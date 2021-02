I. Šimonytė: karantino atlaisvinimo planas – pirmadienį

„Aš visiškai įsitikinusi, kad pirmadienį mes tokį planą galėsime patvirtinti ir toliau pagal jį bus galima priimti atitinkamus sprendimus dėl to, kokiomis sąlygomis ir nuo kokių datų kokios veiklos galėtų būti atnaujintos“, – spaudos konferencijoje penktadienį sakė I. Šimonytė.

Anot jos, Vyriausybės vertinimu, pandeminė situacija šalyje išlieka rimta, nors akivaizdžiai geresnė, nei prieš keletą savaičių.

Ministrė pirmininkė pabrėžė, kad dėl konkrečių veiklų ir datų, kai galėtų būti atlaisvintos kai kurios veiklos, bus galima kalbėti pritarus karantino atlaisvinimo schemai.

„Pirmiausia Vyriausybė turi susitarti dėl pačios schemos – kas kažkuriame scenarijuje, konkrečiai ir kokiomis sąlygomis gali pradėti veikti“, – teigė I. Šimonytė.

„Tada, kai dėl to susitarsime, o dėl to, tikiuosi, susitarsime pirmadienį, institucijoms bus pavesta parengti atitinkamus nutarimų projektus ir Vyriausybė, manau, kad jiems pritars be jokių didesnių debatų“, – pabrėžė ji.

Premjerės teigimu, jeigu atsitiktų taip, kad reikėtų ilgesnių apribojimų ar juos vėl reikėtų sugriežtinti dėl to, kad epidemiologinė situacija labai pablogėtų, ji neatmeta galimybės teikti Seimui pasiūlymus dėl paramos apimties keitimo.

Ji taip pat užsiminė, jog kitą savaitę turėtų būti patvirtintas ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rengiamas papildomas paramos paketas.

„Tarp tų priemonių turėtų būti ir priemonė testavimui – tokia, kuri finansiškai padėtų ir motyvuotų darbdavius, ypač smulkaus ir vidutinio verslo savo darbuotojus testuoti, kad atsidarymas būtų kaip įmanoma saugesnis, tai tų paramos priemonių verslams dar bus patvirtinta ir pačios vyriausybės artimiausiu metu“, – sakė I. Šimonytė.

Šios savaitės pradžioje Vyriausybė leido atnaujinti veiklą lauko slidinėjimo centrams. Buvo manoma, kad dar šią savaitę bus priimti sprendimai dėl grožio paslaugų ir ne maisto prekėmis prekiaujančių parduotuvių atlaisvinimo, tačiau šio klausimo svarstymas buvo atidėtas kitai savaitei.

Ekspertų taryba prie Vyriausybės sakė siūlanti kol kas karantino neatlaisvinti, tačiau ekonomikos ministrė Aušrinė Armonaitė, trečiadienį nukėlus grožio ir prekybos paslaugų veiklos atlaisvinimo klausimą, sakė vis dėlto mananti, jog šis verslas galėtų atnaujinti veiklą.