„Maxima“ išrinkta populiariausiu darbdaviu prekybos sektoriuje

Vienintelė prekybos įmonė TOP darbdavių dešimtuke

Vieno didžiausių darbo skelbimų paieškos portalų šalyje „CV-Online“ kasmet rengiamuose „TOP Darbdavio“ rinkimuose prekybos tinklas „Maxima“ 2020 m. tapo vienintele prekybos įmone, patekusia į daugiausiai dėmesio sulaukusių šalies darbdavių dešimtuką. Iš viso į TOP darbdavių 50-tuką pateko 7 šalyje veikiančios prekybos įmonės.

„Šis įvertinimas yra nuoseklaus ir kryptingo darbo sąlygų gerinimo „Maximoje“ rezultatas. Sudėtingos COVID-19 pandemijos akivaizdoje darbuotojų saugumo užtikrinimas yra dėmesio centre. Tuo pačiu norime suteikti kuo patrauklesnes uždarbio, papildomo motyvavimo bei karjeros galimybes. Džiaugiamės, kad visa tai įvertina ne tik esami, bet ir potencialūs darbuotojai, kurie ieškodami darbo prioritetą skiria būtent mūsų prekybos tinklui“, – sako „Maximos“ generalinė direktorė Jolanta Bivainytė.

Kartu su šiuo „CV-Online“ įvertinimu prekybos tinklui „Maxima“ suteiktas ir specialus elektroninis „TOP Darbdavio“ ženklas – įrodymas, jog bendrovė yra tarp darbdavių, kuriam 2020 m. ieškantys darbo teikė pirmenybę.

Augo darbo užmokestis bei išmokėta 15 mln. eurų premijų

Prekybos tinklo „Maxima“ vadovė J. Bivainytė džiaugiasi, kad darbuotojai tampa vis lojalesni. „Praėjusiais metais darbuotojų kaita sumažėjo net 11 procentinių punktų, sudarė 40,5 proc. ir tai mūsų sektoriuje yra geras rodiklis. Tam įtakos turėjo ir netipinė, pandeminė situacija šalyje – žmonės labiau vertino savo darbo vietą ir stabilų patikimą darbdavį bei veiksmai, kuriuos darbo sąlygų gerinimui darėme visus metus. Džiaugiuosi, kad padaryti veiksmai yra teisingi ir duoda rezultatų“, – pabrėžė ji.

Pernai „Maximos“ darbuotojams buvo išmokėta 15 mln. eurų motyvavimui stiprinti skirtų premijų. Skatinamųjų premijų fondas, lyginant su 2019-aisiais, išaugo daugiau nei 44 proc.

Skaičiuojama, kad kiekvieną mėnesį beveik 10 tūkst. įvairių „Maximos“ padalinių darbuotojų gavo įvairius priedus, siekiančius 10-30 proc. jų darbo užmokesčio. Be to, atsižvelgiant į situaciją šalyje, pernai be įprastų skatinamųjų premijų per pavasarinį karantiną „Maxima“ savo darbuotojams papildomai išmokėjo 1,5 mln. eurų.

„Skatinamosios premijos nėra vienkartinės. Tai yra kas mėnesį mokamas papildomas atlygis, kuris skiriamas už įdėtas papildomas pastangas ir kasdienius darbo rezultatus“, – sako J. Bivainytė, pažymėdama, kad „Maximos“ darbuotojams mokamos skatinamosios premijos susietos ne tik su komandiniais, bet ir individualiais pasiekimais.

Nors 2020 metais darbuotojų „Maximos“ prekybos tinkle sumažėjo, tačiau darbo užmokesčio fondas išliko toks pat kaip 2019-aisiais. Tai sudarė sąlygas praėjusiais metais vidutiniam darbo užmokesčiui kas mėnesį augti po daugiau nei 10 proc., dėl ko darbuotojai uždirbo po daugiau nei vieną papildomą mėnesinį atlyginimą lyginant su ankstesniais metais

Iki 15 mln. eurų per praėjusius metus išaugęs skatinamųjų premijų fondas, pasak „Maximos“ vadovės J. Bivainytės, ir šįmet išliks panašaus dydžio. „Skatinamosios premijos yra tik dalis mūsų darbuotojų pastangų įvertinimo. Jau 2021-uosius pradėjome didindami bazinius darbuotojų atlyginimus, kuriems skirta beveik 8 mln. eurų. Teigiamus finansinius pokyčius pajus didžioji dalis „Maxima“ parduotuvių, gamybos bei logistikos padalinių darbuotojų“, – pabrėžia ji.

Dėmesys saugumui ir tobulėjimui

Tiek pernai, tiek ir dabar pagrindinis „Maximos“ dėmesys yra sutelktas į darbuotojų saugumą. Nuo COVID-19 pandemijos pradžios praėjusių metų pavasarį „Maxima“ įvairioms saugumo ir prevencijos priemonėms skyrė daugiau nei 4 mln. eurų. Koronaviruso rizikoms suvaldyti bendrovė subūrė atskirą komandą bei glaudžiai bendradarbiauja su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru.

Taip pat „Maxima“ buvo viena pirmųjų Lietuvos verslo įmonių, kuri 2020-ųjų pavasarį visus savo esamus ir būsimus darbuotojus apdraudė specialiu draudimu nuo COVID-19 infekcijos. Šis draudimo paketas numato, kad kiekvienam, susirgusiam koronavirusu ir besigydančiam ligoninėje, išmokami ligonpinigiai. Be to, visi „Maximos“ darbuotojai apdrausti papildomu sveikatos draudimu, suteikiančiu galimybę greičiau ir paprasčiau patekti pas medikus tiek valstybinėse, tiek privačiose gydymo įstaigose. Papildomam darbuotojų sveikatos draudimui „Maxima“ skyrė 1,5 mln. eurų.

„Skirdami didžiulį dėmesį darbuotojų saugumui, nepamirštame ir visapusiško jų tobulėjimo. Skatiname savo darbuotojų augimą, jų mokymąsi, kompetencijų kėlimą. Praėjusių metų rudenį startavo „Greičio valdyba“, kurios tikslas yra suteikti galimybę įvairių grandžių darbuotojams savo idėjomis bei įžvalgomis prisidėti prie pokyčių įmonėje. Tokiu būdu darbuotojus skatiname įsitraukti į įmonės valdymą ir tuo pačiu organizacijos augimui pasitelkiame turimą vidinį potencialą“, – pažymi J. Bivainytė, „Maximos“ generalinė direktorė.