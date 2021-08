Trečiadienį pasiskiepyti nuo COVID-19 be išankstinės registracijos galima prie „Rimi“ parduotuvių

Trečiadienį, nuo 11 iki 16 val., prie „Rimi“ parduotuvių esančiuose mobiliuose vakcinavimo punktuose pasiskiepyti nuo COVID-19 galima be išankstinės registracijos. Viskas, ką reikia padaryti prieš atvykstant, nepamiršti pasiimti asmens dokumento – paso arba asmens tapatybės kortelės.

Vakcinacija be registracijos vyks prie šių „Rimi“ parduotuvių:

• Naujoji g. 7E, Alytus

• Vilniaus al. 22, Druskininkai

• Vasario 16-osios g. 4, Jonava

• Raudondvario pl. 94B

• Vandžiogalos pl. 112, Domeikava

• Vingio g. 31, Klaipėda

• Žemaitijos g. 38, Mažeikiai

• Vakarinė g. 61, Panevėžys (PC „Ryo“)

• Tilžės g. 109, Šiauliai (PC „Saulės miestas“)

• Plungės g. 4, Telšiai

• J. Basanavičiaus g. 52, Utena

• Žirmūnų g. 64, Vilnius

SAM iliustracija.

„Sveikatingumas yra viena iš „Rimi“ strateginių tvarumo krypčių, o skiepai – tai mokslininkų ir kompetentingų institucijų siūlomas būdas užtikrinti visuomenės sveikatą ir saugumą, – tvirtina prekybos tinklo „Rimi Lietuva“ ryšių su visuomene vadovė Gabrielė Šerėnienė, – Todėl padėsime prie mūsų prekybos centrų organizuoti skiepijimo stoteles, kad žmonės turėtų geriausią prieinamumą prie jų. Mes vertiname laisvą pasirinkimą, kuris eina kartu su atsakomybe. Prisidėsime prie komunikacijos apie vakcinavimą, kad žmonės galėtų savarankiškai ir laisvai priimti savo sprendimus, remdamiesi patikima ir išsamia informacija.“

Vakcinacija be išankstinės registracijos jau įvyko ir prie kitų trijų didžiųjų Lietuvos prekybos centrų – „Maxima“, „Lidl“ ir „Iki“.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena, kad taip pat registruotis savo vakcinai nuo COVID-19 galima svetainėje www.koronastop.lt arba Karštąja linija 1808. Be to, kiekvieną ketvirtadienį visos Lietuvos savivaldybės kviečia skiepytis be išankstinės registracijos. Vakcinaciją „gyva eile“ vykdo ir Nacionalinio kraujo centro mobilūs vakcinacijos punktai.