jazz“ dienos atlikėjai.

Šis muzikantas – lyg ugnikalnis vandenyno dugne.

Šiandien Šiuolaikinio meno centre koncertuos Odedo Tzuro kvartetas – grupė iš Niujorko, tačiau rašant apie ją būtina paminėti Izraelį. Būtent iš čia yra kilęs šis įstabus muzikantas, karjerą pradėjęs Tel Avive, vėliau persikraustęs studijuoti į Olandiją, galiausiai atsidūręs JAV, kur jau aštuonerius metus yra ryškus ir aktyvus Niujorko džiazo scenos dalyvis.

„Šis muzikantas – lyg ugnikalnis vandenyno dugne“, – vaizdingai įspūdį, kurį palieka O. Tzuro grojimas, aprašė garsiausias pasaulyje džiazo žurnalas „Downbeat“, tikriausiai turėdamas omenyje jo kūryboje dominuojančius kontrastus, kai tylūs epizodai staiga perauga į ugningas improvizacijas.

2017-aisiais išleistas antrasis albumas „Translator's Note“ tik sustiprino šio muzikanto reputaciją – įtakingo portalo „All About Jazz“ kritikų jis buvo pavadintas vienu geriausių metų džiazo įrašų.

Vieni sako, kad O. Tzuras įspūdingai jungia indų muzikos tradicijas ir džiazą, kiti – kad jis išrado naują svingo skambesį, treti – kad jo improvizacijos kalba yra unikali. Organizatoriai yra linkę sutikti su visais šiais apibūdinimais – ir neabejoja, kad šie svečiai iš Niujorko šių metų „Vilnius Mama Jazz“ sūkuryje dovanos vienas įspūdingiausių akimirkų.

Šiandien į Vilnius Mama Jazz atskrenda tikra intriguojančios muzikos kometa – ir tai užkoduota net šios britų grupės pavadinime.

Grupė „The Comet Is Coming“, kuri Lietuvoje koncertuos pirmą kartą, vadinama vienu ryškiausių šio dešimtmečio britų džiazo atradimų – nors vadinti jos atliekamą muziką tiesiog džiazu nebūtų teisinga.

Patys šio trio nariai, pasivadinę spalvingais slapyvardžiais King Shabaka (Karalius Šabaka), Danalogue The Conqueror (Užariautojas Danalogas) ir Betamax Killer (Žudikas Betamax), savo muziką vadina įsivaizduojamos apokalipsės garso takeliu. Ir tai tikrai nėra pernelyg vaizdingas jų kūrybos apibūdinimas.

Iš džiazo, fanko, psichodelinio roko ir elektroninių garsų ši grupė kuria kažką visiškai neįprasto, ekscentriško ir pritrenkiančio. Kas į priekį ves naują muzikos pasaulį, kai viskas, ką mes girdime ir žinome, sugrius? Gali būti, kad „The Comet Is Coming“ turi atsakymą į šį klausimą.

„The Comet Is Coming“ saksofonininkas Shabaka Hutchingsas jau yra pažįstamas „Vilnius Mama Jazz“ publikai – prieš ketverius metus vienas ryškiausių šių dienų britų džiazo talentų mūsų festivalio scenoje grojo su kita įstabia grupe „Sons Of Kemet“.

Organizatoriai neturi abejonių, kad The „The Comet Is Coming“ pasirodymas paliks ne mažesnį įspūdį, ir džiaugiasi, kad į festivalį plūstanti beprotiškai įdomaus britiško džiazo banga nenuslūgsta. Įkvėpti kosminių minčių ir pigių aštuntojo dešimtmečio kino filmų, „The Comet Is Coming“ muzikantai į Vilnių atveža kalną vaizduotės – o ji, jei paklaustumėte organizatorių, yra žodis, bene geriausiai apibūdinantis džiazą. Pasiruoškite būti nustebinti – kosmosą raižančios kometos po šio koncerto nebeatrodys taip toli.

Spalvingą ir jokių stiliaus rėmų nevaržomą festivalio programos įvairovę vienija trys esminiai veiksniai: muzikos kokybė, originalumas ir aktualumas.

Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.