„Vikonda grupės“ įmonių eglutes puošia neįgaliųjų kurti žaisliukai

Šiais kaip ir ankstesniais metais artėjant šventiniam laikotarpiui, kiekvienas „Vikonda grupės“ darbuotojas, kurių yra daugiau nei šeši šimtai keturiasdešimt, dovanų gavo po eglutę. Tai jau tampa tradicija, tad gal didelio siurprizo ir nebeliko, bet džiugi emocija, šventinė nuotaika dėl to tikrai nesumažėjo. Taip pat „Vikonda grupė“ nepamiršta ir bendruomenės, kurioje veikia. Todėl labai nudžiugino nuoširdi ir miela bendrystė su Kėdainių miesto ir rajono neįgaliųjų organizacijomis – jų narių dėka grupės įmonių eglutės buvo papuoštos originaliais rankų darbo žaisliukais.

Įmonių darbuotojams puošiant eglutes neįgaliųjų dovanotais žaisliukais džiugi ir šventiškai pasipuošusio kolektyvo nuotaika tvyrojo ore, šildė kalėdinė kakava, jaukumo suteikė gardūs imbieriniai meduoliai, simboliu jau seniai tapę mandarinai bei kiti šventiniai skanumynai. O žaisliukų grožis ir jų skleidžiama šiluma privertė aikčioti ne vieną, galbūt mintimis sugrįžti į vaikystės prisiminimus, jaukius, saugius, Kalėdomis kvepiančius namus.

„Vikonda grupės“ nuotr.

Didesnis džiaugsmas duoti nei gauti

„Vikonda grupės“ generalinis direktorius Mindaugas Snarskis kalbėdamas apie dalinimosi džiaugsmą, akcentavo, jog labai svarbu pasirūpinti ne tik šalia esančiu, bet ir savo miesto ar rajono bendruomene, jos nariais.

„Būdavo įprasta, kad artėjant Kalėdoms, gruodžio mėnesį įmonės su partneriais keičiasi dovanomis, padėkoja už praėjusius metus, palinki sėkmės kitais metais. Tačiau ši tradicija jau kuris laikas keičiasi. Verslai, ypač didieji, galvodami apie tvarumą ir savo bendruomenę, vis labiau įsitraukia į socialinę veiklą, ieško, kaip prasmingiau pakeisti dovanas. Todėl mes, „Vikonda grupė“, jau ne pirmus metus pinigus, skirtus partnerių dovanoms, pervedame pasirinktoms organizacijoms“, – sakė M. Snarskis.

Toks dalinimasis, anot jo, pabrėžia įmonės vertybes, vieną iš jų – šeimyniškumą.

Būdavo įprasta, kad artėjant Kalėdoms, gruodžio mėnesį įmonės su partneriais keičiasi dovanomis, padėkoja už praėjusius metus, palinki sėkmės kitais metais. Tačiau ši tradicija jau kuris laikas keičiasi. Verslai, ypač didieji, galvodami apie tvarumą ir savo bendruomenę, vis labiau įsitraukia į socialinę veiklą, ieško, kaip prasmingiau pakeisti dovanas.

„Kaip tik šiais metais užmezgėme ryšius su dviem neįgaliais žmonėmis besirūpinančiomis organizacijomis, Kėdainių neįgaliųjų veiklos ir reabilitacijos centru „Likimas“ bei Kėdainių rajono neįgaliųjų draugija, turinčiomis gražų tikslą – pakeliauti po Lietuvą, aplankyti gražiausias šalies vietas. Norėdami prisidėti prie neįgaliųjų svajonės išsipildymo, Kalėdų proga mes dovanojome finansinę paramą, o jie, norėdami už tai atsidėkoti, mūsų įmonėse stovinčioms eglutėms pagamino gražių žaisliukų, – apie gražią bendrystę kalbėjo M. Snarskis. –

Manau, daugeliui didesnis džiaugsmas yra duoti nei gauti. Daugelis mokytojų, gydytojų, visuomenės veikėjų ar šiaip gerų žmonių, patvirtins šią tiesą. Ypač šiuo laiku, kai bendras fonas yra labai įtemptas, visuomenėje vyrauja susipriešinimas, rūpinimasis šalia esančiu įgauna dar daugiau prasmės.“

Mindaugas Snarskis. / „Vikonda grupės“ nuotr.

Skleidžia ypatingą aurą

Projektą prižiūrėjusi ir šventine nuotaika spinduliuojanti „Vikonda grupės“ administratorė Laura Šliavaitė pasakodama apie organizacijoje tvyrančią Kalėdų dvasią, visų pirma pasidžiaugė, kad pakilios nuotaikos ir džiaugsmo ne tik vaikams, bet ir suaugusiems suteikia iškritęs sniegas.

„Smagu, kad Dievulis nepagailėjo mums oro, pradžiuginusio gyventojus, nuvargintus karantino, pandemijos – nors tiek gauname šviesos žiūrint per langelį“, – linksmai kalbėjo Laura.

Ilgametė įmonės darbuotoja prisimena, kad „Vikonda grupės“ darbuotojai kasmet puošia eglutę. Tačiau šiais metais jų yra ne viena, o žaisliukai ypatingi.

„Kiekvienais metais nuotaika yra puiki, nes šventės visiems yra smaugus dalykas. Kas mažiau, kas daugiau, bet visi laukia siurprizų, tikisi dovanėlių. Įmonė kiekvienais metais savo darbuotojams ir darbuotojų vaikučiams parengia dovanėles, o tai, manau, prisideda prie geros, šventinės nuotaikos, – gerų emocijų nestokojo administratorė. – Šiais metais mūsų eglučių puošimas turi ypatingą reikšmę ir svarbą, nes jas puoš neįgaliųjų kurtos dekoracijos. Todėl galime džiaugtis nuostabiais rankų darbo, su ypatinga emocija gamintų žaisliukų, kuriuos bus galima pamatyti ant kiekvienos įmonės eglutės.“

Laura Šliavaitė. / „Vikonda grupės“ nuotr.

Paprašyta pasidalinti įspūdžiais apie neįgaliųjų gamintus žaisliukus, Laura negailėjo gražių žodžių: „Tie žaisliukai apie šventes, apie stebuklą, optimizmą, teigiamą aurą. Iki stebuklo jiems tikrai nedaug trūksta, kiekvienas yra žaismingas, ypatingas, kai kurie gal vaikiški, o tai jiems suteikia jaukumo ir nuoširdumo – reikia tiesiog juos pamatyti. Kai žinai, kas žaisliukus gamino, kiek pastangų žmogui reikia, kad pagamintų šiuos nuostabius žaisliukus, jie įgauna dar didesnę vertę.“

Tiki Kalėdų seneliu

Gaminant dailius rankų darbo papuošimus „Vikonda grupės“ įmonių eglutėms neįgaliųjų organizacijose vyravo gera nuotaika ir Kalėdų laukimas.

„Mes kiekvienais metais ruošiamės šventiniam laikotarpiui – karpome snaiges, puošiame langus, centro patalpas“, – linksmai apie pasiruošimą Kalėdoms pasakojo Kėdainių neįgaliųjų veiklos ir reabilitacijos centro „Likimas“ darbuotoja Jolita Mališauskienė bei atskleidė, jog šiais metais kaip niekad juos užklupo kalėdinių darbų gausa: „Mūsų centras turi padalinį, kurio globėjai lanko vienišus senolius. Šių metų Kalėdoms turėjau idėją padaryti keletą ant stalelio pastatomų eglučių, kurios papuoštų vienišų senolių namus. Savo su meile ir nuoširdumu gamintais rankdarbiais pasidalinome ir su „Vikonda grupe“. Darbas vyko sklandžiai, procesas buvo kupinas gerų emocijų, džiaugsmo“.

Kiekvienas stengiasi savo darbą atlikti kuo geriau, kuo gražiau, bet tuo pačiu ir atsipalaiduoja, kol daro. O kai darbą baigia, aišku, jiems labai reikia pagyrimo, todėl visada pagiriame, paskatiname. Tada labai džiaugiasi, neša per kabinetus, visiems rodo, fotografuojamės – būna daug džiaugsmo, pasididžiavimo.

Nors J. Mališauskienė pripažįsta, kad darbo buvo daug, tačiau mūsų centro lankytojai tiesiog mėgavosi malonia veikla.

„Mūsų darbuotojos ir padėjėjos yra labai aktyvios. Dirbome visą lapkritį, o aš pati net ir nuo spalio vidurio, nors dar ir nežinojau, kad reikės gaminti žaisliukus, ėmiausi darbo. Veiklos buvo daug, bet niekas nesiskundė, vis prašė naujų užduočių, visiems labai patiko įsitraukti į šventinį procesą“, – juokėsi projekto koordinatorė J. Mališauskienė ir stebino toliau: „Kai kurie neįglieji labai tiki Kalėdų seneliu, net ir aš jau pradedu tikėti, kad jis yra. Kaip mes jo laukėme, ruošėmės, rengėme mini spektakliuką, kurį parodėme, kad ir nedidelei grupelei, bet bent keliems darbuotojams, praktikantėms. Repetavome, o dar turėjome ir kostiumus pasigaminti...“

Šventėms ruošiasi kasmet

Dideliu užimtumu prieššventiniu laikotarpiu džiaugėsi ir Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Daiva Sipavičienė.

„Nors mūsų draugijos nariai visuomet užsiėmę įvairiais darbeliais, dalyvauja muzikiniuose, literatų, sportiniuose renginiuose, o artėjant šventėms veiklos dar labiau padaugėja – gamina papuošimus draugijos patalpų pagražinimui, ruošiasi šventiniams renginiams ir pan. Tačiau jaučiamės pamaloninti, kad galime prisidėti ir prie grožio kūrimo „Vikonda grupėje“. Darbščiųjų rankų būrelio moterys su vadove Regina Ryliene priešaky su dideliu ūpu kibo į darbą ir per dvi savaites įdėjo tiek meilės, šilumos ir jėgų, kad gavosi puikūs, gražūs, įvairaus diametro žaislai iš karoliukų, perliukų. Darbštuolės jų pridarė arti šimto. Ne veltui mūsų amatų būrelis turi pavadinimą „Auksarankės“, – linksmai su užsidegimu draugijos nares gyrė pirmininkė ir pabrėžė, jog Kalėdiniam laikotarpiui ruošėsi ne tik šiais metais: „Šventėms amatų būrelis daro gražias kalėdines atvirutes, netgi jas išsiuvinėja. Karpo nuostabias snaiges, girliandas, daro puikius angeliukus, besmegenius, kuriais papuošia draugijos patalpas.

„Vikonda grupės“ nuotr.

Šiemet koridorius pasipuošė vaza, kurioje įdėta šaka, apkabinėta gražiais dirbiniais. Lauke taip pat pasitinka šventiškai „nusiteikusi“ eglutės šaka. Daug minčių ir idėjų turi būrelio moterys ir siekia jas įgyvendinti kiekvienos artėjančios šventės metu. Džiaugiamės, kai galime prisidėti ir prie įmonių šventinės nuotaikos kūrimo jų eglutėms gamindami žaisliukus. Kad tik daugiau būtų pasiūlymų, mes stengsimės juos įgyvendinti!”

Paklausta, apie ką kalbasi draugijos narės, o gal net ir advento dainas dainuoja atlikdamos rankdarbius, D. Sipavičienė patikino, kad tam laiko nelieka.

„Dirba mūsų amatų būrelio moterys rimtai, tad pokalbiai būna tik apie daromą darbelį, nes turi išklausyti vadovės Reginos kaip vieną ar kitą darbą gerai, kruopščiai atlikti. Darant arbatos pertraukėles pasikalba ir apie šią dieną, apie vaikus, anūkus, šeimas, ligas, - kaip ir visur, manau“, – atskleidė draugijos pirmininkė.

Talentų netrūksta

Tuo metu J. Mališauskienė pasidžiaugė, kad dauguma centro lankytojų į pasiruošimo Kalėdoms procesą įsitraukia noriai.

„Mes esame užimtumo dienos centras, kuriame laiką leidžia proto negalią turintys suaugę žmonės. Galbūt vienas kitas lankytojas neprisideda prie veiklos, turi savo erdvę ir joje būna. Tačiau dauguma yra labai gabūs. Per tiek metų atrandame, kas kurioje srityje yra gabesnis.

„Vikonda grupės“ nuotr.

Pavyzdžiui, kai iš siūlų vyniojome ir klijavome ant popierinio kūgio eglutes, matėme, su kokiu dideliu malonumu centro lankytojai tai darė, kaip jie proceso metu atsipalaiduoja, relaksuoja. Arba per vasarą prisirinkome kankorėžių, išdžiovinome ir sugalvojome padaryti paveikslą. Juos dažėme įvairių spalvų guašu. Vienam lankytojui taip patiko, jis taip buvo atsipalaidavęs, mėgavosi procesu, kad net gera buvo žiūrėti. Kaskart vis atrandi, kad kiekvienas lankytojas vis kažką kita mėgsta daryti: vienas vaikinas labai gražiai piešia, kitas – siuvinėja, treti – pas amatų specialistą daro labai gražius darbelius“, – neįgaliųjų talentais gėrėjosi projekto koordinatorė.

Ji pasakojo, jog darbeliams daryti naudojo įvairią techniką ir medžiagas.

„Kaskart eksperimentuojame, žiūrime, kas kam labiau patinka, kas išeina. Pavyzdžiui, „Vikonda grupei“ skirtus žaisliukus gaminome iš įvairių burbulų, kuriuos apdengėme medžiagos gabaliukais ir dekoravome. Taip pat gaminome įvairių dydžių vainikėlius, apvyniotus blizgučiais, medžiaga ir puošėme tuo, ką turėjome. Padarėme ir keletą nykštukų iš medžiagėlių skiautelių, besmegenius – iš baltų frotinių kojinių“, – išradingumą demonstravo centro „Likimas“ darbuotojai ir lankytojai.

Emocijos

Ne mažiau svarbi proceso dalis yra emocijos, kurios, pasisekus darbui, anot J. Mališauskienės, tiesiog liejasi per kraštus.

„Kiekvienas stengiasi savo darbą atlikti kuo geriau, kuo gražiau, bet tuo pačiu ir atsipalaiduoja, kol daro. O kai darbą baigia, aišku, jiems labai reikia pagyrimo, todėl visada pagiriame, paskatiname. Tada labai džiaugiasi, neša per kabinetus, visiems rodo, fotografuojamės – būna daug džiaugsmo, pasididžiavimo“, – pasakojo projekto koordinatorė ir pabrėžė, kad proceso metu visada skamba muzika: „Visi be išimties labai mėgsta muziką ir netgi žino daugiau dainų ir atlikėjų negu aš pati. Todėl pas mus nuolatos fone skamba radijas, kitame kabinete turime grotuvą, kartais poilsio kambaryje, jeigu nori pabūti atskirai, per savo telefonus įsijungia muziką ar per televizorių“.

Pašnekovė džiaugėsi verslo ir neįgaliųjų bendryste, kuri į pasiruošimą šventėms dar labiau įtraukė ir neįgaliuosius.

„Vikonda grupės“ nuotr.

„Labai smagus toks bendradarbiavimas, kad ir nedaug kai kurie prisidėjo prie žaisliukų, dekoracijų gamybos, bet vis tiek labai džiaugėsi, jautėsi pamaloninti ir reikalingi. Apėmė kalėdinė dvasia. Gal kažkas tą žaisliuką turės, kuris suteiks šilumos, jaukumo – viskas daryta su gera emocija, geru jausmu, nesitikint gauti finansinės grąžos“, – sakė projekto koordinatorė.

Šiluma ir šventinė aura sklinda ir iš „Vikonda grupės“ įmonių darbuotojų namų, kuriuos puošia dailiai padabintos žaliaskarės. Jų grožiu galima bus pasidžiaugti viešai socialinio tinklo Facebook „Vikonda grupės“ profilyje.

„Prieš pat Kalėdas, gruodžio 23–ąją, iš įkeltų nuotraukų apsilankiusieji „Vikonda grupės“ profilyje galės išsirinkti jiems labiausiai patikusią eglutę, o daugiausiai patiktukų sulaukusios žaliaskarės autorių apdovanosime specialiu prizu.“, – šypsojosi L. Šliavaitė.

Minčių ir svajonių turi daug

Daugiau nei aštuonis šimtus narių vienijančios Kėdainių rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė džiaugiasi, kad vis daugiau žmonių prie jos prisijungia ir dalyvauja įvairiausiose veiklose, nuo kurių neatbaidė net pandeminis laikotarpis.

„Aš labai džiaugiuosi savo nariais, darbuotojais, savanoriais, kurie padeda, dirba ir mėgina įsitraukti į naujas tradicijas. Su savo patarimais, atneštais dirbiniais bei užsidegimu padaryti tai, ko dar nedarę, negaminę, žmonės jungiasi į būrelių veiklas ir dirba“, – kalbėjo D. Sipavičienė.

Daug minčių ir idėjų turi būrelio moterys ir siekia jas įgyvendinti kiekvienos artėjančios šventės metu. Džiaugiamės, kai galime prisidėti ir prie įmonių šventinės nuotaikos kūrimo jų eglutėms gamindami žaisliukus.

O paklausta, kokių svajonių ir norų turi neįgalieji ateinantiems metams, sakė: „Svajonės, norai, mintys ateina pas žmogų tada, kai jam gera. Aš manau, kad mūsų draugija bus ta draugija, kurioje pildysis visos svajonės, geros mintys ir laiku padaryti geri darbai. Gerus darbus darome ne tik mes. Prie jų prisiliečia ir mūsų padėjėjai, kuriems esame labai dėkingi.“

Palinkėjimai

Artėjant šventėms abiejų neįgaliuosius globojančių organizacijų atstovės kiekvienam bendruomenės nariui linkėjo paprastų, bet labai reikšmingų dalykų.

„Visiems negalią turintiems asmenims, visiems miesto ir rajono gyventojams, pirmiausiai linkiu gyvenimo. Nes didžiausias kūrinys ir dovana yra mūsų pačių gyvenimas. O į jį įeina viskas: sveikata, stiprybė, ramybė, atjauta, nuoširdumas, supratingumas, dėmesys, pagarba . Ir žodžiai –„Kad mes neįgalieji esame lygiai tokie patys , kaip ir jūs“ – lieka nepamirštami...“, – sakė D. Sipavičienė.

„Vikonda grupės“ nuotr.

„Reikia mylėti žmogų, koks jis bebūtų. Jame atrasti gėrio, kurio vis tiek yra. Žmogus negali būti visiškai blogas. Taip pat mylėti savo darbą, stengtis suprasti žmogų, įnešti daugiau džiaugsmo, šypsotis, džiaugtis kiekviena akimirka.

Visai neseniai buvo apsnigti ir apšerkšniję medžiai. Juk šitaip gražu už lango! Smagu, kad jau daug kas ėmė pastebėti šitą grožį. Tiesiog galima pasidžiaugti kiekviena smulkmena. Linkiu kuo daugiau kūrybos – jeigu kuri, tuo metu nieko blogo negalvoji, nes tau gera. Reikia viduje turėti tą savo šviesą ir tada kitiems prie tavęs bus gera ir pats gerai jausiesi ją nešdamas“, – šiltai kalbėjo J. Mališauskienė.