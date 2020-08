Su šeima – ant dviejų ratų

Numatyta vieta

Dviračio vairuotojo ir keleivių, kaip žinia, nesaugo tvirtas kėbulas, oro pagalvės ir kiti papildomą saugumo jausmą suteikiantys, automobiliams būdingi atributai. Dėl to važiuojant dviračiu – ypač su mažaisiais keleiviais – būtina imtis visų įmanomų saugumo priemonių.

Viena svarbiausių iš jų yra šalmas. Jei suaugusiesiems važiuojant dviračiu dėvėti šalmą rekomenduojama, specialiose kėdutėse vežamiems vaikams tai yra privaloma. Kritimo atveju šalmas yra pagrindinė nuo sunkių traumų apsaugoti galinti priemonė.

Taip pat svarbu įsitikinti, kad vaiko kėdutė ant dviračio būtų tinkamai pritvirtinta jai skirtoje vietoje. Jei ant dviračio vaiko kėdutei vieta nėra numatyta, tuomet jokiu būdu nereikėtų mėginti patiems sumeistrauti jos pritvirtinimo mechanizmo ar kitaip naudoti kėdutės, nesilaikant gamintojų instrukcijų.

Dėmesys aprangai

Reikėtų užtikrinti, kad kėdutė vaikui būtų patogi. Taip pat rinktis tik pagal amžių ir svorį tinkančią įrangą. Paprastai prekybininkų siūlomos kėdutės yra tinkamos vaikams nuo devynių mėnesių amžiaus. Vis dėlto kiekvienu atveju svarbu ne aklai vadovautis nurodytomis amžiaus ribomis, bet įvertinti realias vaiko galimybes sėdėti savarankiškai ir stabiliai.

Dažniausiai gamintojai siūlo kėdutes, kurios tinkamos vaikams iki 4–5 metų amžiaus. Vėliau vaiką vežti kėdutėje tėčiui ar mamai paprasčiausiai gali būti per sunku.

Dviračiu vežant vaiką kėdutėje taip pat svarbu pasirūpinti, kad mažasis nesusižeistų įkišęs kojytės ar rankos pirštų tarp stipinų ar vairuotojo sėdynės spyruoklių. Tam reikia įsitikinti, kad kėdutės diržai nebūtų pernelyg laisvi, o vaikas joje galėtų sėdėti stabiliai, nepersisverdamas per kraštą ar pernelyg nepasislinkdamas į priekį. Pravartu vaiko kojytes papildomai pritvirtinti specialiais dirželiais, kurie apsaugo, kad mažasis jomis netyčia neprisiliestų prie stipinų.

Vežant vaiką dviračiu kėdutėje, šalikai, atsirišę batų raišteliai, kitos aprangos detalės gali įsivelti tarp ratų stipinų ir lemti prarastą dviračio kontrolę ar sužaloti mažąjį keleivį. Dėl to reikėtų pasirūpinti patogia ir kelionei tinkančia vaiko apranga.

Nederėtų paprasčiausiai įsodinti vaiką į kėdutę ir važiuoti taip, tarsi jo ten net nebūtų.

Apgalvotas maršrutas

Dviračių treneris Vaidas Rimkus sako, kad važiuojant dviračiu su vaikais taip pat derėtų atkreipti dėmesį ir į kelionės maršrutą. V.Rimkus pataria keliauti dviračių takais ir vengti maršrutų su daug posūkių, sankryžų ar, juo labiau, bortelių, nelygumų ir duobių.

"Be to, vežantis vaiką kėdutėje jam reikėtų skirti pakankamai dėmesio. Nederėtų paprasčiausiai įsodinti vaiką į kėdutę ir važiuoti taip, tarsi jo ten net nebūtų. Tam, kad kelionė dviračiu vaikui teiktų džiaugsmą, svarbu mažylį pakalbinti, atkreipti jo dėmesį į aplinką, aplink esančius objektus. Be abejo, jei kėdutė yra pritvirtinta dviračio gale, reikėtų reguliariai patikrinti, kaip vaikui sekasi – ar jis neužmigo, ar jam yra patogu. Tokiais atvejais idealu, jei vienas iš tėvelių vaiką vežasi dviračio gale pritvirtintoje kėdutėje, o kitas važiuoja iš paskos ir prižiūri, kad mažasis jaustųsi gerai", – sako V.Rimkaus.

Vežimėlyje saugiau

Anot V.Rimkaus, jei su vaiku važiuoja tik vienas suaugusysis, jaunesnio amžiaus mažyliams rekomenduojama rinktis dviračio priekyje tvirtinamas kėdutes. Jose vaiką lengviau prižiūrėti. Be to ir pačiam vaikui važiuoti priekyje paprastai yra įdomiau.

Jei vaikas vis dėlto vežamas dviračio gale, dviračių trenerio teigimu, reikėtų pasirūpinti, kad mažajam netrukdytų ant suaugusiojo pečių esančios kuprinės ar, pavyzdžiui, vėjo plaikstomi mamos plaukai.

V.Rimkus taip pat pažymi, kad gera alternatyva vaiko kėdutėms gali būti prie dviračio tvirtinami specialūs vežimėliai. Jie, anot dviračių trenerio, suteikia daugiau saugumo, stabilumo ir komforto. Be to, neretai vežimėliai suteikia galimybę iš karto vežti ir du vaikus.

"Iš esmės vaikų kėdutės ar vežimėliai dviračiams yra pakankamai saugūs, todėl, nepamirštant atsargumo ir tinkamai prižiūrint vaikus, minti dviratį su mažaisiais ar visa šeima gali būti išties puiki patirtis. Be to, vaikams tokiu būdu nuo mažens rodomas teigiamas pavyzdys, kad keliauti ekologiška transporto priemone ir aktyviai leisti laisvalaikį yra smagu", – sako V.Rimkus, kuris džiaugiasi, kad miestuose vis dažniau galima išvysti dviračius minant šeimas ir įvairaus amžiaus gyventojus.