Mirė „Red Bull“ įkūrėjas D. Mateschitzas

„Red Bull“ išreiškė „liūdesį“ dėl austrų milijardieriaus mirties ir „dėkingumą už tai, ką jis pasiekė“.

D. Mateschitzas, atsiskyrėlis, retai duodavęs interviu, ėmėsi Azijoje populiaraus saldaus gėrimo ir itin sėkmingai pritaikė jį Vakarų rinkai.

2022 metais „Forbes“ jį pripažino turtingiausiu Austrijos žmogumi, jo turtas vertinamas 27,4 mlrd. dolerių (27,8 mlrd. eurų).

D. Mateschitzas daug investavo į sportą, siekdamas, kad jo prekės ženklas būtų žinomas visame pasaulyje.

Be dalyvavimo „Formulėje 1“ – „Red Bull“ komandos olandų lenktyninkas Maxas Verstappenas (Maksas Ferstapenas) antrus metus iš eilės tapo pasaulio čempionu – įmonė 2005 metais nusipirko Austrijos Zalcburgo miesto futbolo klubą, vėliau – Leipcigo klubą Vokietijoje.

Scanpix nuotr.

Dėl didelių prekės ženklo investicijų abu klubai yra laimėję trofėjų.

„Red Bull“ taip pat yra įsitraukusi į ekstremalaus sporto šakas ir remia oro akrobatikos ir nardymo nuo uolų renginius.

„Red Bull“ „Formulės 1“ komandos vadovas Christianas Horneris (Kristijanas Horneris) teigė, kad D. Mateschitzas „laimei“ sulaukė M. Verstappeno antrosios pergalės lenktynėse, prieš dvi savaites jam laimėjus Japonijos Didįjį prizą ir iškovojus antrąjį titulą.

C. Horneris apibūdino D. Mateschitzą kaip „visos mūsų veiklos pagrindą“.

„Tai labai, labai liūdna, – sakė C. Horneris, kalbėdamas per Jungtinių Valstijų „Grand Prix“ lenktynes Ostine, Teksaso valstijoje. – Didis žmogus, vienas iš nedaugelio tokių, dėl to, ką jis pasiekė ir padarė daugeliui žmonių visame pasaulyje ir daugelyje sporto šakų.“

C. Horneris „Sky Sports F1“ teigė, kad D. Mateschitzas „įrodė, kad galima sukurti pokytį. Jis buvo aistringas rėmėjas ir visos mūsų veiklos pagrindas. Nuostabus žmogus ir įkvepianti asmenybė“.