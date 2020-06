„Maxima“ ir toliau mažina maisto kainas: pinga lietuviška mėsa

Nuo antradienio „Maximos“ parduotuvėse pirkėjai galės įsigyti 10 lietuviškos mėsos gaminių sumažintomis kainomis.

Atpiginta Lietuvos ūkiuose užaugintos kiaulienos, jautienos, vištienos ir kalakutienos produkcija įtraukiama į neseniai pradėtos kampanijos „Išvien dėl Lietuvos“ prekių sąrašą. Šiuo metu 500 populiarių lietuviškų produktų reguliari kaina yra sumažinta 15 proc.

Mažėja žaliavos kainos

Prekybos tinklo „Maxima“ komercijos vadovė Vilma Drulienė pažymi, kad lietuviškos mėsos kainų pokyčius lemia dėl koronaviruso pandemijos mažėjanti žaliavinės mėsos kaina.

„Suprasdami Lietuvos ūkininkų nerimą dėl krintančios žaliavinės mėsos kainos ir mes mažiname populiarių lietuviškos šviežios mėsos gaminių kainas, tikėdamiesi, kad tai paskatins didesnę jos paklausą ir taip bus iš dalies kompensuojami COVID-19 krizės sukelti ekonominiai mėsos sektoriaus praradimai“, – tvirtina ji.

Didesnis atpigintos lietuviškos mėsos vartojimas, pasak V. Drulienės, šiuo sudėtingu laikotarpiu padės išlaikyti visą mėsos pramonės grandinę.

„Iš to laimėsime visi: nuo mūsų pirkėjų, kurie mėgstamus kokybiškus lietuviškos mėsos gaminius galės įsigyti už mažesnę kainą, iki mėsos augintojų ir perdirbėjų, kuriems atsiras galimybės išlaikyti ar net padidinti veiklos apimtis, išsaugoti darbo vietas“, – aiškina V. Drulienė.

Tarp atpiginamų 10 populiarių lietuviškos mėsos gaminių: kiaulienos kumpis bei sprandinė, smulkinta kiaulienos ir jautienos mėsa, šviežios kiaulienos dešrelės, jautienos kulninė, taip pat marinuotas kiaulienos šašlykas, šviežias viščiukas, vištienos bei kalakutienos faršas.

V. Drulienė atkreipia dėmesį, kad 15 proc. sumažinamos yra populiarių 10 šviežios mėsos gaminių reguliarios kainos.

„Nuo sumažintos reguliarios kainos ir toliau taikysime papildomas nuolaidas bei akcijas, kad pasiūlytume savo pirkėjams geriausią lietuviškos mėsos kainą“, – pabrėžė ji.

Vertina lietuvišką kokybę

„Maximos“ parduotuvėse šiandien daugiau nei 80 proc. šviežios mėsos yra lietuviška.

V. Drulienė pastebi, kad gausus šviežios lietuviškos mėsos pasirinkimas yra vertinamas pirkėjų. „Kasmet šviežios lietuviškos mėsos produkcijos paklausa auga. Šiais metais iš viso parduota jau 39 tūkst. tonos šviežios lietuviškos mėsos“, – pažymėjo ji.

Lietuviai, pasak V. Drulienės, yra kiaulienos mylėtojai, tačiau karantino laikotarpiu dažniau pirkta vištiena. Iš viso per karantiną nupirkta daugiau nei 8 tonos šviežios lietuviškos mėsos.

Impulsas ekonomikai atsigauti

Šiuo metu net pusšimtis didžiųjų Lietuvos gamintojų, kuriuos sutelkė prekybos tinklas „Maxima“, yra pradėję lietuviškos produkcijos kainų mažinimo kampaniją „Išvien dėl Lietuvos“.

Net 15 proc. reguliarios kainos yra sumažintos daugiau nei 500 populiarių lietuviškų produktų, tarp kurių daugiausia yra pieno produktų ir mėsos gaminių, duonos, sausos bakalėjos prekių, žuvies ir jos produktų, konditerijos ir kulinarijos gaminių, kosmetikos ir higienos priemonių.

„Ilgalaikė partnerystė su Lietuvos gamintojais lėmė abipusį supratimą, jog ne kas kitas, o mes – lietuviški verslai – turime šiuo sudėtingu laikotarpiu padėti Lietuvai kuo greičiau atsigauti ir laikytis išvien, norint įveikti koronaviruso pandemijos sukeltus ekonominius sunkumus“, – sako V. Drulienė, „Maxima“ komercijos vadovė.

Ji pažymi, kad per pirmąsias 3 savaites, kai startavo kampanija „Išvien dėl Lietuvos“, sparčiai auga lietuviškos produkcijos pardavimai. „Sumažintos kainos skatina žmones rinktis lietuviškas prekes ir palaikyti Lietuvos gamintojus. Rinkdamiesi Lietuvos gamintojų produkciją prisidedame prie to, kad jų gamybos apimtys nemažėtų, taip būtų išsaugotos darbo vietos ir to rezultate – greičiau atsigautų Lietuvos ekonomika“, – prabrėžia V. Drulienė

Skaičiuojama, kad kampanija „Išvien dėl Lietuvos“ kas mėnesį pirkėjams padės sutaupyti per 1,5 mln. eurų.

Sumažintų kainų lietuviškų prekių krepšelį parinko patys Lietuvos gamintojais. Šios prekės „Maximos“ parduotuvėse bus žymimos geltonomis etiketėmis ir ženkliuku „Išvien dėl Lietuvos“.

Lietuvos gamintojų atstovai akcentuoja, kad yra pasiryžę veikti surėmę pečius ir tęsti iniciatyvą, kol jaus vertę populiarinant Lietuvoje pagamintą produkciją, išsaugant darbo vietas įmonėse ir kol lietuviško prekybos tinklo klientai pirks šias prekes, jausdami kampanijos kuriamą vertę.

Kartu su „Maxima“ kampanijoje „Išvien dėl Lietuvos“ dalyvauja: „Arimex“, „Baltic Champs“, „Biovela-Utenos mėsa“, „Cosmoway“, „Daivida“, „Daumantai“, „Dauparų žuvis“, „Desė“, „Kietaviškių gausa“, „Dzūkija“, „Edega“, „Fazer Lietuva“, „Galinta ir partneriai“, „AR Maistas“, „Grigeo“, „Gudobelė“, „Iceco žuvis“, „Kaišiadorių paukštynas“, „Kavos bankas“, „Kėdainių konservų fabrikas“, „Klaipėdos duona“, „Klaipėdos mėsinė“, „Klaipėdos pienas“, „Klingai“, „Krekenavos agrofirma“, „Lesta“, „Norvelita“, „Liūtukas ir Ko“, „Lukšių pieninė“, „Malsena“, „Mantinga“, „Nematekas“, „Pieno žvaigždės“, „Rokiškio pienas“, „Rūta“, „Salpronė“, „Samsonas“, „BIOK“, „Sauda“, „Skinija“, „Švenčionių vaistažolės“, „Švyturys-Utenos alus“, „Arvi kalakutai“, „Ustukių malūnas“, „Vičiūnai“, „Vilkyškių pieninė“, „Vilniaus paukštynas“, „Vilniaus Pergale“, „Volfas Engelman“, „Žemaitijos pienas“.