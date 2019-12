„Hegelmann Logistics“ išplėtė paslaugų spektrą – įkūrė akcizinį sandėlį

Tokios paslaugos ypač reikalingos verslams, dirbantiems su Rusijos rinka, kur į akcizinių prekių kategoriją įeina ne tik alkoholis ar tabakas. Tikimasi, kad šis pokytis padės pritraukti papildomus finansinius srautus iš išorinių rinkų ir taip pasitarnaus visai šalies ekonomikai.

Paklausa didesnė už pasiūlą

„Šalyje šiuo metu jaučiamas akcizinių sandėlių trūkumas, tai ypač pastebima Kauno regione. Be to, auga tranzitinių paslaugų poreikis, nes daug prekių keliauja per Lietuvą į Rusiją. Todėl nusprendėme savo turimam sandėliui suteikti pridėtinę vertę ir įgijome akcizinio sandėlio statusą“, – argumentuoja Andrius Šumskis, „Hegelmann Logistics“ logistikos centro vadovas.

„Hegelmann Transporte“ logistikos paslaugų strategijos vadovas Vladislavas Cacarenko priduria, kad akcizinių sandėlių pasiūla Lietuvoje nedidelė, o įkainiai stagnavę. „Manome, kad tokias paslaugas teikiančių įmonių šalyje yra per mažai, tad pasinaudojome galimybe praplėsti savo teikiamų paslaugų spektrą, juolab kad turime išvystytą puikią infrastruktūrą ir matome didelį šios srities potencialą“, – teigia V.Cacarenko.

Jau šio sandėlio statymo pradžioje 2018-aisiais kilo mintis suteikti jam akcizinės paskirties statusą. Tai buvo įgyvendinta šį rugsėjį ir nuo šiol bendrovė siūlo visų rūšių prekių sandėliavimo bei transportavimo paslaugas.

Iššūkiai mums patinka, nes turime profesionalią komandą ir patirties.

Siūlo kompleksines paslaugas

Pasak V.Cacarenko, akcizinių prekių apskaita yra itin griežta, todėl tokio krovinio pervežimo procesas bei dokumentacija yra gerokai sudėtingesni nei įprastai. „Darbą su paprastu kroviniu gali atlikti bet kurios paskirties sandėlis, tam nereikalingas akcizinio sandėlio statusas ar mokestinis režimas, o akcizinių prekių krovinio paruošimas reikalauja daugiau žinių ir įrangos, be to, toks sandėlis turi atitikti daugybę saugumo reikalavimų. Vis dėlto iššūkiai mums patinka, nes turime profesionalią komandą ir patirties“, – teigia V.Cacarenko.

„Hegelmann Logistics“ šiuo metu atlieka visas reikiamas procedūras: atveža prekes į sandėlius, jas rūšiuoja, tarpininkauja su lipdukų gamintojais, ženklina prekes, paruošia reikalingus dokumentus ir pristato prekes į galutinį tašką.

Bendrovė užsiima įvairios paskirties prekių logistika, vis dėlto pastebima, kad, per tris mėnesius nuo akcizinių prekių sandėliavimo ir transportavimo paslaugos įdiegimo, akcizinių krovinių srautai padidėjo dvigubai. Šias tendencijas įžvelgia ir bendrovės transporto padalinys.

Pokyčiai Rusijoje praplečia galimybes Lietuvoje

Tokios paslaugos ypač reikalingos verslams, dirbantiems su Rusijos rinka, kur į akcizinių prekių kategoriją įeina ne tik alkoholis, tabakas, alyva ar žibalas. Kaip teigia V.Cacarenko, po Naujųjų metų į Rusiją įvežama avalynė ir apranga turės būti atitinkamai paženklintos. Todėl ateityje bus galima dar išplėsti paslaugų teikimo galimybes, nes jų prireiks šias prekes tiekiančioms įmonėms. „Apskritai bet kuri prekė, kuri yra importuojama į Lietuvą arba važiuoja tranzitu per Lietuvą, turi būti su tos šalies vertimu. Visos šios prekės gali atkeliauti pas mus ir mes jomis pasirūpinsime. Ribų šioje srityje nėra“, – teigia V.Cacarenko.

Logistikos paslaugų strategijos vadovas priduria, kad Rusijoje neseniai pasikeitė įstatymai ir pati alkoholio rinka, todėl didieji prekybos tinklai jau gali patys ten importuoti prekes, formuoti tiekėjų portfelį ir tam nebūtina bendradarbiauti su vietiniais platintojais. Tai atveria kelius akcizinių sandėlių plėtrai Lietuvoje.

Įžvelgia naudą visai šaliai

V.Cacarenko teigimu, pagal apimtis Lietuvos ir Rusijos rinkos smarkiai skiriasi, tad šiuo metu daugiausia dirbama su Rusijos rinka, o kartu labai vertinami ir lokalios rinkos žaidėjai. Šiuo metu bendrovė orientuojasi į nepriklausomus alkoholio importuotojus, tai pat didžiuosius prekybos tinklus, HORECA klientų dalį bei akcizinės produkcijos gamintojus. Netrukus ketinama dirbti ir su tabako gaminiais, taip pat su fasuotos automobilių alyvos tiekėjais.

Logistikos centro vadovo A.Šumskio teigimu, tokių paslaugų teikimas gali atnešti naudos visai šalies ekonomikai: „Iš išorinių rinkų tai gali pritraukti papildomus finansinius srautus, kurie, jei tokių paslaugų būtų nepakankamai, atsidurtų kaimyninėse šalyse. Šis paslaugos tipas – sandėliavimas – yra labiau lokalus verslas, kai prekių pervežimas geografinių ribų neturi. Ir vis dėlto radome būdą tokią paslaugą parduoti ne tik vietinei, bet ir užsienio rinkai. Tai atneš daugiau pajamų ne tik mums, bet ir prisidės prie ekonomikos augimo Lietuvoje.“

Pasak A.Šumskio, šiame versle svarbu būti lankstiems, operatyviems ir orientuotiems į klientą, nes auga ne tik paslaugų poreikis, bet ir klientų lūkesčiai paslaugoms. „Stengiamės panaudoti savo išmoktą gerąją praktiką, efektyviai valdyti srautus, planuoti darbo jėgos užimtumą, pritaikyti išmanius sprendimus. Darome visa tai, siekdami užtikrinti paslaugų kokybę ir didinti efektyvumą“, – argumentuoja logistikos centro vadovas.

Vykdo plėtrą šalia Kauno

„Hegelmann Logistics“ logistikos centras pradėjo veikti pernai rudenį prie Kauno, ties magistrale į Klaipėdą. Šis akcizinis sandėlis – tai antrasis logistikos centro statybos etapas. Šiuo metu bendrovės eksploatuojamų sandėlių plotas užima 6 000 kv. m, o ateityje ketinama išplėsti logistikos centrą iki 21 000 kv. m ploto. Bendros investicijos į logistikos centro ir administracinių pastatų kompleksą sieks apie 20 mln. eurų.

Statant šiuos sandėlius buvo įdiegti sprendimai, leidžiantys efektyviai sandėliuoti prekes, teikti kompleksines paslaugas ir sudaryti galimybes sandėliuojamas atsargas valdyti per nuotolį. Šio logistikos centro išskirtinumas – itin aukštos sandėlių lubos, kurios siekia 17 m. Sandėliai stebimi ir saugomi visą parą, juose įdiegta moderniausia įranga.

Šalia logistikos centro taip pat įsikūrė 4 tūkst. kv. m ploto biurų pastatas, kuriame dirba „Hegelmann Transporte“ darbuotojai. Šiuo metu bendrovėje jų yra 1 820.