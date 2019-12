SEB bankas diegs naują IT platformą

SEB bankas Lietuvoje kitų metų vasario 17 dieną įdiegs naują IT platformą, kuria bus valdoma dauguma banko teikiamų paslaugų ir verslo procesų.

Kaip praneša bankas, pokyčiai nuo vasario klientams leis naudotis daugiau įvairių savitarnos galimybių interneto banke, o bankui nauja IT platforma ilgainiui padės sparčiau kurti modernius skaitmeninius sprendimus ir greičiau rinkai pristatyti naujas paslaugas. Įdiegusi naują IT platformą Lietuvoje, SEB grupė užbaigs IT sistemos vienodinimo procesą visose trijose Baltijos šalyse ir galės pasiūlyti daugiau vienodų paslaugų ir sprendimų Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Keičiant IT platformą klientams dauguma dabartinių sutarčių ir paslaugų sąlygų nesikeis. Mažesni mokėjimo, paslaugų planų, kortelių, indėlių, paskolų ir investavimo paslaugų teikimo sąlygų pakeitimai bus susiję su platformos vienodinimu Baltijos šalyse.

Verslo klientams svarbiausi pakeitimai bus susiję su kredito kortelių sąlygomis ir mokesčiais. Kai kuriems klientams mažės kredito kortelių „Mastercard Business“ naudojimo mokestis. Taip pat nebeliks elektroninės prekybos paslaugos „Bank link“ fiksuoto komisinio 0,5 euro mokesčio.

Taip pat planuojama, kad ateityje po naujos IT platformos įdiegimo esami banko klientai galės internetu atsidaryti naują papildomą sąskaitą, matyti sąskaitas kituose bankuose, iš jų pervesti pinigus ir naudotis kitais atvirosios bankininkystės privalumais.

Naujos IT platformos diegimo metu, vieną vasario mėnesio savaitgalį, banko klientai negalės naudotis kai kuriomis banko paslaugomis ir kanalais. Svarbiausios paslaugos, tokios kaip banko kortelės ar bankomatai, duomenų perkėlimo į naują sistemą metu veiks kaip įprastai, o trumpalaikis jų pertrūkis planuojamas tik naktį.