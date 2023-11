Paprastai ir aiškiai: kas yra „VoLTE“ ir „VoWiFi“ technologijos bei kokį iššūkį jos sprendžia?

Per pastaruosius kelis dešimtmečius telekomunikacijų pasaulyje įvyko net keletas revoliucinių pokyčių, o vieni svarbiausių yra susiję su balso technologijomis. Gali būti, kad jomis naudojatės to net nežinodami, tačiau „VoLTE“ ir „VoWiFi“ pakeitė anksčiau įprastus bendravimo telefonu būdus. Pasak Lino Mocevičiaus, „Tele2“ produkto vadovo, „VoLTE“ ir „VoWiFi“ ne tik pagerino balso skambučių kokybę, bet ir suteikė galimybę išlikti pasiekiamiems ten, kur įprastas ryšio signalas yra silpnas ar neveikia visai.

Kas yra „VoLTE“?

„VoLTE“ (angl. „Voice over LTE“) yra sparčiojo belaidžio ryšio standartas. Juo naudojantis balso skambučiai gali būti perduodami ne per įprastą mobiliojo ryšio tinklą, bet per įrenginio 4G arba 5G LTE duomenų ryšį. Dėl šios technologijos pagerėjo skambučių kokybė ir atsirado galimybė naudotis interneto duomenimis pokalbio metu.

„Technologija pirmą kartą atsirado 2009 m., kai 12 didžiųjų telekomunikacijų bendrovių bendradarbiaudamos pasiūlė sprendimą, kaip perduoti balsą LTE (mobilaus interneto) tinkle. Ši iniciatyva pavadinta „One Voice“. Naujoji technologija leido balso skambučius perduoti kaip duomenų paketus – panašiai, kaip internetu perduodami elektroniniai laiškai ar socialinių medijų turinys“, – sakė L. Mocevičius.

Vis dėlto, anot eksperto, platesniu mastu naudoti technologiją pradėta 2012 m., kai bendrovė „MetroPCS“ JAV Teksaso valstijoje paleido pirmąsias komercines „VoLTE“ paslaugas. Tuo pačiu buvo išleistas ir pirmasis technologiją palaikęs mobilusis telefonas „LG Connect 4G“.

„Tarp didžiausių „VoLTE“ privalumų atsiduria HD balso kokybė, pranokstanti tradicinių balso skambučių aiškumą, greitas sujungimas, taip pat galimybė vykdant balso skambučius tuo pačiu metu naudotis sparčiu 4G ar 5G ryšiu. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, galite paskambinti mamai pasitarti dėl spektaklio, kurį norite pamatyti ir nepabaigę skambučio drauge internetu išsirinkti bilietus. Iki šios paslaugos atsiradimo tokia galimybė nebuvo įmanoma“, – teigė L. Mocevičius.

Be to, priduria jis, ši technologija užtikrina ir sklandesnį tarptautinį bendravimą – pagerėjo skambučių kokybė tarp skirtingų valstybių ar net žemynų pašnekovų.

Naudotojams ši naujos kartos technologija nekainuoja papildomai – skambučiams naudojamos plane numatytos minutės.

Kuo ypatingas „VoWiFi“?

Neseniai ir „Tele2“ tinkle pradėjusi veikti „VoLTE“ technologijos „sesuo“ „VoWiFi“ (angl „Voice over Wi-Fi“) leidžia naudotojams skambinti balsu naudojantis belaidžiu ryšiu – jungiantis prie namų ar viešojo „Wi-Fi“ tinklo. Didžiausias jos pranašumas – galimybė pagerinti balso skambučių kokybę tose vietovėse, kur silpnesnis korinio ryšio signalas. Tai gali būti ir namų rūsiai, patalpos itin storomis sienomis ir kitos vietos, kurias mobiliojo ryšio signalas gali pasiekti sunkiau.

Kuriant „VoWiFi“ technologiją buvo sprendžiamos problemos, susijusios su sklandžiu perjungimu tarp „WiFi“ ir korinio ryšio tinklų: norėta užtikrinti nenutrūkstamus balso skambučius, kai naudotojai keliauja iš vienos aplinkos į kitą.

„Naudotojams ši naujos kartos technologija nekainuoja papildomai – skambučiams naudojamos plane numatytos minutės. Tarptautiniai skambučiai apmokestinami pagal įprastus užsienyje galiojančius tarifus“, – pasakojo L. Mocevičius.

Kad technologija veiktų įrenginyje, ją pirmiausiai reikia aktyvuoti. Telefone turi būti įjungta tiek „VoLTE“, tiek „VoWiFi“ paslauga. Ją „iOS“ naudotojai gali aktyvuoti nustatymų skiltyje pasirinkę „Phone“, tuomet spausti „Wi-Fi Calling“ ir „On“. „Android“ naudotojai paslaugą aktyvuoti gali nustatymuose pasirinkę „Wi-Fi Calling“ ir „On“.

Svarbu įsitikinti, ar jūsų įrenginys palaiko šią technologiją. Visą su „VoLTE“ ir „VoWiFi“ suderinamų „Android“ įrenginių sąrašą rasti galima operatoriaus tinklalapyje.