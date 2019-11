„Daddy Was A Milkman“ koncerte Vilniuje pasirodys išskirtinis svečias

Populiarusis atlikėjas „Daddy Was A Milkman“ skelbia džiugią naujieną: lapkričio 28 d. koncerte „Siemens“ arenoje kartu su juo scenoje pasirodys elektroninės muzikos kūrėjas ir prodiuseris Marijus Adomaitis, žinomas slapyvardžiu „Ten Walls“. Tai bus vienas įspūdingiausių „Daddy Was A Milkman“ solo koncertų, vyksiantis jaukioje „COZY by Siemens arena“ erdvėje.

Prognozuojama, kad lapkričio 28 d. Vilniuje vyksiantis koncertas bus vienas įspūdingiausių „Daddy Was A Milkman“ karjeroje. Atlikėjas šiam įvykiui ruošiasi ypač atsakingai.

„Vilnius yra mano namai, o paskutinį koncertą čia grojome praėjusių metų gruodį. Degame noru sugrąžinti savo muziką į sostinę ir paruošti ypatingą vakarą savo klausytojams. Tai įgyvendinti mums padės geriausi draugai – „Ten Walls“ yra vieni iš jų“, – sako „Daddy Was A Milkman“ pseudonimu prisistatantis Ignas Pociūnas.

Tai nėra pirmas kartais, kai persipina „Ten Walls“ ir „Daddy Was A Milkman“ keliai. 2017 m. pabaigoje abu atlikėjai sujungė jėgas bendram kūriniui. Kartu įrašytas darbas „Ink“ ir kiek ramesnė jo versija „Ink (ReExtended)“ nugulė į „Ten Walls“ išleistą „Queen (Extended)“ vinilo plokštelę.

Ignas Pociūnas prisipažino, jog bendradarbiauti su Marijumi Adomaičiu yra labai įdomu. „Iki tol buvome nepažįstami, tačiau žinojau jį kaip didelį autoritetą muzikos pasaulyje, – pasakoja jis. „Anksčiau kartu nedirbome, tad buvo ir džiugu, ir truputį neramu. Nebuvau tikras, ar viskas pavyks. Tačiau, pasirodo, išgyvenau be reikalo.“

M. Adomaitis, netikėtai išgirdęs vieną iš „Daddy Was A Milkman“ dainų, buvo sužavėtas jo vokalo išskirtinumu. „Igno balsas man labai patinka. Jis yra stiprus, originalus ir dar niekur negirdėtas. Pripažinsiu, jog buvau nustebintas, jog tai yra lietuvio balsas. Iš karto supratau, kad noriu su juo įrašyti bendrą kūrinį“, – sakė Marijus.

Paskutinę 2018-ųjų vasaros dieną „Ten Walls“ išleido singlą „Hidden“. Visos trys jame atsidūrusios kompozicijos – „Hidden“, „Airglow“ ir „Ink“ (Ten Walls Remake) – buvo įrašytos kartu su „Daddy Was A Milkman“. Šių metų vasarą „Ten Walls“ ir Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncerte „Symphony“ Trakuose svečio teisėmis dalyvavo ir „Daddy Was A Milkman“.

„Metų atlikėjo“, „Metų elektronikos“ ir „Metų proveržio“ titulus „M.A.M.A.“ apdovanojimuose pelnęs „Daddy Was A Milkman“ debiutavo prieš ketverius metus ir greitai pelnė melomanų bei muzikos kritikų simpatijas. Geriausias to įrodymas yra anšlaginiai koncertai: pradedant 2016 m. vasarą vykusio debiutinio albumo „Daydreaming“ pristatymo koncertu ir baigiant didžiausiais karjeroje tapusiais pasirodymais Trakų pilyje, „Compensa“ koncertų salėje Vilniuje ir „Žalgirio“ arenoje Kaune.

„Daddy Was A Milkman“ yra vienas iš nedaugelio mūsų šalies atlikėjų, kurie sėkmės sulaukė ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Atlikėjo dainas dažnai transliuoja užsienio radijo stotys, „Daddy Was A Milkman“ yra bene vienintelis mūsų scenos atstovas, reguliariai rengiantis anšlaginius koncertus Rygos klube „Palladium“ ir „Arena Riga“ arenoje.

Atlikėją savo programose nori matyti daugelis didžiųjų regiono festivalių organizatorių. Jau keletą kartų „Daddy Was A Milkman“ grojo didžiausiame Baltijos šalių festivalyje „Positivus“. Puikiu jo pasirodymu mėgavosi bene didžiausio Lietuvos muzikos festivalio „Granatos Live“ publika. Taip pat „Daddy Was A Milkman“ vienos dienos festivalyje „Summer In The City“ „apšildė“ britų žvaigždę Johną Newmaną ir elektroninės muzikos legendą „Royksopp“.

Neseniai „Daddy Was A Milkman“ įrašė bendrą dainą su populiariausia Latvijos grupe „BrainStorm“. Bendras kūrinys „This Is How I Feel“ greitai užkariavo melomanų širdis.