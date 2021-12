Lietuvos paštas ragina negaišti su šventinėmis siuntomis

Lietuvos paštas informuoja apie fiksuojamus vis ilgesnius siuntų pristatymo į užsienį terminus. Tai lemia ne tik šventiniu laikotarpiu augantys siuntų kiekiai, tačiau ir pandemijos nulemti logistikos trikdžiai. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos paštas primena, kad per artimiausią savaitę šventines siuntas reikėtų išsiųsti į Jungtinę Karalystę, Airiją, Ispaniją, Rusiją, Italiją, Prancūziją.

„Šventėms artėjant siuntų kiekiai auga, o avialinijų pajėgumai dėl pandemijos išlieka riboti. Kai turime galimybę, ieškome alternatyvių maršrutų, tačiau į kai kurias šalis siuntimas yra ilgesnis nei įprastai. Be to, dalies siuntų pristatymo terminai priklauso ir nuo užsienio paštų procesų, pavyzdžiui, kokią įtaką jų veiklai turi pandemija“, – sako Lietuvos pašto Klientų patirčių valdymo departamento vadovė Deimantė Žebrauskaitė.

Remiantis iš užsienio paštų gaunamais pranešimais ir fiksuojant pastarojo laikotarpio tendencijas, pirmosios gruodžio dienos yra paskutinės, kai rekomenduojama išsiųsti šventines siuntas į Jungtinę Karalystę, Airiją, Italiją, Ispaniją, Prancūziją, Rusiją – į šias šalis siuntos keliauja apie 2 savaites. Kitomis populiariomis kryptimis – Lenkija, Vokietija, Olandija, Estija, Latvija, siuntos keliauja apie savaitę, tad jų išsiuntimui laiko dar yra, tačiau rekomenduojama nedelsti, nes situacija gali pasikeisti.

Apie išsiuntimą į tolimesnes šalis – JAV, Kanada, Australija – Lietuvos paštas informavo dar lapkričio viduryje. Šiuo metu siuntos į šias šalis keliauja 3 savaites, o siuntai atvykus dar prisideda pristatymo procesas, todėl iki švenčių šios siuntos gavėjų gali ir nepasiekti.

Greičiausias būdas išsiųsti pašto siuntą į užsienį – ją formuoti Lietuvos pašto savitarnoje. Čia suformuotą siuntą beliks atnešti į bet kurį pašto skyrių ir palikti savitarnos zonoje – nereikės prieiti prie aptarnavimo langelio, be to, su savitarnoje suformuotomis siuntomis klientai į pašto skyrius įleidžiami be eilės. Dar vienas patogumas – daugelyje pašto skyrių yra įrengti siuntų lipdukų spausdinimo aparatai, taigi nebereikia galvoti, kur atsispausdinti siuntos lipduką.