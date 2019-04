V. Šapoka apie kreipimąsi dėl „Revolut“: jei nėra naujų žinių, tai – laiko švaistymas

„Galima kreiptis tiek kartų, kiek dar kyla įvairių abejonių. Jeigu Seimo nariai turi dar kažkokios papildomos informacijos, tai yra pareiga kreiptis, jeigu tokios informacijos nėra, tai – tiesiog betikslis laiko švaistymas“, – „Žinių radijo“ laidoje „Pozicija“ ketvirtadienį kalbėjo V. Šapoka.

Jo teigimu, su nauja informacija bus supažindinta, kai bus paskelbtas kreipimasis. Šiuo metu dar vyksta procesas.

ELTA primena, kad Seimas ketvirtadienio plenariniame posėdyje galutinai spręs, ar kreiptis į Vyriausybės komisiją, kuri trečią kartą įvertintų Jungtinės Karalystės startuolio „Revolut“ atitikimą nacionalinio saugumo interesams.

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) trečiadienį pritarė šio kreipimosi nutarimo projektui.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) nariai komitete Andrius Kubilius ir Mykolas Majauskas komiteto posėdžio metu siūlė atidėti BFK sprendimą savaitei, kol bus sulauktos išvados iš Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos, į kurią kreipėsi pats „Revolut“, tačiau šiam siūlymui komitetas nepritarė.

BFK nutarimo projekte pažymi, kad dėl savo tėvo einamų pareigų ir ypač artimų „Gazprom“ sąsajų su Rusijos valdžios institucijomis ir galimo naudojimo Rusijos geopolitiniams tikslams tiek Nikolajus Storonskis, kaip darantis esminę įtaką „Revolut“ valdymui ir sprendimams, tiek „Revolut“, kaip įmonė, gali būti politiškai pažeidžiami, ir tai gali pakenkti Lietuvos reputacijai ir kelti grėsmę finansų sistemos stabilumui.

Parlamentaras Andrius Mazuronis balandžio 11 d. Seimo posėdžio metu, kai Seimas pritarė svarstyti galimybę dar kartą kreiptis dėl „Revolut“ vertinimo, teigė, kad kai kurie keliami klausimai dėl „Revolut“ gal ir yra teisingi, bet juos reikėjo kelti prieš licencijos išdavimą. Tuo metu Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narys A. Kubilius kreipimosi turinį pavadino „visiška nesąmone“.

Kaip ELTA jau rašė, Europos centrinis bankas Lietuvos banko teikimu pernai gruodį išdavė „Revolut” specializuoto banko licenciją. „Revolut” Lietuvoje planuoja teikti indėlių ir paskolų paslaugas.

Tačiau „Revolut” iš užsienio žiniasklaidos anksčiau sulaukė kritikos dėl to, kad esą buvo išjungęs apsaugos mechanizmus, ir dėl to esą nebuvo suvaldyta keli tūkstančiai įtartinų pervedimų. „Revolut” aiškino, kad sistemų keitimai iš tiesų tebuvo papildomai diegiamos saugumo sistemos prie veikiančių, kurių darbas dėl to nenutrūko.

S. Jakeliūnas anksčiau yra kreipęsis į valstybės tarnybas dėl galimų „Revolut“ ryšių su Rusija. Lietuvos bankas tuo metu teigė, kad S. Jakeliūno minima informacija buvo žinoma, potencialus investuotojas ilgai vertintas kompetentingų institucijų ir įvertintas kaip patikimas.

Startuolis taip pat skelbė, kad pats kreipėsi į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją, kuri įvertintų startuolio atitikimą nacionalinio saugumo interesams, o apie tai informavo ir S. Jakeliūną. Vyriausybės kanceliarija Eltai patvirtino, kad komisija kreipimąsi gavo.