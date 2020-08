Į mokyklą su „Lidl“ ir I. Mackevičiene: kodėl ji sūnų mokslo metams ruošia iš anksto

„Paskutinį vasaros mėnesį pasitiksime su plačiu mokyklinių prekių asortimentu – pirmąsias mokyklai skirtas prekes mūsų pirkėjai visose „Lidl” parduotuvėse galės rasti jau nuo rugpjūčio 3 d. Suprantame, kad pasiruošimas mokyklai yra svarbus ir atsakingas įvykis tiek tėvams, tiek moksleiviams, tad tam, kad procesas vyktų be streso, verta ruoštis iš anksto. Iki pat rugpjūčio pabaigos „Lidl“ asortimente kas savaitę pasirodys vis naujos mokyklinės ir namų biuro prekės, vaikų tekstilė, kaip specialūs rūbai darželinukams ir klientų pamėgti koledžo stiliaus švarkeliai, mediniai žaislai, virtuvės ir smulkios namų apyvokos prekės studendams, baldai – iš viso atrinkome daugiau nei 200 reikalingiausių pasiūlymų ypatingai geromis kainomis. Šiemet turėsime ir išskirtinių naujienų – reguliuojamą „Livarno living“ vaikišką rašomąjį stalą už 99 Eur, „Melinera“ gaublį už 24,90 Eur bei dar gausesnį kanceliarinių „Herlitz“, „United Office“, „Staedtler“ ir BIC reikmenų pasirinkimą“, – sako Vytenis Čubrinskas, „Lidl Lietuva“ ne maisto prekių pardavimų skatinimo skyriaus vadovas.

I. Mackevičienė pasakoja, kad dar pernai svarstė apie paruošiamąją klasę ne darželyje, o mokykloje, tačiau pasitarus su mokyklos direktore buvo suprasta, kad tiek Motiejus, tiek ji su Rolandu, kaip tėvai, dar nebuvo tam pasirengę.

„Per metus labai pasikeitė ne tik Motiejus, bet ir mes – matosi, kad jis yra emociškai nusiteikęs eiti į paruošiamąją klasę, nori permainų aplinkoje, toliau augti ir tobulėti. Ko gero, prie to galėjo prisidėti ir karantinas. Tiesa, labiausiai jis džiaugiasi dėl fakto, kad mokykloje nebereikės miegoti pietų miego – galima sakyti, kad jam tai yra kaip tam tikra skirtis, pagal kurią galima vieną ar kitą žmogų „statyti“ į suaugusiųjų pasaulį. Tačiau per daug apie jį kol kas negalvojame – šiltuoju metų laiku šiek tiek sprendžiame paprastas užduotėlių knygeles, bet per daug Motiejaus neapkrauname ir leidžiame džiaugtis dar viena vaikystės vasara“, – sako jo mama.

Mokyklą prisimena su nostalgija

Kalbėdama apie savo vaikystę, I. Mackevičienė atskleidžia, kad ji buvo labai stropi mokinė, o vasaros atostogos jai būdavo tikra kančia.

„Nors mokiausi jau labai seniai, išties buvau viena iš nedaugelio moksleivių, kuriai labai patiko mokykla. Atrodo, kad dabar viskas neatpažįstamai pasikeitę – aš į mokyklą pradėjau eiti net prieš 24-erius metus, tačiau iki šiol prisimenu tą naujų sąsiuvinių kvapą, o prieš mokslo metų pradžią specialiai mėgstu praeiti pro parduotuvėse esančias mokyklines priemones, kad galėčiau prisiminti Rugsėjo pirmosios šventę ir šiuos nostalgiškus laikus“, – sako buvusi dainininkė.

Nors dar tik rugpjūčio pradžia, jau pradedame su Motiejumi po truputį apsipirkinėti – taip neišvargstame, sutaupome ne tik daug laiko, bet ir nervų, nes nereikia skubėti visko įsigyti iš karto.

Pasiruošimas iš anksto taupo laiką, nervus ir pinigus

Anot pašnekovės, nors įprastai gyvenime ji yra paskutinės minutės žmogus, kai kalba pasisuka apie rūpestį sūnumi, viskas apsiverčia aukštyn kojomis. Ji taip pat džiaugiasi, kad atsiranda vis daugiau galimybių mokyklai pasiruošti iš anksto.

„Džiaugiuosi, kad prekybos tinklas „Lidl“ siūlo galimybę būtiniausias mokyklines prekes įsigyti gerokai anksčiau – nors dar tik rugpjūčio pradžia, jau pradedame su Motiejumi po truputį apsipirkinėti – taip neišvargstame, sutaupome ne tik daug laiko, bet ir nervų, nes nereikia skubėti visko įsigyti iš karto. Nors „Lidl“ jau spėjome nusipirkti flomasterių, magnetukų lentą, įvairiausių lipnių lapelių, tušinukų ir pieštukų, šį mėnesį čia tikrai grįšime dar ne kartą“, – tikina I. Mackevičienė.

Ji pratęsia, kad į važiuojant į parduotuvę kelis kartus yra užtikrinama, kad jokia prekė nebus pamiršta, sūnus į mokyklą eis pilnai jai pasirengęs, o tėvai apsipirks pigiau: „Kadangi pradedame planuoti, ką įsigysime iš anksto, galime įsitikinti, kad vežimėlis nebus prikrautas galybės nereikalingų priemonių, o mes spėsime atkreipti dėmesį ir į ekonomiškesnius variantus, specialius pasiūlymus.“

Moko vaikus savarankiškumo

I. Mackevičienė atskleidžia, kad apsipirkinėjimas mokyklinėms prekėms jai yra vienas malonumas, tačiau visas būtiniausias sūnaus priemones mama žada pirkti kartu su juo.

„Juk tai yra naujo ir beprotiškai svarbaus gyvenimo etapo pradžia, todėl manau, kad į prekių, kurias jis naudos kasdien, pirkimo procesą Motiejų įtraukti yra būtina – daug smagiau yra į mokyklą eiti su savo išsirinkta kuprine, rašyti su patinkančiu tušinuku į labiausiai akį patraukusį sąsiuvinį“, – sako dviejų vaikų mama.

Anot jos, Motiejaus nepriklausomybę nuo tėvų jie bando skatinti visuomet, o apsilankymas parduotuvėje, viena iš tokių progų: „Kadangi į „Lidl“ apsipirkti važiuojame kas savaitę, leidžiu jam ir mano dukrai Meilei Marijai pasiimti po mažesnį prekių vežimėlį ir išsirinkti tai, ko jie nori. Man čia visuomet labai ramu, nes tiek aš, tiek vaikai jau pažįstame parduotuvę, o kadangi jos aiškiai suplanuotos ir kompaktiškos, man nebaisu, kad vaikai pasimes.“