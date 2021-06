„Linava“: transporto įmonėms trūksta keliolikos tūkstančių vilkikų vairuotojų

Šiuo metu jos atrinkti 133 darbo ieškantys gyventojai pradėjo mokytis pagal tolimųjų reisų vairuotojo mokymo programas, 83 jau įgijo vairuotojo C, CE kategorijos ir pradinę profesinę kvalifikaciją kroviniams vežti, o nauji mokymai suplanuoti dar 132 žmonėms. Per mėnesį ši institucija išdavė per 3 tūkst. mokamų leidimų vairuotojams atvykti čia dirbti. Tačiau tiek darbuotojų nepakanka, įmonių poreikiai – kur kas didesni, sakoma Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ pranešime.

Daugiausiai norinčių įgyti šią profesiją tarp darbo ieškančių žmonių yra Kauno regione – 62, Klaipėdos – 31, Šiaulių – 23, Panevėžio – 13 ir mažiausiai Vilniaus – 3.

Tai yra pirmieji rezultatai, pagal neseniai pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą tarp asociacijos „Linava“ ir Užimtumo tarnybos. Asociacijai priklausančios įmonės įsipareigojo įdarbinti ne mažiau kaip 500 tarnybos atrinktų ir keliamus reikalavimus atitinkančių kandidatų.

Visgi, pasak asociacijos viceprezidento Vyto Bučinsko, iki realaus poreikio užtikrinimo – dar labai toli, nes transporto įmonėms trūksta keliolikos tūkstančių vilkikų vairuotojų.

„Vežėjai ir toliau nekantriai laukia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimo skirti papildomai prašomų 15 tūkst. kvotų šiems metams, kurios leistų lengviau įdarbinti užsienio šalių piliečius. Tam dar gegužės pabaigoje pritarė Seimo Ekonomikos komitetas, įpareigojęs ministeriją sutvarkyti reikiamus formalumus. Visi vežėjai tikisi kuo greitesnio sprendimo, nes trūkstant šios profesijos darbuotojų, stoja transporto sektoriaus veiklos“, – sako V. Bučinskas.

„Linavos“ duomenimis, tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojams praėjusį mėnesį buvo registruota 9,7 tūkst. laisvų darbo vietų. Net trys šalies įmonės skelbė ieškančios po 600 trūkstamų vairuotojų.

Tai, anot asociacijos atstovų, susiję su po pandemijos gerėjančia situacija ir transporto paslaugų deficitu darbo rinkoje. Įtakos turi ir įtempta situacija Baltarusijoje, iš kurios nebegali atvykti dirbti vairuotojai. Tradiciškai jie sudaro nemažą dalį imigrantų iš trečiųjų šalių.