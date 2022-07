Naujausios darbo rinkos tendencijos: įžvalgomis dalijasi TOP darbdaviai

„Dabartinė rinka išlieka įtempta, tad net jeigu šiemet esate vardijamas kaip vienas geriausių darbdavių, svarbu nuolat sekti darbuotojų nuotaikas bei personalo valdymo pokyčius. Tiek darbuotojai, tiek geriausius darbdavius vertinantys ekspertai nuolat įmonėms kartelę kelia vis aukščiau“, – pasakojo S. Savickienė.

Į šalies bei pasaulio darbo rinką pastaraisiais metais nemažai pokyčių įnešė globalūs įvykiai. Pasaulinė sveikatos krizė dėl COVID-19 privertė peržiūrėti darboviečių lankstumo ir nuotolinio bendravimo galimybes bei kurti naujais darbo modeliais paremtas darbo organizavimo strategijas.

„Apie hibridinį darbo modelį biuruose kalbame jau ilgai, tačiau tik dabar, pandemijai nuslūgus, pamatysime, kaip biurams sekasi palaikyti tokį darbo metodą ilguoju laikotarpiu. Atsakingi darbdaviai įdėjo daug pastangų ieškodami tinkamiausio hibridinio modelio varianto, kuris ir užtikrintų produktyvumą, ir palaikytų vieningą komandos dvasią, ir suteiktų darbuotojams pakankamai lankstumo“, – teigė S. Daukšienė.

S. Savickienė pritaria, kad pandemija iš tiesų paspartino nuotolinio bei hibridinio darbo modelių vystymąsi. Pavyzdžiui, centriniame „Lidl Lietuva“ biure dirbantys darbuotojai dirba hibridiniu būdu – dalį laiko biure, dalį – namuose. Įmonė siekia, kad namuose dirbantys kolegos jaustųsi komfortiškai, tad skiria 300 eurų kompensaciją namų biuro baldams įsigyti.

S. Savickienė patikslina, kad tam tikrose darbo pozicijose reikalingi ir kitokie papildomi sprendimai.

„Yra pareigybių, kurių atstovai jiems priskirtų atsakomybių ir užduočių negali išpildyti dirbdami namuose. Dėl to daugelis darbdavių fiksavo išaugusį komandos narių poreikį dirbti lanksčiu grafiku. Pavyzdžiui, lankstumo „Lidl Lietuva“ parduotuvių ir sandėlio darbuotojams suteikia ir galimybė dirbti pamaininiu grafiku – rytinėje ar vakarinėje pamainoje. Tai ypatingai aktualu dirbantiems studentams ar tėvams, turintiems vaikų“, – teigė „Lidl Lietuva“ valdybos narė ir personalo vadovė.

Sandra Savickienė. „Lidl Lietuva“ nuotr.

Dėmesys sveikatai išliks

Kita, pasak „Philip Morris Baltic“ žmonių ir kultūros vadovės, smarkiai auganti personalo specialisto darbo dalis – rūpestis darbuotojų psichologine sveikata. S. Daukšienė sako, kad jau tapo beveik įprasta, jog atsakingi darbdaviai suteikia tam tikrą sveikatos draudimą ar galimybę lankyti sporto užsiėmimus. Tačiau dabar vis daugiau jų siūlo ir papildomas specialias naudas, skirtas psichologinei sveikatai.

„Mes dar pandemijos pradžioje įdiegėme programą, kuri darbuotojams ir jų šeimoms sudarė galimybę gauti savalaikę psichologinę ir emocinę pagalbą. Panašias iniciatyvas turėjo ir daug kitų įmonių. Kilus karui Ukrainoje, daugelis žmonių susiduria su nerimu. Be to, visuomenėje tampa vis įprasčiau kalbėti apie psichologinę sveikatą ir ja rūpintis taip pat, kaip fizine. Tad šios temos aktualumas tik stiprės“, – sakė S. Daukšienė.

„Lidl Lietuva“ personalo vadovė ir valdybos narė S. Savickienė taip akcentuoja rūpesčio psichologine sveikata stiprinimą.

„Sekame rinkos tendencijas ir matydami vis ryškėjantį rūpestį emocine sveikata, į siūlomą draudimo paketą įtraukėme psichologų-psichoterapeutų konsultacijas. Taip pat diegiame ir iniciatyvas, kurios bendrai palengvina darbuotojų gyvenimą už darbo ribų, kas lemia geresnę psichologinę savijautą. Pavyzdžiui, mūsų darbuotojai aktyviai naudojasi programa „Gali mumis pasikliauti“, kuri leidžia darbuotojams ir jų artimiesiems gauti nemokamas anonimines konsultacijas telefonu ne tik asmeniniais, bet ir finansiniais ar teisiniais klausimais“, – sakė S. Savickienė.

Sandra Daukšienė. „Philip Morris Baltic“ nuotr.

Darbuotojai prioretizuoja lygybę ir tobulėjimą

S. Daukšienės teigimu, Lietuvos darbuotojams pastaruoju metu taip pat itin svarbu tampa ir tai, kaip darbdavys geba įtraukti į komandą kiekvieną narį, koks jo tolerantiškumo lygis, lygybės suvokimas. Be to, esami ir potencialūs darbuotojai vis labiau atkreipia dėmesį į įmonėje taikomą atlygio sistemą, nori, kad ji būtų aiški ir skaidri, vienodai taikoma visiems darbuotojams.

„Lietuvoje vis daugiau garsiai kalbama apie lygiavertį darbo užmokestį, ši tema dažniau skamba žiniasklaidoje, apie tai kalba įmonės. Tuo pačiu ir patys darbuotojai labiau domisi, kaip yra nustatomas jų atlygis, kas lemia atlyginimo dydžių skirtumus – objektyvūs ar subjektyvūs veiksniai. Tad darbdaviai kaip niekada smarkiai turi rūpintis aiškia ir skaidria atlygio sistema, visų darbuotojų įtraukimu ir lygiomis teisėmis į darbo pozicijas, paaukštinimus ir pan.“, – sakė S. Daukšienė.

„Lidl Lietuva“ personalo vadovė ir valdybos narė S. Savickienė pasakoja, kad „Lidl“ atliekamos darbuotojų ir kandidatų apklausos taip pat rodo didėjančią svarbą atlygio skaidrumui bei teisingumui.

„Tačiau taip pat darbuotojai vertina ir tai, ar visi jie – nepaisant savo amžiaus, lyties ir kitų ypatumų – gauna vienodas tobulėjimo galimybes. Be to, augimo galimybių darbuotojai trokšta vis daugiau. Tai be abejo – džiuginanti tendencija, tad siekdami patenkinti šį poreikį bei tuo pačiu jį dar labiau paskatinti, mes kasmet pildome mokymų programas, diegiame papildomas mentorystės bei dalijimosi patirtimi iniciatyvas“, – teigė S. Savickienė.

Dėmesys socialiniam atsakingumui

Galiausiai, pabrėžia ekspertės, darbuotojams vis svarbiau yra ne tik atlygis, bet ir darbdavio požiūris į tvarumą bei socialinį atsakingumą.

„Tą pastebime jau ne vienerius metus įgyvendindami daugybę tvarumo ir atsakingumo iniciatyvų. Siekiame, kad įmonės veikla būtų kuo tvaresnė – rūpinamės ne tik tvaresnių produktų ir pakuočių kūrimu, bet ir žmogaus teisių apsauga. Sudarėme palankias sąlygas įsidarbinti pabėgėliams iš Ukrainos. Taip ne tik padėjome integruotis Lietuvoje jau daugiau nei 100 ukrainiečių, bet ir pajautėme pozityvų atsaką iš kitų darbuotojų“, – sakė S. Savickienė.

S. Daukšienė sutinka, kad šiuo metu darbuotojai ypatingai daug dėmesio skiria darbdavio socialinei atsakomybei.

„Tą sustiprino ir karas Ukrainoje – darbuotojai akylai stebėjo, kokių veiksmų karo atžvilgiu imsis jų darbdaviai. Tuo metu klimato kaita didina susirūpinimą darbdavio įtaka gamtai. Pavyzdžiui, kai Klaipėdoje esantis mūsų fabrikas pasiekė neutralumą sukuriamo CO2 atžvilgiu, pastebėjome išaugusį darbuotojų pasididžiavimą, lojalumą bei susidomėjimą, kaip toliau didinsime savo tvarumą“, – sakė „Philip Morris Baltic“ žmonių ir kultūros vadovė.