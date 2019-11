Naujovė puoselėjantiems namus – žaliuzės ir roletai internetu

Sparčiai populiarėjanti elektroninė prekyba aprėpia vis daugiau skirtingų prekių segmentų. Jau kuris laikas internete galima įsigyti ir langų uždengimus – žaliuzes, roletus bei tinklelius nuo uodų.

„Žengti į elektroninę prekybą paskatino ne vien šiandieninės technologijų tendencijos, bet ir vis labiau augantis klientų ratas. Jau pirmosiomis dienomis sulaukėme užsakymų internetu iš įvairių Lietuvos miestų ir netgi Latvijos bei Estijos. Klientai liko patenkinti ir dėkingi. Tikime, kad internetinė parduotuvė leis gerokai praplėsti savo veiklos geografiją ir dar labiau įsitvirtinti rinkoje“, – ambicingai kalbėjo bendrovės „SolemluX“ direktorius Ramūnas Musulas.

Išbandžiusieji šias paslaugas vertina patogumą ir operatyvumą, kadangi pirkiniai klientus pasiekia vos per tris darbo dienas nuo apmokėjimo. Be to, taupant žmogiškuosius išteklius bei salono kaštus, kai kuriuos gaminius galima įsigyti net iki 70 proc. pigiau.

„SolemluX“ nuotr.

Klientų patogumui įdiegta ir saugi elektroninės bankininkystės atsiskaitymo sistema. Prekės pristatomos tiesiai į namus arba jas galima atsiimti „Solemlux“ prekybos salonuose Kaune, Vilniuje ar Alytuje. Jeigu kyla klausimų, kaip nepadaryti klaidų, matuojant ar pasirenkant audinį, galima pasitarti su profesionaliais įmonės darbuotojais, kurie reikiamą informaciją suteiks tiek internetu, tiek telefonu.

Pašnekovas įsitikinęs, kad ne tik įsigyti, bet ir savomis jėgomis sumontuoti žaliuzes ar roletus nesunkiai pajėgs kiekvienas. Savarankiškai papuošti namai visuomet teiks didesnį malonumą.