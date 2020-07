VMI keliuose tikrins vairuotojus

Patikras planuojama atlikti visoje Lietuvoje

Ir iki šiol VMI periodines patikras keliuose atlikdavo bendradarbiaudama su Policija ar Muitine, o nuo šiol patikrinimai keliuose bus atliekami nuolat.

„Krovinių vežėjai neturėtų nustebti, jei artimiausiu metu pakelėje išvys specialiai pažymėtus mokesčių administratoriaus automobilius, o krovinio gabenimo dokumentus patikrins ryškią liemenę dėvintis VMI darbuotojas. Tokių patikrų tikslas – susipažinti su gabenamo krovinio dokumentais, t. y. patikrinti, ar jie tinkamai užpildyti, ar važtaraščių duomenys pateikti į i.VAZ posistemį, taip pat – ar nėra kokių nors kitų neatitikimų“, – teigia VMI Kontrolės departamento vyr. patarėjas Rolandas Puncevičius, pažymėdamas, kad bus tęsiamos ir įprastos bendradarbiavimo su kitomis institucijomis veiklos, mažinant šešėlinę ekonomiką šalyje.

Numatyta, kad VMI patikros keliuose startuos 2 etapais: pirmojo metu į kelius išriedės 3, o vėliau – dar 4 VMI ekipažai. Nuolatines patikras keliuose vykdys specialiai tam parengti VMI Kontrolės departamento darbuotojai, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Dažniausias pažeidimas – pamirštama pateikti važtaraščio duomenis i.VAZ

E. paslaugų ir duomenų teikimui skirtas važtaraščių posistemis i.VAZ atvertas dar 2016 m., nuo to laiko sistemoje pateikta daugiau nei 90 mln. važtaraščių duomenys. „Deja, bet periodiškai atliekamos patikros keliuose parodo, kad vis dar pasitaiko atvejų, kai pamirštama krovinio važtaraščio duomenis prieš išvykstant pateikti ir i.VAZ. Naujausiais 2020 m. duomenimis, daugiau nei trečdalio atliktų patikrinimų metu nustatyti pažeidimai būtent dėl duomenų nepateikimo į i.VAZ“, – teigia VMI atstovas.

2019 m. atlikta kiek daugiau nei 500 operatyvių patikrinimų keliuose, 70 proc. visų nustatytų pažeidimų – dėl važtaraščių nepateikimo į i.VAZ posistemį, kiek daugiau nei 20 proc. – dėl krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais taisyklių pažeidimų. Nepaisant kovo mėn. šalyje paskelbto karantino, per pirmąjį šių metų pusmetį keliuose iš viso atlikta beveik 180 patikrinimų.

Pažymima, kad po PVM sąskaitų faktūrų (i.SAF) ir i.VAZ posistemių duomenų analizės pagrindu inicijuotų stebėsenos ir kontrolės veiksmų, per 2019 m. mokesčių mokėtojai papildomai deklaravo apie 6,4 mln. eurų PVM, o per I-ąjį 2020 m. pusmetį papildomai deklaruota per 7,8 mln. eurų PVM.