Vis daugiau žmonių įmokų mokėjimui šiemet renkasi „Perlo“ terminalus

Finansines paslaugas teikianti „Perlas Finance“ šiemet stebi augantį įmokų surinkimą per „Perlo“ terminalus. Visoje Lietuvoje veikiantis daugiau nei 2,3 tūkst. terminalų tinklas per dešimt šių metų mėnesių priėmė 5,4 proc. daugiau įmokų nei pernai. Taip pat auga įmokų gavėjų skaičius.

„Konkurencija mokėjimo paslaugų rinkoje yra pakankamai didelė net ir mažėjant bankų skyrių tinklui. Finansines paslaugas teikia daug mokėjimo įstaigų, kurios veikia tiek fizinėse aptarnavimo vietose, tiek internetu. Vis dėlto, naudojimasis „Perlo“ terminalais auga pakankamai sparčiai. Tai lemia tiek paslaugų prieinamumas net ir mažiausiose gyvenvietėse, tiek aptarnavimo patogumas, tiek maža paslaugų kaina. Mums svarbu, kad gyventojai ir verslas reikalingas paslaugas savo kaimynystėje gaus net ir užsidarant banko skyriui“, – sakė Kęstutis Gataveckas, „Perlas Finance“ direktorius.

Pasak jo, įmokų surinkimo intensyvumas skirtinguose miestuose labai skiriasi. „Mažiausiose gyvenvietėse jų gali būti vos keli šimtai per mėnesį. Jei per „Perlo“ terminalą būtų teikiamos tik mokėjimo paslaugos ir nuomotume atskiras patalpas – negalėtume vykdyti veiklos be nuostolio. Bendradarbiavimas su prekybos tinklais, taip pat tai, kad per terminalus yra aptarnaujamos loterijos, siūlomos draudimo paslaugos, leidžia užtikrinti finansinių paslaugų prieinamumą net ir mažiausiose gyvenvietėse“, – teigė K. Gataveckas.

„Perlas Finance“ per „Perlo“ terminalų tinklą užtikrina visas būtinas finansines paslaugas gyventojams ir verslui – priima visų rūšių įmokas, atlieka pinigų perlaidas gavėjams grynais ir negrynaisiais pinigais, išgrynina pinigus iš visų rūšių mokėjimo kortelių, pildo mobiliojo ryšio abonentų sąskaitas, teikia kitas mokėjimų paslaugas gyventojams ir verslui.

„Perlas Finance“ užtikrina mažą įmokų mokėjimo kainą. Pavyzdžiui, mokesčiams už komunalines paslaugas ji dabar sudaro 25 centus.

Bendrovės veikla yra prižiūrima Lietuvos banko, kuris „Perlas Finance“ suteikė elektroninių pinigų įstaigos licenciją.