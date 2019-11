K. Mieliauskui motociklas dar nepabodo: keliaus per Indiją

Lietuvis nuotykių ieškotojas motociklu Karolis Mieliauskas, pervažiavęs užšalusį Baikalo ežerą, nuvažiavęs į šalčiausią apgyvendintą vietą žemėje ir apvažiavęs Žemės rutulį per 40 dienų leidžiasi į naują iššūkį: klasikiniu "Royal Enfield" motociklu jis keliaus per Indiją.

Lengva nebus

Nors po 1 tūkst. km per dieną nuvažiuoti pratusiam keliautojui 3 tūkst. km maršrutas per pusantros savaitės gali pasirodyti it atostogos, indai tikina, kad taip lengva nebus

Mumbajus, Naujasis Delis, aukščiausi pasaulyje Himalajų kalnai. Tai populiariausi turistų maršrutai Indijoje. Tačiau lietuvis K.Mieliauskas čia lėks visai kitu, mažiau pažintu maršrutu per pietinę Indijos dalį. Startavęs Goa valstijoje važiuos Indijos vandenyno vakarų pakrante į piečiausią Indijos pusiasalio dalį, ir apsisukęs rytine puse kils į viršų. Nors maršrutas su visais nusukimais į didmiesčius Karoliui įprastais masteliais nėra didelis – vos 3 tūkst. km, kuriems įveikti skirtos net devynios dienos, kartu su juo važiuosiantys indai patikino, kad lengva nebus.

"Aš įpratęs motociklu važiuoti po 1 tūkst. km per dieną, o dabar išeis vos 300 km. Esu ne kartą buvęs Indijoje ir žinau, kad ten ir norėdamas nuvažiuoti 200 km gali užtrukti visą dieną. Nors važiuosime pietine dalimi, bus ir čia kalnų, bus daug indiško chaoso keliuose, dar daugiau karščio ir viskas kitaip. Tai yra įdomu, mane domina pats chaosas, kiek jis organiškas. Kelionės metu perduosiu savo įspūdžius", – sakė K.Mieliauskas.

Keliaus trise

Indija – antra didžiausia šalis pasaulyje pagal gyventojų skaičių. Ten gyvena 1,3 mlrd. žmonių. Iš jų 90 proc. indų keliauja keliais. Geležinkeliais, lėktuvais ar laivais keliauja maža dalis. Eismas šalyje chaotiškas ir pavojingas.

Kasmet Indijos keliuose žūsta beveik 0,5 mln. gyventojų. O pavojingiausia važiuoti pripažinta Goa valstija, kurioje ir prasidės Karolio kelionė. Nauja kompanija ir indų susidomėjimas. Tiesa, šį kartą jis važiuos ne vienas. Vienas paskui kitą riedės trys "Royal Enfield" motociklai, o su lietuviu keliaus vietinis motociklininkas Deepakas Kamathas ir airių keliautojas Deckanas McEvoy. Karolis prisipažįsta, kad jis gavo kvietimą važiuoti per Indiją, nes milžinišką vietinę motociklininkų bendruomenę sudomino lietuvio įveikti iššūkiai.

"Šį kartą važiuosime trise. Su manimi lėks taip pat labai patyrę ir daug pasiekę keliautojai. Lankysime motociklininkų bendruomenes, kurios ten turi po dešimtis tūkstančių narių. Motociklai Indijoje yra populiariausia transporto priemonė. Indams įdomu, kaip aš važiuoju po 1 000 km per dieną, kaip važiuoju šaltyje, tad teks apie tai pasipasakoti. Man tai labai svarbu, ir džiaugiuosi, kad aš tokiu sau mėgstamu būdu galiu garsinti Lietuvą", – sakė K.Mieliauskas.

Svarbus pasirinkimas

Lietuvis kelionei po Indiją "Royal Enfield" motociklą pasirinko neatsitiktinai. Jis šioje šalyje turi gilią istoriją. Indai po Antrojo pasaulinio karo nusipirko iš britų licenciją gaminti paprastus, nepretenzingus ir patikimus "Royal Enfield" motociklus. Europoje motociklizmo banga, išpopuliarėjus automobiliams, labai greitai nuslūgo, daug markių išnyko.

Tačiau indai išsaugojo vieną seniausių, 1901 m. įkurtų, motociklų markių. Ten jie labai populiarūs: per metus "Royal Enfield" trijose gamyklose pagamina beveik 850 tūkst. motociklų. 2015 m. indai įsigijo Anglijos inžinierių bendrovę ir kaip reikiant atnaujino savo gamą, pristatydami modernius, tačiau klasikinę išvaizdą, paprastą patikimą konstrukciją ir racionalią kainą išlaikiusius motociklus, juos pradėjo eksportuoti į Europą.