Darbas „Lidl“ parduotuvėse: dinamiškas, skatinantis augimą ir siūlantis didžiausią atlygį rinkoje

Visi „Lidl“ prekybos tinklo parduotuvių darbuotojai dirba pagal rotacijos principą. Jie kasdien keičiasi atsakomybėmis: dirba kasoje, kepykloje, rūpinasi prekių šviežumu, asortimentu lentynose ir užtikrina tvarkos palaikymą.

„Siūlydami tokiu būdu išvengti monotonijos darbe, siekiame suteikti visas sąlygas darbuotojams atsiskleisti, realizuoti save, prisidėti prie bendrų tikslų siekimo, įsitraukti į sprendimų priėmimą. „Lidl“ parduotuvėms būdinga darbo užduočių kaita neleidžia užsibūti vienoje vietoje, suteikia galimybę visapusiškai pažinti parduotuvę, atrasti savo stipriąsias puses, gilinti žinias ir kopti karjeros laiptais“, – pasakojo Sandra Savickienė, „Lidl Lietuva“ valdybos narė ir personalo vadovė.

Darbo kultūrą kuria kiekvienas komandos narys

Ilgametis prekybos tinklo „Lidl“ regiono vadovas Edmundas pasakoja, kad įmonėje taikoma dinamiško darbo kultūra ir darbo modelis įtraukia nuo pat pirmųjų darbo dienų.

„Rutinos nebuvimas skatina asmeninį tobulėjimą, didina motyvaciją ir įsitraukimą. Be to, tokiu būdu prekybos tinklo veidą kuria kiekvienas darbuotojas, todėl labai svarbu, kad kolegos jaustųsi įvertinti, pastebėti. Tik tokia darbo aplinka padeda pasiekti gerų rezultatų ir džiaugiuosi, kad „Lidl“ ją užtikrina“, – sakė Edmundas.

Jis prideda, kad nors dinamiškoje darbo aplinkoje kiekvienas susiduria su įvairiais iššūkiais, tai taip pat suteikia galimybę nuolat mokytis.

„Tokia aplinka padeda ugdyti kompetencijas, dalintis patirtimi ir įgūdžiais su kolegomis. Man, kaip vadovui, stipri komanda ir motyvuoti darbuotojai yra du esminiai veiksniai, lemiantys visos organizacijos sėkmę, todėl šių principų siekiu išmokyti visus naujus darbuotojus ir nuolat apie juos primenu komandai. Kadangi be šių dviejų ramsčių parduotuvė būtų tik tuščios sienos, pirkėjai greitai įvertina visos komandos darbą, net jeigu kai kurie darbuotojai ne visada pastebimi prekybos salėje“, – teigė Edmundas.

Motyvuoja daugybe papildomų naudų

Bendrovė savo darbuotojus motyvuoja ne tik įdomiu darbo modeliu, bet ir įvairiomis kitomis priemonėmis. Pavyzdžiui, jau penktus metus iš eilės bandomąjį laikotarpį praėję darbuotojai draudžiami papildomu sveikatos draudimu, jiems suteikiama galimybė nemokamai pasiskiepyti nuo gripo (patiems ir jų vaikams iki 14 metų), dovanojami imunitetą stiprinantys vitaminų rinkiniai. Be to, darbuotojai gali nemokamai apsilankyti dešimtyje gydytojo psichoterapeuto ar psichologo-psichoterapeuto psichoterapijos seansų per metus. Įmonės darbuotojai gali gauti ir profesionalias anonimines konsultacijas finansiniais, teisiniais ar asmeniniais klausimais.

„Mūsų komandos nariams taip pat suteikiame galimybę tobulėti profesinėje srityje, skatiname juos kilti karjeros laiptais – vidutiniškai kasmet pareigose pakyla net 10 proc. visų „Lidl Lietuva“ įmonės darbuotojų. Taip pat motyvaciją didiname suteikdami išsamius apmokymus, sąlygas derinti darbą su studijomis, minutės tikslumu apmokame išdirbtą darbo laiką bei taikome pakopinę atlygio sistemą, kuri garantuoja atlyginimo augimą kelis metus į priekį“, – teigė S. Savickienė.

Ji pažymi, kad „Lidl“ darbuotojai taip pat gauna didžiausią vidutinį atlygį tarp didžiųjų prekybos tinklų. Remiantis naujausiais „Rekvizitai.lt“ duomenimis, šių metų gegužės mėn. darbuotojų užmokesčio vidurkis prieš mokesčius „Lidl Lietuva“ įmonėje siekė 2054,45 eurus ir buvo didžiausias tarp maisto produktais prekiaujančių penkių didžiųjų šalies prekybos tinklų. „Lidl Lietuva“ rinkos atlyginimus vertina pagal visą kalendorinį mėnesį prekybos tinkle išdirbusių darbuotojų darbo užmokesčio rodiklius. Šie duomenys, iš visų pateikiamų „Rekvizitai.lt“ portale, tiksliausiai atspindi įmonėse vyraujantį atlygio lygį.

„Taip pat mūsų darbuotojų lojalumą skatina ir tai, kad „Lidl“ yra stabilus, nuolat augantis darbdavys, kuriantis darbo vietas ir galimybes bei penktus metus iš eilės patenkantis tarp TOP darbdavių Lietuvoje ir Europoje“, – sakė S. Savickienė.

„Lidl Lietuva“ šiuo metu dirba daugiau nei 2,7 tūkst. darbuotojų. 69 prekybos tinklo parduotuvės veikia 26 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse ir Nemenčinėje.