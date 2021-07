Užsakomoji „Utenos trikotažo“ gamyba per pusmetį augo 8 proc.

Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, bendrovės užsakomųjų trikotažo gaminių pardavimai per pirmąjį pusmetį augo 8 proc. ir sudarė 10,4 mln. eurų.

Metų pradžioje „Utenos trikotažas“ numatė reikšmingą gamybos įrengimų modernizavimą, kuris leis gaminti aukštesnės pridėtinės vertės produkciją. Per pirmąjį pusmetį fabriką papildė dvi modernios mezgimo mašinos, dar dviejų laukiama rugsėjį. Iki metų pabaigos į gamybinių įrengimų plėtrą numatyta investuoti per 0,5 mln. eurų, nurodoma bendrovės „Utenos trikotažas“ pranešime.

„Įsibėgėjantys užsakomosios gamybos pardavimai diktuoja naujus rinkos poreikius – pažangūs drabužių prekių ženklai atsisako masinių kolekcijų ir aktyviai ieško tvarių inovacijų, keičiasi ir drabužių dizaino prioritetai. Karantinas labai aiškiai parodė, kokių drabužių žmonėms reikia ir reikės visada – tai kokybiška, patvari ir tvari, metų laikams nepavaldi apranga. Būtent į tokią gamybą šiuo metu telkiamės, ir pagal šią tendenciją perorientavome savo vystomą drabužių prekių ženklą „About“, turintį ambicingų planų“, – teigia „Utenos trikotažo“ vadovas Petras Jašinskas.

Gegužę „Utenos trikotažas“ įsteigė naują antrinę bendrovę „Aboutwear“, kuri nuo šiol rūpinasi „About“ vystomų ženklų – „ABOUT Baltic Underwear“ ir „ABOUT The Sensology of Wear“ – plėtra globaliu mastu, tikslingai orientuojantis į prekybą internetu.

Pandemija, kaip teigiama bendrovės pranešime, išryškino internetinės prekybos svarbą, kai užsidarius fizinėms parduotuvėms pardavimų apimtys gerokai sulėtėjo. Per pirmąjį šių metų pusmetį „Utenos trikotažo“ vystomų prekių ženklų, UTENOS ir ABOUT, produkcijos parduota už 2,0 mln. eurų arba 31 proc. mažiau nei prieš metus. Mažiau parduota dar ir dėl smarkiai sumažėjusios veido kaukių paklausos, kuri sudėtingu 2020 m. laikotarpiu ne tik palaikė pardavimų dinamiką, bet ir leido nestabdyti gamybos, išlaikyti darbo vietas.

Per pirmą metų pusmetį „Utenos trikotažas“ produkcijos realizavo tiek pat, kiek pernai tuo pačiu laikotarpiu – iš viso už 12,5 mln. eurų. Bendrovė pusmetį pabaigė su 0,9 mln. eurų nuostoliu prieš apmokestinimą, kai pernai bendrovės nuostoliai siekė 1,1 mln. eurų. „Utenos trikotažo“ EBITDA rodiklis sudarė -489 tūkst. eurų, kai prieš metus jis siekė -709 tūkst. eurų.

„Antrasis metų ketvirtis tekstilės rinkoje tradiciškai yra lėtesnis, o mes, kaip ir dauguma gamybos įmonių, susidūrėme dar ir su koronaviruso nulemtais gamybos procesų ir tiekimo grandinės trikdžiais. Vis dėlto įsibėgėjanti gyventojų vakcinacija leidžia į artėjantį pusmetį žiūrėti optimistiškiau. Šiuo metu daugiau nei 70 proc. „Utenos trikotažo“ darbuotojų jau yra įgavę imunitetą, iki metų pabaigos tikimės šį skaičių dar padidinti. Stabilizuota gamyba ir turimų užsakymų dinamika leidžia prognozuoti daugiau teigiamų pokyčių dar iki metų pabaigos“, – sako P. Jašinskas.

„Utenos trikotažo“ įmonių grupei, be „Utenos trikotažo“, priklauso bendrovės „Aboutwear“, „Gotija“, „Šatrija“ ir „Mrija“ (Ukraina). Per pirmuosius šešis metų mėnesius grupė pardavė produkcijos ir suteikė paslaugų už 13,4 mln. eurų, t.y. 6 proc. mažiau nei per tą patį laikotarpį 2020 metais. Pirmąjį metų pusmetį „Utenos trikotažo“ grupė patyrė 1,1 mln. eurų nuostolių iki mokesčių, kai prieš metus nuostoliai siekė 1,3 mln. eurų. „Utenos trikotažo“ grupės rodiklis sudarė -658 tūkst. eurų, kai prieš metus jis siekė -509 tūkst. eurų.