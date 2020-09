„Swedbank“: suaktyvėjo automobilių pirkėjai – populiarėja hibridai

Šalies gyventojai ir įmonės aktyviai perka naujus automobilius, rodo „Swedbank“ lizingo sutarčių duomenys. Šią vasarą bankas sudarė 9 proc. daugiau lizingo sutarčių dėl automobilių įsigijimo, palyginus su tuo pačiu ankstesnių metų laikotarpiu. Be to, ir verslas, ir privatūs gyventojai itin domisi hibridiniais modeliais, kurių per 2020-uosius, palyginti su ankstesniais metais, įsigyta beveik 2 kartus daugiau.