Vyriausybėje – siūlymas taikyti nulinį PVM šildymui dar du sezonus

Vyriausybė trečiadienį svarstys Finansų ministerijos siūlymą taikyti nulinį pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą centralizuotam šildymui dar du sezonus. Skaičiuojama, kad valstybės biudžetas per dvejus metus neteks apie 111 mln. eurų.

„Atsižvelgiant į besitęsiantį energetinių žaliavų kainų augimą pasaulio rinkose, siekiama iš dalies sumažinti Lietuvos gyventojams teksiančią finansinę naštą dėl būsimų sąskaitų už šildymą ir karštą vandenį 2022–2023 metų ir 2023–2024 metų šildymo sezonais, iš valstybės biudžeto kompensuojant dalį pridėtinės vertės mokesčio“, – rašoma ministerijos aiškinamajame rašte.

Tokia tvarka būtų taikoma nuo 2022 ir 2023 metų spalio 1 dienos iki 2023–2024 metų balandžio 30-osios. 9 proc. PVM buvo kompensuojamas ir nuo šių metų sausio 1 dienos iki balandžio 30-osios.

Pasak ministerijos, valstybės biudžetas dėl to per 2022–2023 metų šildymo sezoną netektų apie 54 mln. eurų, o per 2023–2024 metų sezoną – dar apie 57 mln. eurų, su sąlyga, kad išliks tokios pat kainos, kaip 2023 metų pirmąjį pusmetį

Finansų ministrė Gintarė Skaistė praėjusią savaitę teigė, kad nulinis PVM tarifas siūlomas atsižvelgiant į tendencijas ir ateities sandorius, pagal kuriuos matoma, jog energetikos prekių kainos išliks aukštos dar kurį laiką.

Vyriausybei pritarus PVM įstatymo pataisas dar svarstys Seimas.