Festivalis „Helium“ tęsiasi: ko nepraleisti programoje?

Pirmas festivalio dienas jau įvyko Didžiosios Britanijos trupės „Fauna Circus“ darbo pasaulinė premjera, festivalio lankytojai taip pat galėjo išvysti hipnotizuojantį, minimalistinį švedų kūrėjo Emil Dahl žongliravimo pasirodymą „Holy“ bei esčių merginų komandos „Big Wolf Company“ liaudies dainų ir istorijų įkvėptą, humoro kupiną pasirodymą „Three Sisters“.

Penktadienį ir šeštadienį festivalis lauks šiuolaikinio cirko gurmanų, kuriems paruošė itin konceptualų, mokslinės fantastikos įkvėptą pasirodymą „O‘DD“. Šis suomių kūrybinės kompanijos „Race Horse Company“ darbas tai tarsi kinematografiška ultrafizinio cirko kelionė, futuristinis sapnas, įtraukiantis žiūrovus į kitą dimensiją. Pasirodyme šiuolaikinio cirko artistas žaidžia su fizikos dėsniais tol, kol šie sulinksta ir sulūžta, nežinomos grėsmės susiduria su akrobatika už vaizduotės ribų.

D. Putino nuotr.

Savaitgalį jaunųjų festivalio lankytojų laukia ir šiuolaikinio cirko edukaciniai akrobatikos ir žongliravimo užsiėmimai, kuriuos ves Kaune įsikūrusios cirko mokyklos „Cirko Sapiens“ mokytojai.

Šeštadienį taip pat savo darbo eskizą pristatys ir Lietuvoje reziduojantys kūrėjai „Kanta Company“, kurie savo darbe kalba apie patiriamą fizinį ir psichologinį spaudimą. Kad festivalio lankytojams įdomi ne tik užsienio programa, bet ir Baltijos šalių kūrėjai, patvirtina faktas, kad būtent į šį „One hundred an seven ways to deal with pressure“ pasirodymą laisvų vietų jau nebeliko.

Sekmadienį festivalis HELIUM toliau kvies į Baltijos šalių programą, kurioje savo darbų eskizus pristatys estų kūrėjai „Cirkus Sabok“ bei „Taigi cirkas“ Konstantin Kosovec ir latvio Aleksey Smolov jungtinis projektas.

D. Putino nuotr.

Pirmadienį festivalis pradės su akrobatikos edukacija skirta suaugusiesiems, kuria ves prancūzų kūrėjai „Collectif sous le manteau“. Šių prancūzų kolektyvo pasirodymas „Monstro“ ir taps finaliniu festivalio akcentu. Pasirodymą apie kiekviename mūsų gyvenančius vidinius monstrus bus galima išvysti antradienį bei trečiadienį.

Antradienį festivalis taip pat kvies į prancūzo bei portugalo pasirodymą „Wake Up“, kuriame susijungia šiuolaikinis šokis su šiuolaikiniu cirku, o pasirodyme atlikėjų bendravimas yra dramatiškas ir vystosi gestų ir akrobatikos pagalba.