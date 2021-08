Cirko festivalis „Helium“ pristato užsienio šalių šiuolaikinio cirko pasirodymus

Šiandien festivalis „Helium“ toliau skelbia užsienio šalių programą, kurioje pasirodys suomių, švedų, prancūzų, britų, portugalų kūrybinės šiuolaikinio cirko komandos.

Jau rugpjūčio pabaigoje į Menų spaustuvę kūrybinei rezidencijai atvyksta „Fauna Circus“, kurie rugsėjo 7 ir 8 dienomis festivalio „Helium“ metu pristatys būtent Lietuvoje pabaigtą kurti šiuolaikinio cirko pasirodymą – „It shouldn‘t have Legs“. Trupė Fauna Circus įsikūrė 2016 metais ir per tą laiką buvo ne kartą apdovanoti už geriausius šiuolaikinio cirko kūrinius ar kaip kylantys jaunieji menininkai. Šiuo metu trupė tituluojama kaip viena sėkmingiausių jaunųjų šiuolaikinio cirko trupių Didžiojoje Britanijoje, kurių spektakliai jau parodyti daugiau nei 20 šalių. Darbo „It shouldn‘t have Legs“ premjera bus rodoma festivalyje „Helium“. „Meta, makro ir mikro vaizdinių pasaulyje, kažkur tarp prasimanymo ir realybės, atsiskleidžia kolektyvinė biografija. Siurrealizmas, kuris kvėpuoja, šokinėja ir klesti neįmanomose aplinkybėse, tačiau, nepaisant jo abstraktumo, šis pasaulis labai panašus į mūsiškį. Natūralaus gyvenimo ir technologinės pažangos dichotomija, kelionė per neišvengiamai besikeičiančią veikėjų psichiką, bėgant gyvenimui, susijungimas ir atsijungimas nuo gamtos bei vienas kito“, – pasirodymą pristato „Fauna Circus“.

I. Ben Haim nuotr.

Rugsėjo 8 d., „Helium“ festivalis kvies atrasti ir žongliravimo subtilybes arba visas iki tol buvusias žinias apie žongliravimo suvokimą imti ir pakeisti. Švedų šiuolaikinio cirko artistas Emil Dahl pastaruosius penkerius metus tyrinėjo ir praktikavo žongliravimą žiedais, jį atlikdamas paprasčiausiais įmanomais būdais. Festivalio metu bus pristatytas darbas „Holy“ – šiame vizualiai minimalistiniame pasirodyme pasitelkiama pusiausvyra, siekiama čia ir dabar sukurti trapias skulptūras. „Hipnotizuojančią atmosferą sukuria novatoriška technika ir išskirtiniai vaizdiniai. Pasirodyme regimos modernios žongliravimo technikos, lydimos švaraus skandinaviško dizaino, padės iškelti žongliravimą į tą patį lygį, kuriame aptinkamos ir kitos meno formos“, – pasirodymą pristato E. Dahl.

Atlikėjai žaidžia su fizikos dėsniais tol, kol šie sulinksta ir sulūžta. Nežinomos grėsmės susiduria su akrobatika už vaizduotės ribų.

Rugsėjo 10 ir 11 dienomis festivalyje pasirodymus surengs sau lygių neturinti suomių šiuolaikinio cirko trupė „Race Horce Company“, kuri buvo įkurta dar 2008 metais, siekiant suformuoti išskirtinį neprilygstamą cirką, kuriame neegzistuotų jokie barjerai. Trupės pasirodymai yra pagrįsti stipriais akrobatiniais įgūdžiais, chaoso estetika, tamsiu humoru ir netikėtumais. Išlaikant pusiausvyrą tarp tikro pavojaus ir komiško palengvėjimo, ekstremalūs fiziniai akrobatiniai pasirodymai palieka didžiulį pėdsaką šiuolaikinio cirko pasaulyje. Festivalyje trupė pristatys darbą – „O‘DD“ – mokslinės fantastikos įkvėpta, kinematografiška ultrafizinio cirko kelionė. Futuristinis sapnas, kuris įtrauks festivalio lankytojus į kitą dimensiją. „O’DD“ – tai daugiadisciplinis nuotykis, žmonijos istorija gravitacijos pilve. Atlikėjai žaidžia su fizikos dėsniais tol, kol šie sulinksta ir sulūžta. Nežinomos grėsmės susiduria su akrobatika už vaizduotės ribų. „O’DD“ – tai tarsi nauja šiuolaikinio cirko kryptis.

Rugsėjo 14 ir 15 dienomis Menų spaustuvės kieme vyks prancūzų trupės „Collectif sous le manteau“ pasirodymas – „Monstro“. „Monstro“ – tai šios kolektyvinės patirties, gyvenimo ir darbo kartu atspindys. Scenoje mes sąžiningai atskleidžiame kartu patirtus geruosius ir bloguosius išgyvenimus. Tikimės paskatinti žiūrovus pamąstyti apie šias asmenines istorijas, įkvėptas žmogiškumo, papildytas bailumo, nusivylimo, trapumo, arogancijos, meilės ir drąsos išgyvenimais. Žiūrovai gali atrasti tabu temas ir tai, apie ką negalima kalbėti dėl mūsų visuomeninių kodų, tačiau tuo pačiu išvysti ir kolektyvinio darbo nuopelnus – kartu galime pasiekti daugiau, nei po vieną!“- apie darbą kalba „Collectif sous le manteau“.

A. Guillaume nuotr.

Rugsėjo 14 dieną festivalis „Helium“ taip pat pakvies į prancūzų ir portugalų kūrėjų dueto Corentin Diana ir Leonardo Ferreira kuriamą šiuolaikinio šokio ir cirko pasirodymą „Wake Up!“.

Festivalio metu bus pristatomi ne tik Baltijos ir užsienio šalių šiuolaikinio cirko pasirodymai, tačiau visi besidomintieji šiuo žanru galės dalyvauti ir festivalio edukacinėje programoje. Tarptautinis šiuolaikinio cirko festivalis vyks rugsėjo 7–15 dienomis, Menų spaustuvės erdvėse, Vilniuje.