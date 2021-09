„Lidl Lietuva“ žingsnis įtemptoje darbo rinkoje – premijos naujų Kauno parduotuvių darbuotojams

„Pastaruoju metu darbo rinkoje jaučiama įtampa ir geriems darbuotojams netrūksta darbo vietų pasirinkimo. Tad norėdami į savo komandą surinkti pačius geriausius, mūsų vertybes atitinkančius, lojalius žmones, nuolat ieškome įvairių būdų kandidatų ir darbuotojų motyvacijai didinti. Šį kartą, ieškodami tinkamiausių kandidatų į Ramučių ir Raudondvario plento parduotuves, nusprendėme įdiegti naują finansinę paskatą“, – teigia „Lidl Lietuva“ personalo vadovė ir valdybos narė Sandra Savickienė.

300 eurų vertės „Lidl“ dovanų kortelės naujose Kauno regiono parduotuvėse įsidarbinusiems darbuotojams bus įteiktos praėjus trims mėnesiams po atidarymo. Anot S. Savickienės, tokiu būdu ne tik siekiama pritraukti darbuotojų, bet ir parodyti padėką už jų lojalumą.

Šį kartą, ieškodami tinkamiausių kandidatų į Ramučių ir Raudondvario plento parduotuves, nusprendėme įdiegti naują finansinę paskatą.

„Itin vertiname mūsų komandos narių ištikimybę. Tai atspindi skirtingi prekybos tinklo darbuotojų gerovės užtikrinimo elementai. Pavyzdžiui, praėjus bandomajam laikotarpiui, draudžiame kiekvieną darbuotoją privačiu sveikatos draudimu. Be to, turime į lojalumą orientuotą atlygio kėlimo sistemą, lemiančią, kad ilgesnį laiko tarpą įmonėje praleidę sandėlio ir parduotuvių darbuotojai uždirbs daugiau“, – sako „Lidl Lietuva“ personalo vadovė.

Sandra Savickienė. / „Lidl“ nuotr.

Darbuotojais rūpinasi ypatingai

S. Savickienė pratęsia, kad prekybos tinklas stengiasi garantuoti visų „Lidl Lietuva“ darbuotojų finansinį saugumą. Pasak jos, šio tikslo siekti leidžia orus ir sąžiningas darbo užmokestis, padedantis motyvuoti personalą.

„Nuo pat prekybos tinklo starto šalyje savo darbuotojams siekiame užtikrinti vieną konkurencingiausių atlyginimų mažmeninės prekybos sektoriuje. Remiantis naujausiais liepos mėnesio „Rekvizitai.lt“ duomenimis, vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių „Lidl Lietuva“ siekia 1 630,92 eurus bei yra aukščiausias, palyginus su kitų didžiųjų prekybos tinklų vidutiniais darbo užmokesčiais“, – sako pašnekovė.

„Lidl Lietuva“ dėmesį darbuotojams rodo ir kitais būdais. Anot bendrovės personalo vadovės, išreikšti padėką komandos nariams padeda motyvaciniai priedai.

„Be to, kolegomis rūpinamės ir per šventes. Pavyzdžiui, birželį „Lidl Lietuva“ penktojo gimtadienio proga kiekvienam darbuotojui įteikėme 100 eurų vertės „Lidl“ dovanų kortelę. Kiekvieną Rugsėjo 1-ąją komandos narių vaikams dalijame mokyklinius rinkinius. Personalas dovanų gauna ir pagrindinių švenčių – Kalėdų, Velykų – proga. Beje, per pirmąsias Kalėdų, Velykų ir Naujųjų metų dienas „Lidl“ parduotuvės nedirba, kad visi įmonės darbuotojai galėtų praleisti didžiausias metų šventes su savo artimaisiais“, – teigia S. Savickienė.

Naujausius „Lidl Lietuva“ darbo pasiūlymus galima rasti įmonės karjeros portale http://karjera.lidl.lt.

„Lidl Lietuva“ šiuo metu dirba daugiau nei 2,5 tūkst. darbuotojų. Lietuvoje iš viso veikia 57 „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvės 23-uose šalies miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje bei Druskininkuose.