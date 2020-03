„Regitra“ skaitmenizavo paslaugas: bus galima pratęsti tranzitinių numerių galiojimą

Įprastai tranzitinius numerius galima naudoti tik 30 dienų. Praėjus šiam terminui ir norint su transporto priemone dalyvauti viešajame eisme, būtina atlikti jos nuolatinę registraciją „Regitros“ padalinyje.

Tačiau atsižvelgiant į šiuo metu susidariusią situaciją, kai daugelis paslaugų teikiama nuotoliniu būdu, laikinai sudaryta galimybė šių numerio ženklų galiojimo terminą pratęsti dar 30 dienų tiesiog internetu, sakoma „Regitros“ pranešime. Esminis reikalavimas – transporto priemonė turi turėti galiojantį draudimą ir techninę apžiūrą (jei transporto priemonė iš trečiųjų šalių – papildomai reikalingas ir atitikties įvertinimas).

Tokiu būdu žmonės karantino laikotarpiu galės eksploatuoti transporto priemonę viešajame eisme, o jam pasibaigus ją įregistruoti neterminuotam laikotarpiui padalinyje.

„Regitros“ elektroninėje sistemoje numatyta ir dar viena nauja paslauga – savo vardu bus galima įregistruoti ir lizingo būdu įsigytą transporto priemonę, kuri jau buvo prieš tai registruota Lietuvoje. Tai reiškia, kad transporto priemonę internetu registruoti bus galima ne tik baigus išmokėti lizingą, bet ir vos ją įsigijus.

Tuo tarpu pasibaigus transporto priemonės lizingavimo laikotarpiui, kitaip tariant, kai už transporto priemonę yra visiškai atsiskaityta ir ji atitenka naujam savininkui, bankams ar kitoms lizingą suteikiančioms įmonėms, yra sudaryta galimybė apie šį nuosavybės perleidimą pranešti tiesiog „Regitros“ elektroninėje sistemoje. Tačiau jei bankas nėra to padaręs, bet yra suteikęs klientui įgaliojimą automobilį registruoti savo vardu, tai asmuo galės padaryti savarankiškai „Regitros“ elektroninėje sistemoje.

Dar vienas iš svarbesnių atnaujinimų – internetu nuo šiol transporto priemonių savininkai galės nurodyti / įrašyti kitą asmenį jos valdytoju. Ši paslauga reikalinga tiems, kurie nors ir yra transporto priemonės savininkai, tačiau ja naudojasi kitas asmuo.

Be šių naujovių, kaip teigiama „Regitros“ pranešime, taip pat sudaryta galimybė elektroniniu būdu savo vardu įregistruoti paveldėtą transporto priemonę. Tai galės padaryti ir tie asmenys, kurie dar neturi paveldėjimo dokumentų – tokiu atveju transporto priemonė bus registruojama laikinai, t. y. vienerių metų laikotarpiui. Be to, gavus nuolatinį ar laikiną leidimą gyventi Lietuvoje nuo šiol internetu bus galima pakeisti transporto priemonės registracijos terminą ar tipą iš terminuoto į nuolatinį.