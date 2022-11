Patarimai – kaip paruošti automobilį žiemai

Automobilio paruošimas artėjančiam žiemos sezonui iš pradžių gali atrodyti nereikalinga užduotis. Tačiau atėjus žiemai džiaugsitės, kad tai padarėte. Rengdami savo automobilį artėjančiam žiemos sezonui, atsižvelkite į šiuos patarimus.

Patikrinkite padangas

Žieminių padangų gumos kiekis yra didesnis nei vasarinių padangų. Dėl to jos labiau tinka važiuoti žiemą. Kai temperatūra nukrenta žemiau 7 °C, vasarinių padangų gumos mišiniai pradeda standėti. Dėl to padangos tampa ne tokios veiksmingos ir žemesnėje temperatūroje blogiau sukimba su keliu. Vasarinės padangos šaltuoju metų laiku, gali neužtikrinti tokio pat sukibimo su kelio danga kaip žieminės padangos. Žieminių ir vasarinių padangų sukibimo su keliu skirtumas didėja žemėjant temperatūrai. Be to, vasarinių padangų sąlyčio plotas yra mažesnis, palyginti su žieminėmis padangomis. Sąlyčio plotas – tai padangos plotas, kuris liečiasi su žeme. Kuo mažesnis sąlyčio plotas, tuo mažesnę sukibimo jėgą užtikrina padangos.

Pripilkite žiemai tinkamų skysčių

Žiema yra kelis mėnesius trunkantis sezonas. Šiuo laikotarpiu oras paprastai būna labai šaltas, dažnai iškrenta daug kritulių. Todėl šiuo metų laiku automobilyje svarbu naudoti tam tikros rūšies skysčius. Kad neužšaltų, turite nepamiršti naudoti automobilio radiatoriaus, transmisijos skysčio ir vairo stiprintuvo skysčio nuo užšalimo. Svarbiausia, kad variklyje ir radiatoriuje naudotumėte aušinimo skystį, dar vadinamą antifrizu, ypač tose vietovėse, kur temperatūra nukrenta žemiau 0 °C. Priešingu atveju variklis gali užšalti ir sugesti. Aušinimo skysčio taip pat turėtumėte naudoti automobilio transmisijoje ir vairo stiprintuvo siurblyje. Priešingu atveju šios jūsų automobilio dalys gali sugesti dėl užšalimo.

Patikrinkite akumuliatorių

Nepamirškite apie akumuliatorių, nes silpnas akumuliatorius žiemą gali būti pražūtingas jūsų automobiliui. Akumuliatorių galite patikrinti paspausdami garso signalo mygtuką: Jei garsinis signalas nesigirdi, vadinasi, akumuliatoriaus būklė bloga ir jį reikia pakeisti.

Aprūpinkite savo automobilį saugos įranga

Žiemos kelionė neapsieina be tinkamų žiemos reikmenų. Galite apsaugoti save ir savo automobilį, aprūpindami jį tinkamais priedais. Taip pat turėtumėte pasirūpinti, kad jūsų automobilyje būtų visos būtinos saugos priemonės, pavyzdžiui, atitirpintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, žibintuvėlis, ledo grandiklis ir žiemos išgyvenimo rinkinys.

Važiuokite protingai ant sniego

Važiuodami esant gausiam sniegui turite būti atsargesni nei įprastai. Svarbiausias dalykas, kurį reikia atsiminti vairuojant sniege, yra važiuoti lėtai. Niekada greitai nespartinkite greičio. Niekada greitai nestabdykite. Niekada greitai nekeiskite pavarų. Tai trys dažniausios klaidos, dėl kurių sningant įvyksta avarijos. Be to, nesekite per daug arti priekyje važiuojančios transporto priemonės. Palikite nemažą atstumą tarp savęs ir priekyje važiuojančio automobilio. Taip turėsite šiek tiek erdvės, jei priešais važiuojantis automobilis staiga sustotų. Važiuodami apsnigtu keliu įsitikinkite, kad jūsų padangos yra tinkamai pripūstos. Tai padės išvengti sniego ir ledo sankaupų aplink padangas, kurios gali apsunkinti vairavimą. Važiuodami apsnigtu keliu stebėkite, ar nėra juodojo ledo. Juodas ledas yra ypač pavojingas, nes jo nematyti ir jis nėra padengtas sniegu. Geras būdas išvengti juodojo ledo – sulėtinti greitį ir vengti staigaus stabdymo ar greitėjimo.

Dabar turėtumėte turėti sniego grandiklį ir sniego šepetį

Staiga užklupus pūgai, didelė tikimybė, kad ant priekinio stiklo pateks sniego. Turėdami automobilyje sniego grandiklį, galėsite greitai nuvalyti sniegą nuo priekinio stiklo ir taip palengvinti vairavimą. Be to, automobilyje turėtumėte turėti sniego šepetėlį. Jei gausus snygis užklupo jus netikėtai ir jums reikia nukasti sniegą nuo automobilio, sniego šepetėlis yra geriausias įrankis šiam darbui.

Žiemos mėnesiai yra puikus metas išeiti į lauką ir mėgautis gamtos grožiu, tačiau turite imtis tam tikrų atsargumo priemonių, kad būtumėte saugūs. Tai galite padaryti paruošę savo automobilį, atsargiai vairuodami ir įsitikinę, kad turite tinkamų įrankių ir priedų, jei įstrigtumėte. Jei laikysitės šių veiksmų, būsite gerai pasirengę žiemos mėnesiams. Jūsų automobilis bus pasiruošęs įveikti bet kokius iššūkius, o jūs galėsite mėgautis viskuo, ką gali pasiūlyti šis sezonas. Tinkamai pasiruošus, vairavimas žiemą gali būti saugus ir malonus. Daugiau patarimų, kaip paruošti automobilį žiemai rasite čia.