Festivalis „Helium“: dėmesys šiuolaikinio cirko Baltijos šalių kūrėjams

Naujų idėjų kupinas festivalis HELIUM pristatys Prancūzijos, Anglijos, Suomijos ir Švedijos šiuolaikinio cirko įkvepiančius ir turiningus pasirodymus bei itin plačiai kvies susipažinti su Baltijos šalių kūrėjų darbais bei jų eskizais, kuriuos festivalio lankytojai galės stebėti nemokamai.

THREE SISTERS | Big Wolf Company (Estija)

Kokio stiprumo kojos turi būti, kad jomis sulaužytum rąstą? Ko reikia gimdymui lauko viduryje? O ką daryti, jei aplinkui nematyti vyrų ir visa ateitis, kurią regi moteris, tėra darbas, darbas ir dar daugiau darbo, o draugiją palaiko pavydžios, piktos, tačiau be galo mylinčios seserys... Liaudies dainų ir istorijos „Three Sisters“ įkvėptas spektaklis vaizduoja didžias Šiaurės šalių moteris – jų švelnumą, stiprybę, įsitikinimus ir baimes.

Pasirodymas sukurtas pasitelkus oro akrobatiką (naudojant oro jogos hamaką, lanką) ir stovėjimo ant rankų / akrošokio disciplinas, sujungtas su šmaikščiais komedijos elementais, paskanintas socialine kritika ir įspūdingais šokiais. Ruošdama šią programą, trupė tyrinėjo senas šiaurietiškas tradicijas apie santuoką, moterų vaidmenį namuose, kokia moteris buvo geidžiama senais laikais ir kaip tas požiūris pasikeitė (arba ne) šiais laikais.

Rugsėjo 9 d., ketvirtadienį, 19 val. Menų spaustuvės kieme (Šiltadaržio g. 6)

ONE HUNDRED AND SEVEN WAYS TO DEAL WITH PRESSURE | Kanta Company (Lietuva / Suomija / JAV)

Tarptautinė šiuolaikinio cirko kūrėjų komanda „Kanta Company“ reziduoja ir kuria Kaune. Ši kūrėjų komanda šiais metais Menų spaustuvės programoje „Atvira erdvė“ laimėjo pristačiusi projektą „Pressure“ ir gavo galimybę jį toliau kurti, vystyti bei pristatyti šiuolaikinio cirko festivalio HELIUM metu. Festivalyje bus pristatomas šio projekto work in progress rezultatas.

D. Ališausko nuotr.

„Spaudimas, kad gyvas pasirodymas nebūtų prastesnis nei jo pristatymas internete. Spaudimas nuolat treniruotis, kad išlaikytum gerą fizinę formą. Spaudimas, kad žiūrovai pamatytų geriausią spektaklio versiją. Apie tokį ir panašų spaudimą yra šis šiuolaikinio cirko spektaklis“, – taip savo pasirodymą pristato „Kanta Company“.

Psichologinis spaudimas stipriai siejamas su stresu, tačiau šiuolaikinio cirko artistams įdomi ne tik psichologinė, bet ir fizinė jo pusė. Spaudimas cirko treniruotėse vaidina didelį vaidmenį. Pavyzdžiui, raumenų susitraukimai, šilkų sugriebimas sudėtingose pozose ore, cirko įrankių svoris, kūnai, spaudžiantys vienas kitą atliekant įvairius porinės akrobatikos triukus, skrydis, kritimas. Šis spektaklis tyrinėja judėjimą, remiantis spaudimu, ir kaip cirko praktikose menininkai susiduria su psichologiniu ir fiziniu spaudimu. Psichologinis – atlikti triuką sėkmingai ar pagauti partnerį. Fizinis – suspausti oro akrobatikos įrankį tam, kad nenukristum, ar spausti partnerio rankas, kad iškeltum į viršų ar saugiai nuleistum ant žemės. Tai didžiulė cirko praktikos dalis, kuri labai retai pastebima.

Rugsėjo 11 d., šeštadienį, 17 val. Studijoje II, Menų spaustuvėje (Šiltadaržio g. 6)

HIPPOPOTAMUS | Cirkus SaboK (Estija)

Antrasis jaunos Baltijos šalių trupės „Circus SaboK“ spektaklis tęsia choreografinės porinės akrobatikos ir dinaminės oro akrobatikos derinio tyrinėjimą. 2018 m. pabaigę Stokholmo cirko ir šokio universitetą, Saana Leppänen ir Kertas Ridaste įsipareigojo sukurti ir išvystyti Baltijos šiuolaikinio centro lauką. Nors trupės pasirodymai pasiekiami didesnei auditorijai, atlikėjai nebijo atkreipti dėmesį ir į labiau pažeidžiamas temas, kurios turi įtakos šių dienų žmonėms.

Festivalyje HELIUM Išvysite pirmąjį „Hippopotamus“ pasirodymo eskizą – work in progress darbą.

Spektaklio metu du veikėjai veda žiūrovus į emocinę, akrobatiniais elementais papildytą kelionę, kurios metu jie siekia atsikratyti nereikalingo bagažo.

Nors galima pastebėti progresą, tačiau kaip gyventi, kai tuo pačiu metu blogiausios mūsų versijos nori prisijungti prie šio bendro vakarėlio? Kartais kai kuriuos dalykus yra taip lengva paslėpti kaip begemotą kambaryje.

Rugsėjo 12 d., sekmadienį, 13 val. Juodojoje salėje, Menų spaustuvėje

UP TO THIS POINT | Taigi cirkas (Lietuva / Latvija)

Šiuolaikinio cirko spektaklis „Up to this point“ (liet. – „Iki šiol“) – Konstantino Kosoveco (Lietuva), Elenos Kosovec (Lietuva) ir Aleksejaus Smolovo (Latvija) bendras kūrybinis darbas, kuris prasidėjo dar 2020 m. rugsėjį pirmos kūrybinės rezidencijos, kurią palaikė „NuoraNORD Incubator“ ir „Dūmų fabrikas“, metu, o rezidencijos kūrybos mentoriumi tapo Pau Portabella.

M. Jasevičiūtės nuotr.

Šiame šiuolaikinio cirko spektaklyje kūrėjai nagrinėja sąlyčio taškus tarp trijų cirko artistų kūrybinių praktikų: visi jie ieškojo savo artistinio kelio neįprastomis sąlygomis. Ką jaučia ir kaip keičiasi jų kūnai? Kokią įtaką kūno pasikeitimai daro psichikai ir atvirkščiai, kaip mintys atsispindi kūnuose? Kas įvyksta, kai trys kūrėjai, pripratę eiti savo unikaliais keliais kartu su savo ištikimu rekvizitu, susitinka vienoje kūrybinėje erdvėje? Medžiagos, esančios aplink mus, kuria erdves, linijas, metaforas, atrodo, gyvena savo gyvenimą ir turi savo valią, nebūtinai paklūsta mums.

Rugsėjo 12 d., sekmadienį, 18 val. Juodojoje salėje, Menų spaustuvėje (Šiltadaržio g. 6)

Keisdamasis festivalis HELIUM savo pagrindinės misijos žinutės nekeičia – ir toliau sieks supažindinti su šiuolaikinio cirko žanru Lietuvos publiką, jį pristatyti kviesdamas į kuo įvairesnius, aukštos kokybės šiuolaikinio cirko pasirodymus, kaip ir kasmet festivalio metu, Lietuvos šiuolaikinio cirko kūrėjai ir šiuo žanru besidomintys žmonės turės galimybę dalyvauti festivalio edukacinėje programoje.

Tarptautinis šiuolaikinio cirko festivalis HELIUM vyks rugsėjo 7–15 d. Menų spaustuvės erdvėse, Vilniuje.