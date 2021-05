„Iki“ savo kulinarijos gaminiuose naudos tik vištieną be antibiotikų

„Atsakingas požiūris, tvarumas ir aplinkos tausojimas jau seniai yra „Iki“ kasdienybės dalis. Mes nuolat rūpinamės gyvūnų gerove, todėl siekiame ir kuo geresnių vištų auginimo sąlygų. Pastebime augantį pirkėjų sąmoningumą ir vis daugiau jų dėmesio aplinkosaugai. Todėl jau kelerius metus asortimente turime vištieną be antibiotikų, o nuo šiol sudarysime sąlygas pirkėjams ne tik patiems rinktis vištieną be antibiotikų, bet ir užtikrinsime, kad visi mūsų prekybos tinkle paruošti kulinarijos gaminiai su vištiena bus su vištiena be antibiotikų“, – sako N. Kvietkauskaitė.

Vištienos be antibiotikų tiekėjai sudaro tinkamas paukščių augimo sąlygas ir lesinimą kokybišku maistu paukštynuose, todėl paukščiai išlieka sveiki per visą augimo laikotarpį ir negauna antibiotikų. Šios priežastys lemia aukštą be antibiotikų užaugintų vištų mėsos kokybę. Vištas be antibiotikų auginantys tiekėjai turi specialų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sertifikatą.

Privataus prekės ženklo linijos „užauginta be antibiotikų“ vištiena prekybos tinklas „Iki“ prekiauja dar nuo 2019 m. – pradėjo ja prekiauti pirmieji rinkoje. Pasak „Iki“ generalinės direktorės, duomenys rodo, kad šios rūšies mėsai vartotojai teikia pirmenybę ir ji jau sudaro didžiąją pardavimų dalį. 2021 m. sausio-balandžio mėn., palyginti su tuo pačiu parėjusių metų laikotarpiu, vištienos be antibiotikų parduota 70 proc. daugiau.

Siekiant kulinarijos gaminiuose naudoti tik vištieną be antibiotikų, su tiekimo grandinės nesklandumais nesusiduriama. Prekybos tinklas turi nuolatinius partnerius, užtikrinančius reikiamą tokios produkcijos kiekį.

Prekybos tinklas skaičiuoja, kad per 2020 m. vien kulinarijos gaminiams sunaudota apie 1,33 mln. kilogramų vištienos. Iš jos gaminami tokie populiarūs gaminiai kaip Kijevo kotletas, salotos. Vištiena be antibiotikų bus naudojama visiems „Pagaminta IKI“ kulinarijos gaminiams ruošti, išskyrus keptus viščiukų broilerių gaminius.

Tai jau ne pirmas didelis „Iki“ pokytis, susijęs su gyvūnų gerovės gerinimu. Dar šių metų kovo mėn. prekybos tinklas paskelbė, kad pirmasis kulinarijos gaminiuose nebenaudoja ir narvuose laikomų vištų kiaušinių. „Iki“ planuoja visiškai atsisakyti narvuose laikomų vištų kiaušinių iki 2025 m. Taip pat „Iki“ yra pirmasis prekybos tinklas Lietuvoje, visiškai nutraukęs prekybą gyva žuvimi. Paskutiniai gyvos žuvies akvariumai parduotuvėse buvo išmontuoti praėjusių metų pavasarį.