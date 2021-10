Teisininkai: C. Eastwoodo galimybės išieškoti iš „Mediatono“ 5,3 mln. eurų – teorinės

Pasak jų, „Mediatonas“ šiuo metu jau yra likviduojamas ir veiklos nevykdo, be to, prieš pradedant išieškojimą JAV teismo sprendimas turėtų būti pripažintas Lietuvoje.

Laikraštis „The New York Times“ sekmadienį pranešė, kad C. Eastwoodas Jungtinėse Valstijose laimėjo bylą prieš „Mediatoną“, klaidingai teigusį, kad jis remia kanapių produktų vartojimą.

Los Andželo federalinis teismas C. Eastwoodui bei jo atvaizdų ir įvaizdžio teises valdančiai bendrovei „Garrapata“ iš „Mediatono“ priteisė 6,1 mln. dolerių (5,26 mln. eurų).

„Šis teismo sprendimas tiesioginę ir privalomąją galią visų pirma turi Jungtinėse Valstijose. Lietuvoje jis automatiškai nėra vykdomas, turi būti atlikta visa sprendimo pripažinimo procedūra, ieškovams reikėtų kreiptis į Apeliacinį teismą, kuris yra šiuos klausimus sprendžiantis pirmos instancijos teismas“, – BNS pirmadienį sakė advokatų kontoros „Sorainen“ partneris Laurynas Lukošiūnas.

„Jei šis teismas sprendimą pripažintų ir leistų vykdyti Lietuvoje, tuomet jau būtų galima kreiptis į antstolį ir vykdyti išieškojimą“, – pridūrė jis.

„Jokių šansų“

Pasak teisininko, įvertinus priteistos sumos dydį ir žinant, kad „Mediatonas“ šiuo metu yra likviduojamas ir, tikėtina, veiklos nebevydo, lėšų išieškojimo tikimybė yra maža.

„Labai tikėtina, kad viskas tiesiog baigsis įmonės nemokumo procesu“, – teigė L. Lukošiūnas.

Advokatų kontoros “Vanhara Law Firm” vadovas Dominykas Vanhara taip pat sakė, kad JAV teismo sprendimą pradėjus vykdyti Lietuvoje, „Mediatono“ likvidavimo procesas turėtų būti nutrauktas ir įmonei skelbiama bankroto byla.

„Likviduotis įmonė gali tik tada, jei yra atsiskaičiusi su visais kreditoriais, todėl dabar likvidavimo procesas tikriausiai bus nutrauktas ir įmonei skelbiamas bankrotas. Žinoma, bankroto administratorius turės žiūrėti, ar nebuvo kažkokių išmokėjimų didelių akcininkams padaryta, ar turtas nebuvo perleistas. Jei to nebuvo, tas reikalavimas tiesiog nusirašys. Aš asmeniškai nematau jokių šansų (reikalavimui patenkinti – BNS)", – BNS tvirtino D. Vanhara.

Pasak L. Lukošiūno, svarbu pažymėti ir tai, kad toks teismo sprendimas turi ne tik teisinę galią, bet ir prevencinę reikšmę.

„Įmonės ir fiziniai asmenys, kurie naudoja garsių žmonių atvaizdus, turėtų elgtis atsakingai ir žinoti apie galimą savo veiksmų atsakomybę. (...) Lietuvoje mes tokios praktikos dar neturime, kad dėl panašių atvejų būtų priteistos tokios didelės sumos, tačiau tai gali būti signalas, kad ateityje ir Lietuvos teismuose bus atidžiau žiūrima ir į mūsų garsių žmonių žmonių vardo naudojimą ir galimybę prisiteisti atitinkamas sumas padarytos žalos“, – tvirtino teisininkas.

Anot jo, iki šiol Lietuvoje panašiais atvejais būna priteisiamos pakankamai nedidelės sumos.

Įmonė – Tauragės rajono kaime

Registrų centro duomenimis, 2017 metų kovą įsteigtas „Mediatonas“ yra registruotas Tauragės rajone, Dauglaukio kaime. 2020-ųjų pabaigoje bendrovėje dirbo 6 darbuotojai. Nurodoma, kad bendrovė užsiima informacinių paslaugų veikla.

Vienintelio „Mediatono“ akcininko ir vadovo Giedriaus Bučinsko sprendimu šiemet kovą įmonę nuspręsta likviduoti. Su G. Bučinsku, kuris yra paskirtas ir „Mediatono“ likvidatoriumi, BNS pirmadienį nepavyko susisiekti.

Registrų centro duomenimis, praėjusių metų pabaigoje „Mediatonas“ neturėjo jokio ilgalaikio turto, jos trumpalaikio turto vertė siekė 825,9 tūkst. eurų, iš kurių 592,2 tūkst. eurų sudarė pinigai ir jų ekvivalentai, o 155,9 tūkst. eurų – per vienerius metus gautinos sumos. Ilgalaikio turto bendrovė neturėjo ir ankstesniais metais.

2020 metais „Mediatonas“ gavo 4,425 mln. eurų pajamų ir uždirbo 524,8 tūkst. eurų grynojo pelno – atitinkamai 44,7 proc. ir 85,2 proc. daugiau nei 2019 metais.

„The New York Times“ teigimu, C. Eastwoodas pernai Los Andželo teismui pateikė du ieškinius prieš tris kanapių produktų gamintojus ir reklamuotojus, kurių produktai buvo minimi viename internetu paskelbtame straipsnyje, teigusiame, jog kino grandas remia kanapių produktų vartojimą. Skundas taip pat buvo pateiktas prieš 10 internetinės prekybos įmonių, kurias C. Eastwoodas kaltino manipuliavus internetinių paieškų rezultatais, naudojantis jo vardu.

Pirmajame ieškinyje nurodyta, jog internetiniame straipsnyje buvo pateiktas suklastotas interviu, kad jis atrodytų kaip televizijos NBC laida „Today“. Prie straipsnio buvo pridėta nuotrauka, kurioje matyti tikras C. Eastwoodo dalyvavimas šioje laidoje, taip pat nuorodų, kaip įsigyti reklamuojamų kanapių produktų.