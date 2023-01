Amžinas paradoksas: gyventojai nori tvarkingų gatvių, bet ne kelio darbų?

Visgi apgalvotas darbų planavimas ir šiuolaikiniai kelių priežiūros metodai suteikia galimybę užtikrinti sklandesnę bei efektyvesnę kelių priežiūrą su kuo mažesniais trukdžiais eismui ir gyventojų ramybei. Tvarios miestų ir infrastruktūros plėtros bendrovės „YIT Lietuva“ Infrastruktūros verslo vadovas Aurelijus Braželis sako, kad vykdant kelių priežiūros darbus siekiama pasitelkti gerąsias praktikas, tačiau svarbus ir gyventojų supratingumas bei kantrybė.

Dirbti naktimis įmanoma ne visada

Anot A. Braželio, būtent kantrybės dažnai trūksta gyventojams ir vairuotojams, kurie nori geros būklės gatvių, tačiau neretai turi priekaištų vykdomiems kelių darbams. Išvengti laikinų eismo ribojimų atliekant kelių remontą dažnai yra neįmanoma, nors dedama daug pastangų, kad jų būtų kuo mažiau.

„Didžiuosiuose miestuose automobilių srautams didėjant, o orams mūsų šalyje tampant vis labiau permainingiems, neišvengiamai auga ir kelių remonto poreikis. Esame darbų vykdytojai ir negalime rinktis, kurias gatves ar kelius remontuoti, – tą nusprendžia miestų bei rajonų savivaldybės ir Lietuvos automobilių kelių direkcija. Tačiau kaskart stengiamės, kad darbai būtų atlikti kokybiškai ir operatyviai. Siekdami kuo mažiau trukdyti eismui mieste, esant galimybei, darbus vykdome naktimis. Pavyzdžiui, pernai didelio intensyvumo Savanorių prospekte ir Ozo gatvėje sostinėje kelio remonto darbus vykdėme tik naktimis. Vis tik dirbant gyvenamosiose zonose to daryti negalime, nes naktis yra gyventojų poilsio ir ramybės laikas, kai negalima triukšmauti“, – sako A. Braželis.

Ieško geriausių sprendimų

Dienos metu darbai organizuojami taip, kad galėtume išvengti rytinio ir vakarinio eismo piko valandų. Be to, sostinėje taip pat tenka derintis prie troleibusų eismo grafikų. Troleibusai yra susieti su kontaktiniu tinklu, todėl dažniausiai nėra galimybės jų eismo nukreipti kitomis kelio juostomis ar maršrutais. Kadangi Vilniuje troleibusai nevažiuoja vos 5-6 valandas per parą, kelių remonto darbus dažnai tenka atlikti paryčiais. Pavyzdžiui, Ukmergės ir Narbuto gatvėse Vilniuje darbai dienomis buvo atliekami uždarant vieną eismo juostą, o naktimis remontuojant kelio dalį, skirtą viešajam transportui.

Eismo apribojimų reikalaujantys darbai taip pat dažnai yra atliekami savaitgaliais, kai į gatves išvažiuoja gerokai mažiau automobilių. Pernai vieną sekmadienį uždarius sostinės Lentvario gatvę darbus joje pavyko atlikti vos per dieną. Didžiąją darbų dalį organizuodama naktimis ir savaitgaliais, šiemet „YIT Lietuva“ Vilniuje planuoja suremontuoti ir Kojelavičiaus, Pramonės, Liepkalnio gatves.

„Visuomet ieškome kompromiso tarp kuo mažesnių eismo apribojimų, gyventojų ramybės ir darbų efektyvumo. Sukelti kiek įmanoma mažiau nepatogumų aplinkiniams – itin svarbu, nes, jei netrukdome mes, vadinasi, kiti netrukdo mums. Dėl to dažnai dirbame naktimis, rytais, vakarais, savaitgaliais. Kitais atvejais konsultuodamiesi su savivaldybėmis eismo srautus nukreipiame alternatyviomis gatvėmis, esant galimybei sutelkiame didelius resursus, organizuojame pamaininį darbą tam, kad remontą būtų galima atlikti, kaip įmanoma, greičiau“, – teigia A. Braželis.

Bendrovės Infrastruktūros verslo vadovas sako, kad remonto darbus atlikti operatyviau padeda ir pasitelkiamos techninės inovacijos, pažangesnės technologijos bei efektyvūs projektavimo sprendimai. Jie leidžia darbus atlikti ne tik greičiau, bet ir darant mažesnį poveikį aplinkai, užtikrinant kelio dangai keliamus kokybės bei ilgaamžiškumo reikalavimus.

Pasipiktinusieji dažniausiai nenori suprasti, kad keliai remontuojami dėl visų gerovės.

Pasipiktinę gyventojai – vienas didžiausių iššūkių

Anot A. Braželio, tvarkant gatves miestuose, ypač tankiai apgyvendintose jų dalyse, dažnai kyla nemažai iššūkių. Prie tvarkomų kelio ruožų neretai yra sunku patekti su sunkiąja technika, ja neužblokuoti pravažiavimų, važiuojamosios kelio dalies. Darbus taip pat sunkina intensyvaus eismo srautai aplink ar gyventojų išreiškiamas nepasitenkinimas.

„Gyventojai pyksta dėl eismo apribojimų, triukšmo, kylančio specifinio kvapo įrenginėjant asfalto dangas. Pasipiktinusieji dažniausiai nenori suprasti, kad keliai remontuojami dėl visų gerovės. Duobėtais, nelygiais, prastos kokybės keliais važiuoti ne tik nepatogu ir nesaugu, bet taip pat ekonomiškai nuostolinga. Tie patys gyventojai, kurie skundžiasi kelių remonto sukeliamais nepatogumais, neretai turi paploninti savo pinigines, kai dėl duobių gatvėse gadinami jų automobiliai“, – pastebi A. Braželis.

„YIT Lietuva“ Infrastruktūros verslo vadovas ragina gyventojus nepamiršti, kad gatvės ir keliai yra tiesiami visiems, o darbų metu sukeliami nepatogumai – laikini. Kuo mažiau trukdžių ir bereikalingų priekaištų darbininkams bus, tuo greičiau miesto gyventojai bei svečiai galės naudotis nepriekaištinga, komfortą, saugumą ir greitį užtikrinančia miesto infrastruktūra.