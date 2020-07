Automobilių rinka išsivaduoja iš karantino gniaužtų

Stagnacija ir atsigavimas

Autoplius.lt duomenimis, antrąjį 2020-ųjų metų ketvirtį Lietuvos automobilių rinkoje įvyko beveik aštuntadaliu mažiau sandorių nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Ir nors trijų mėnesių rezultatui iki rekordo labai toli, svarbiausiu pusmečio akcentu įvardijamas sugrįžęs rinkos aktyvumas.

"Per balandžio, gegužės ir birželio mėnesius Lietuvoje įvyko 99,7 tūkst. automobilių sandorių – 12,8 proc. mažiau nei prieš metus. Balandį ir gegužės pradžioje automobilių prekyba buvo silpna, tačiau gegužės pabaigoje bei birželio pradžioje jau fiksavome aiškius rinkos atsigavimo požymius. Birželio duomenys nustebino sandorių gausa, o tai parodė, kad automobilius pirko ir tie, kurie šį procesą dėl įvykusio karantino buvo atidėję vėlesniam laikui", – apie rinkos tendencijas pasakoja Autoplius.lt komunikacijos vadovas Matas Buzelis.

Per pastaruosius tris mėnesius įvyko 60,7 tūkst. naudotų automobilių perregistravimo operacijų – tik 3,6 proc. mažiau nei per tą patį 2019-ųjų laikotarpį. Kiek labiau buvo paveikta importo rinka: iš užsienio nuolatinei registracijai įvežtų naudotų automobilių srautas per antrą šių metų ketvirtį mažėjo 12,6 proc., iki 32,2 tūkst. sandorių.

"Pasibaigus karantino laikotarpiui automobilių pirkėjai turėjo laiko suspėti atlikti sandorius iki liepos 1 d. Daug kas atidėjo šį procesą ir laukė paskutinės dienos, o nespėję to padaryti už registruojamus taršius automobilius privalėjo susimokėti. Bet galime į tai pažiūrėti ir kitu kampu: vairuotojų nelaukiama liepos 1 d. sužadino ir taip organiškai bundančią šalies naudotų automobilių rinką", – eiles prie "Regitros" padalinių paskutinėmis birželio dienomis primena automobilių rinkos ekspertas.

Tokio staigaus ir didelio naudotų automobilių sandorių augimo, kokį fiksavome birželį, šiais metais nesitikime.

Pirko prabangesnius

2020 m. antrą ketvirtį Lietuvoje buvo užfiksuotas ne tik staigus atsigavimas, bet ir pirkėjų prioritetų pokyčiai. Nors šalyje ir toliau dominavo prekyba 11–15 metų grupės automobiliais, geidžiamesni antrą ketvirtį buvo "Premium" segmento modeliai.

"Pirmą kartą populiariausias naudotas automobilis Lietuvoje buvo ne "Volkswagen Passat". Jį iš pirmos pozicijos išstūmė 3 serijos BMW. Negana to, "Passat" nuo trečioje vietoje esančio kiek didesnio 5 serijos BMW modelio skyrė tik kukli 55 sandorių persvara. Ekonominės klasės automobilių populiarumas atlėgo, tačiau tikėtina, jog tai buvo trumpalaikiai pokyčiai. Darome prielaidą, kad vairuotojai galingesnius ir didesne komforto įranga aprūpintus M1 bei N1 tipo automobilius skubėjo įregistruoti iki registracijos mokesčio", – tvirtina Autoplius.lt komunikacijos vadovas.

Kitas per pastaruosius tris mėnesius pastebėtas pokytis pasireiškė pasiskirstant importuotiems automobiliams pagal degalų tipą. Pasak rinkos eksperto M.Buzelio, pirmą kartą dyzelinių automobilių proporcija tarp visų per antrą ketvirtį importuotų naudotų automobilių neviršijo 70 proc. – tokio tipo automobiliai sudarė 69,7 proc. visos importo rinkos, arba net 3,7 proc. punkto mažiau nei 2019-ųjų antrą ketvirtį.

Dar tik įsibėgėja

Autoplius.lt duomenimis, vidutinė naudoto automobilio rinkos kaina 2020 m. balandžio–birželio mėnesiais siekė 4,6 tūkst. eurų – 320 eurų daugiau nei tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu.

M.Buzelis tvirtina, kad rodiklį išaugino pasikeitęs naudotų automobilių pasiskirstymas pagal metus. Lėčiausiai balandžio–birželio mėnesiais atsigavo naujų automobilių prekyba. Anot M.Buzelio, per šį laikotarpį Lietuvoje buvo įregistruota tik 6,8 tūkst. naujų M1 ir N1 automobilių, arba 55,7 proc. mažiau nei prieš metus. Tačiau ir naujų automobilių rinkos dinamikoje pastebėtas teigiamas sandorių poslinkis.

Neskaitant reeksporto atvejų, M1 ir N1 tipo naujų lengvųjų transporto priemonių registracijų skaičius šį balandį buvo 66 proc. mažesnis nei prieš metus. Gegužę deficitas sumažėjo iki 53 proc., o birželį metinis sandorių atsilikimas siekė tik ketvirtadalį – 24,5 proc. "Būtų naivu tikėtis, kad naujų automobilių prekyba į prieškrizinį lygį sugrįš dar šiais metais, bet antrą ketvirtį užfiksuota sandorių progresija tikrai suteikia optimizmo. Tačiau turime nepamiršti, kad karantinas palietė ne tik pirkėjus, bet ir gamintojus – prireiks laiko, kol naujų automobilių sandoriai sugrįš į 2019-ųjų lygį – tiekimas gali vėluoti", – priduria M.Buzelis.

Nuo liepos 1 d. įsigaliojus registracijos mokesčiui, šalies automobilių rinka, pasak Autoplius.lt atstovo, turėtų stabilizuotis. "Tokio staigaus ir didelio naudotų automobilių sandorių augimo, kokį fiksavome birželį, šiais metais nesitikime. Tikėtina, kad senesnių ir pigesnių automobilių sandorių sumažės, nes kai kuriais atvejais mokesčio dydis gali sudaryti trečdalį arba daugiau parduodamo automobilio kainos. Tokias transporto priemones vairuotojai eksploatuos ir toliau, neturėdami kitos alternatyvos – ypač regionuose", – akcentuoja M.Buzelis.