Australų muzikos legenda N. Cave’as ir jo blogio sėklos surengs pasirodymą Lietuvoje

Vienintelis toks N. Cave’o ir grupės „The Bad Seeds“ pasirodymas Vilniaus Vingio parke įvyks 2022-ųjų rugpjūčio 16-ąją dieną. Apsibraukite datą kalendoriuose ir negailėkite pinigų bilietams. Šis koncertas tikrai įeis į nepamirštamų koncertų Lietuvoje istoriją. Dar primins, kodėl mylite muziką, ką reiškia tikras pasirodymas ir koks turi būti artisto ir auditorijos santykis prieš, per ir po koncerto. Bus muzikos iš visų N. Cave’o kūrybos etapų. Bilietus į išskirtinį Cave‘o koncertą sostinėje bus galima įsigyti jau nuo pirmadienio (rugpjūčio 16 d.) 10 val. ryto visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete.

„Sunku patikėti, bet tai tiesa. Pastaruosius pusę metų visą savo laiką ir jėgas atidavėm Lukiškių kalėjimui ir net pamiršom, ką reiškia tokio koncerto žinia. N. Cave‘o pasirodymas yra dar vienas didžiulis žingsnis į priekį man pačiam, agentūrai, visai mūsų scenai, Lietuvos atlikėjams ir Vilniaus miestui. Tokie koncertai pas mus vyksta ne kasdien, o reikia. Pats Nickas yra A lygoje, visiškai neliečiamas, vienas geriausių gyvai grojančių muzikantų pasaulyje ir įgarsinęs ne vieną mano gyvenimo etapą. Šiame ture jį lydinti grupė „The Bad Seeds“ taip pat yra kažkas tokio. Šis koncertas ir toks mūsų pasiekimas lyg laimėti medalį Olimpiadoje. Labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad šis turo koncertas vyks mūsų Vilniuje, kuris tikrai nėra toks, kokį pamatėm šią savaitę prie Seimo. Pasitikėkite mokslu ir nebijokite pirkti bilietų. Tik taip galėsite paliesti N. Cave‘ą ir kitus šviesuolius ranka. Aš pats kartą jį liečiau viename pasirodyme ir to nepamiršiu visą gyvenimą“, – sako muzikos agentūros „8 Days A Week” partneris Martynas Butkevičius.

Nick Cave & The Bad Seeds – Into My Arms

N. Cave‘as į Lietuvą atsigabens visą garso ir šviesų įrangą, reikalingą šiam pasirodymui. Pasirodymas sostinėje bus turo po Europą dalis. Paskutinį kartą Nickas su „The Bad Seeds“ koncertavo prieš keturis metus. Tačiau pandemija diktuoja sąlygas ir griauna visus planus. Tik dėl skiepų galime grįžti į didelius renginius ir džiaugtis savo favoritų muzika ar atrasti kažką naujo.

N. Cave’as yra neeilinė asmenybė, unikalus kūrėjas ir fenomenas. Jo istorija tokia gili ir plati, kad apie jį būtų galima kalbėti be pabaigos. Per daugiau nei keturis dešimtmečius karjeros jis tapo kultiniu. Šiandien jis laikomas vienu geriausiu dainų autoriumi pasaulyje ir yra puikus rašytojas. Pradėjęs nuo kolektyvo „Birthday Party“ ir didžiąją dalį laiko paskyręs karjerai su grupe „Bad Seeds“, N. Cave‘as sukūrė unikalų muzikos pasaulį, stebinantį savo galia, jausmu ir genialumu.

Nick Cave & The Bad Seeds – One More Time With Feeling

Jis yra didžiausia kito koncertų sezono žvaigždė ir tikras headliner‘is. Ne tik muzikantas, bet ir rašytojas, aktorius, scenarijų kūrėjas ir kompozitorius. Jo pasirodymai – tamsios, šventos muzikinės apeigos, kuriose fanai liečia jo rankas, kojas ir drabužius.

„Tai patvirtinimas, kad kažką darau gerai. Vienu metu tai – ir begalinė meilė, ir siaubas”, – sako kūrėjas, visuomet pasidabinęs juodu kostiumu ir varno juodumo plaukais.

Mažai kas moka kurti tokį ryšį su klausytojais kaip Cave’as. Prieš daugiau nei trejus metus jis įkūrė platformą „The Red Hand Files“, kurioje kas savaitę atsako į gerbėjų laiškus iš viso pasaulio. Žmonės jam pasakoja apie praradimus, pirmą meilę, augintinius ir pornografiją. Jo žodžiais: „Tai daro mane geresniu žmogumi, geresniu vyru, geresniu tėvu, geresniu draugu. Tai dvasinė patirtis, jungianti su kitais ir suteikianti šviesos ir vilties su žmonija.“ Pats Nickas „Youtube“ platformoje 24 valandas per parą transliuoja viską, ką turi geriausio. Australas, pagerbtas pačios karalienės, gali sudraskyti bet kurią kietą širdį. Pats išgyvenęs tragišką paauglio sūnaus netektį, į savo ir mūsų gyvenimus įnešė dar niekur negirdėtų garsų, žodžių ir atspalvių.

Nick Cave & The Bad Seeds – Jubilee Street

Jo albumas „Skeleton Tree“, įrašytas prieš sūnaus žūtį ir užbaigtas po jo mirties, yra vienas liūdniausių įrašų muzikos istorijoje. Paskutinis „The Bad Seeds“ darbas „Ghosteen“, kurį pristatys ir Vilniuje, pilnas šviesos ir vilties. Kritikai vienbalsiai teigia, kad tai geriausias jų darbas. Gyvenimas tęsiasi, o Nickas toliau rašo dainų žodžius rašomąja mašinėle ir visai neseniai su Warrenu Ellisu išleido naują albumą „Carnage“. Septyniolika albumų ir įspūdingas muzikos katalogas kalba patys už save. Jo dainas perdainavo pats Johnny Cashas, „Arctic Monkeys“, „Metallica“ ir kiti, o apie jo įtaką PJ Harvey išvis neverta kalbėti. Pats Flea iš „Red Hot Chilli Peppers“ teigė, kad Cave‘as yra geriausias gyvas dainų rašytojas. „Meistrų meistras“, – jį apibūdino žurnalas „NME“.

Apie jį sukurtas ne vienas dokumentinis filmas, o 2020-aisiais Danijos karališkoje bibliotekoje atidaryta paroda, skirta N. Cave’o gyvenimui ir kūrybai. Pakanka įsivaizduoti, koks svarbus turi būti, kad tavo gyvenimas būtų eksponuojamas vienoje garsiausių pasaulio bibliotekų.

Galleon Ship – Nick Cave Alone at Alexandra Palace

Jo temos – religija, mirtis, meilė, smurtas, sielvartas. Visgi geriausiai jį apibūdina 2020-taisiais išleistas albumas „Idiot Prayer“. Tai gyvų įrašų rinkinys iš „Alexandra Palace“ salės Londone, kuriame girdisi tik australo balsas ir fortepijonas. Albumą jis įrašė visiškai vienas tuščioje salėje. Tokia N. Cave‘o muzika ir yra – mums vieniems, tuščiose savo sielų salėse.

Nieko nuostabaus, kad daugelis jo fanų Lietuvoje svajojo apie tokį koncertą ir nuolat keliavo paskui jį po pasaulio koncertų sales ar festivalius. Jis pasaulį pakeitęs ir nuolat tai darantis menininkas. Šiame koncertų ture suplanuotas vienintelis pasirodymas Baltijos šalyse. Vieną ir vienintelį kartą Vilniuje. Laukia pirmas muzikos agentūros „8 Days A Week” kartas Vingio parke.