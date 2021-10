Aktualios muzikos festivalyje „Gaida 2021“ – ryškiausių muzikos asmenybių gausa

Festivalio koncertuose nuskambės dabarties muzikos kūriniai. Festivalis pristatys net vienuolika pasaulinių premjerų ir 33 premjeras Lietuvoje, festivalyje viešės trys žymūs kviestiniai kompozitoriai.

Mūsų laikais aktualūs individualumo ir kolektyviškumo aspektai išryškės jau pirmajame festivalio koncerte spalio 20 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje, kuriame pasirodys pasaulinio garso trimitininkas Markus Stockhausen (Vokietija) ir „Grammy“ laureatas – tarptautinėje scenoje plačiai žinomas Estijos nacionalinis vyrų choras. Beveik 50 galingų vyrų balsų vienijantis kolektyvas ir trimito žvaigždė atliks lietuvių kompozitoriaus bei džiazo atlikėjo Tomo Kutavičiaus naujausio kūrinio pasaulinę premjerą. Koncerte taip pat nuskambės pasaulio koncertų sales pakerėję Arvo Pärto, Jameso MacMillano ir kitų autorių kūriniai, tarp kurių – ir Italijoje gyvenančios lietuvių autorės Justės Janulytės opusas.

Džiazo legendos Viačeslavo Ganelino, Lietuvos soprano Laurynos Bendžiūnaitės ir Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro koncertas spalio 23 d. Nacionalinėje filharmonijoje pratęs „solo – tutti“ temą. Juo labiau kad V. Ganelinas (fortepijonas, klavišiniai) pats skambins savo naujausio kūrinio klavišiniams ir orkestrui (2021) pasaulinę premjerą; atlikime dalyvaus ir Arkadijus Gotesmanas (perkusija). O L. Bendžiūnaitė atliks solo partiją danų kompozitoriaus Hanso Abrahamseno kūrinyje „Let Me Tell You“. Koncerto išvakarėse spalio 22 d. įvyks susitikimas-pokalbis su festivalio kviestiniu kompozitoriumi Hansu Abrahamsenu.

Organizatorių nuotr.

Kitaip individualumo ir kolektyviškumo aspektai atsiskleidžia ansambliuose, kur visi – solistai, virtuozai, lygiaverčiai partneriai, tačiau esant poreikiui galintys tapti lyderiais viename ar kitame kūrinyje. Tuo įsitikinti bus galima eilėje kitų festivalio koncertų. Spalio 27 d. Šiuolaikinio meno centre įvyks 2016 m. Loros Kmieliauskaitės (smuikas) ir Arno Kmieliausko (violončelė) įkurtas „Twenty Fingers Duo“ koncertas, kuriame pasitelkęs elektroniką duetas atliks jaunosios kartos autorių Dominyko Digimo, Kristupo Bubnelio ir Juliaus Aglinsko kūrinius. Prisijungus pianistei Indrei Baikštyte duetas pagros neseniai mus palikosio Broniaus Kutavičiaus „Aštuonias Stasio miniatiūras“.

Lietuvos mušamųjų grupė „Giunter Percussion“ spalio 28 d. Nacionalinėje filharmonijoje rengia koncertą, kuriame atliks virtuoziškumo reikalaujančius ir abejingų nepaliekančius garsių kompozitorių kūrinius, dauguma jų Lietuvoje skambės pirmą kartą. Koncerto programą vainikuos JAV gyvenančio garsiausio kinų kompozitoriaus Tan Dun kūrinys „Snow in June“ perkusininkų ansambliui ir violončelei, solistas – Gleb Pyšniak.

Visiškai kitoks turėtų būti „Bremen Loudspeaker Orchestra“ (Vokietija) ir „Lietuvos ansamblių tinklo“ koncertas spalio 29 d. Šiuolaikinio meno centre. Čia kolektyviškumo ir individualumo aspektus papildys itin svarbus technologinis dėmuo – prie „gyvų“ atlikėjų prisijungs unikalus garsiakalbių orkestras. Šiame koncerte rengiamos net trys pasaulinės kūrinių premjeros.

Organizatorių nuotr.

Spalio 30 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje Naujų idėjų kamerinis orkestras NIKO, pažymintis savo 15 metų sukaktį, pateiks programą „G. A. G. A.“: Gelgotas, Abrahamsen, Glass, Adams. Visiškai naujoje programoje – net trys premjeros Lietuvoje. Publika turės galimybę pirmą kartą gyvai išgirsti muzikos įžymybės Philipo Glasso naujausią styginių kvartetą. Koncerte nuskambės ir NIKO meno vadovo Gedimino Gelgoto naujo kūrinio premjera. Koncerto kulminacija – kito įžymaus JAV muzikos korifėjaus Johno Adamso bene garsiausias kūrinys styginiams „Shaker Loops“. Minimalizmo šedevru laikomą pusvalandžio trukmės kūrinį savo jubiliejaus proga NIKO ruošiasi atlikti pirmą kartą.

Spalio 31 d. Nacionalinėje filharmonijoje koncertuos garsi Niujorko mušamųjų grupė „Sandbox Percussion“. Tai bus vienintelis JAV kolektyvo koncertas Baltijos šalyse. „The New York Times“ apibūdintas kaip „įkvepiantis“, o „The Guardian“ kaip „virtuoziškas ir visiškai užburiantis“, ansamblis „Sandbox Percussion“ Vilniuje atliks rinktinę kūrinių mušamiesiems programą, kurioje skambės ir Steve‘o Reicho „Mallet Quartet“ bei Terry Riley „In C“.

Lapkričio 3 ir 4 d. Menų spaustuvėje rengiami du koncertai, kuriuose bus plačiau pristatomi naujosios kartos Europos kompozitoriai – Stefan Prins iš Belgijos ir Michael Beil iš Vokietijos, skambės plataus tarptautinio pripažinimo sulaukę šių kūrėjų darbai, o prieš koncertus vyks susitikimai-pokalbiai su šiais kviestiniais festivalio kompozitoriais. Lapkričio 3 d. pirmą kartą Lietuvoje koncertuos belgų šiuolaikinės muzikos kolektyvas – „NADAR Ensemble“, pagarsėjęs būtent S. Prinso ir M. Beilio kūrinių atlikimais bei pelnęs didžiulį įvertinimą už savo koncertus. O lapkričio 4 d. savo pasirodymą surengs lietuvių šiuolaikinės muzikos ansamblis „Synaesthesis“ – visiškai naujoje šio kolektyvo programoje „I Can Be Your Hero“, rengiamoje specialiai festivaliui, skambės kiti M. Beilio ir S. Prinso kūriniai bei Mykolo Natalevičiaus pasaulinė premjera.

Festivalio „Gaidos“ finaliniai koncertai vėl pasiūlys scenines solistų ir orkestrų akistatas. Pianistas Lukas Geniušas lapkričio 6 d. Nacionalinėje filharmonijoje rengia premjerą Lietuvos publikai. Su Modesto Pitrėno diriguojamu Nacionaliniu simfoniniu orkestru pianistas atliks naujausią legendinio JAV kompozitoriaus Johno Adamso koncertą fortepijonui „Must the Devil Have All the Good Tunes?“. Taip pat koncerto programoje – teatrališkas ir džiaziškas įžymaus vokiečių menininko, režisieriaus ir kompozitoriaus Heinerio Goebbelso kūrinys iš ciklo „Surogate Cities“ bei dvi lietuvių autorių pasaulinės premjeros.

Organizatorių nuotr.

Festivalio uždarymo koncertas lapkričio 7 d. Valdovų rūmuose pasiūlys klausytojams susitikimą su „Grammy“ nominantu Andriumi Žlabiu, kuris drauge su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru atliks ispanų kompozitoriaus Luiso Gustavo Prado fortepijoninį koncertą – tai itin laukiama premjera Lietuvoje. Taip pat vakaro programoje – Niujorke gyvenančios ir platų pripažinimą pelniusios lietuvių kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės naujausio kūrinio orkestrui pasaulinė premjera bei danų kompozitoriaus Hanso Abrahamseno ir vokiečių autoriaus Michaelio Beilio kūrinių premjeros Lietuvoje. Orkestrui diriguos maestro Robertas Šervenikas.

Festivalis „Gaida“ jau senokai neįsivaizduojamas be elektroninės muzikos ir audiovizualinių pasirodymų. Šiemet festivalis skiria net tris vakarus įžymioms elektroninės muzikos individualybėms, kurių koncertai vyks Šiuolaikinio meno centro didžiojoje salėje. Spalio 22 d. savo naują projektą UNIEQAV pristatys Vokietijos elektroninės muzikos ir vizualaus meno įžymybė Alva Noto, jam talkins žinomas japonų video menininkas Ken Niibori. Spalio 23 d. su savo naujausiu audiovizualiniu pasirodymu sostinėje viešės žymi britų elektroninės muzikos grupė „Plaid“, globojama garsiosios įrašų kompanijos „WARP Records“. O lapkričio 5 d. įvyks britų elektroninės muzikos ikona vadinamo „Actress“ išskirtinis pasirodymas. „Actress“ – elektroninės muzikos atlikėjo Darreno J. Cunninghamo sceninis vardas.

Europos festivalių laureatas („EFFE Laureate“), Tarptautinis aktualiosios muzikos festivalis „Gaida 2021“ rengiamas spalio 20 – lapkričio 7 d. Vilniuje