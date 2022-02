Į „Iki“ parduotuves jau atkeliauja pirmieji trumpavaisiai lietuviški agurkai

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, teigė, kad pirmieji trumpavaisiai lietuviški agurkai vos tik pasirodę parduotuvėse iš karto yra tiesiog graibstomi.

„Mūsų pirkėjai nekantriai laukia lietuviško derliaus daržovių, o pirmieji švieži lietuviški trumpavaisiai agurkai, vos pasirodę prekyboje, tampa parduotuvių žvaigždėmis. Siekdami pirmuosius lietuviškus agurkus „Iki“ pirkėjams pristatyti kaip įmanoma anksčiau, glaudžiai bendradarbiaujame su vietos ūkininkais ir tiekėjais“, – sakė V. Budrienė.

Sodinami sausio viduryje

Įmonės „Agrošiltnamiai“, auginančios ir į „Iki“ tiekiančios agurkus, direktorius Paulius Andriejavas, sako, kad pirmieji trumpavaisiai agurkai parduotuves šiais metais simboliškai pasiekė per Valentino dieną, vasario 14-ąją.

„Iki“ nuotr.

„Turėdami ilgametę patirtį esame išbandę įvairius sodinimo laikotarpius ir pastebėjome, kad aukso viduriukas yra daigus šiltnamiuose sodinti sausio viduryje, tuomet derliumi galima džiaugtis vasario viduryje. Dėl mūsų šalyje vyraujančio klimato sąlygų anksčiau sodinti negalime, nes augalams tiesiog trūksta saulės šviesos bei dienos ilgio“, – teigia P. Andriejavas.

Ūkininkas pasakoja, kad didžiausią įtaką pirmajam agurkų derliui daro saulė, o jos žiemą ypač trūksta, todėl auginant agurkus yra naudojamos įvairios moderniausios technologijos. Šiltnamiuose įrengta speciali vėdinimo ir šildymo įranga, kuri net už lango spaudžiant 25 laipsnių šalčiui viduje palaiko agurkams augti reikiamą 18–20 laipsnių šilumą. Taip pat siekiant užtikrinti geriausią agurkų priežiūrą, ūkyje yra įdiegtos automatinės laistymo sistemos, kurias kompiuteriu valdo agronomai.

Auginami be pesticidų

Pasak P. Andriejavo, agurkai skinami kiekvieną dieną ir pagal iš anksto suderintą tiekimo grafiką iš karto yra pristatomi į parduotuves, todėl pirkėjai gali džiaugtis šviežiais, traškiais ir kvapniais agurkais. Ne mažiau svarbu ir tai, kad agurkai nėra apdoroti jokiomis cheminėmis medžiagomis.

Daržovės auginamos nenaudojant pesticidų, o jau visai netrukus šiltnamiuose apsigyvens natūrali biologinė apsauga – gerieji vabaliukai, kurie neleis plisti kenkėjams.

Anot P. Andriejavo, pirmosiomis savaitėmis nuo tiekimo pradžios agurkų derlius nėra didelis: tik pradėjus tiekti agurkus jų skinama apie 10–20 tonų per savaitę, o nuo balandžio, kai prasideda agurkų augimo pikas, per savaitę jų surenkama per 100 tonų. Iš viso Lietuvos rinkai per sezoną P. Andriejavo valdomas ūkis patiekia daugiau kaip 3 000 tonų trumpavaisių agurkų.

Kaip pasakojo daržoves auginančios įmonės direktorius, agurkų daigai į ūkį atkeliauja iš Suomijos – joje ūkis turi patikimus partnerius, su kuriais bendradarbiauja ne vienerius metus. Vis dėlto agurkai yra gana lepus augalas ir kruopščios priežiūros jiems reikia kiekvieną dieną.