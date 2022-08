Vyriausybė spręs dėl elektros ir dujų tarifų religinėms bendruomenėms

Parlamentarai siūlo nustatyti, kad religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, perkančioms elektrą savo bendruomenių, religinių objektų reikmėms, būtų taikomi tokie patys elektros ir dujų tarifai, kaip buitiniams vartotojams.

Šiuo metu Elektros energetikos įstatymas nenumato Lietuvoje joms jokių lengvatinių tarifų.

Energetikos ministerija siūlo nepritarti Elektros energetikos ir Gamtinių dujų įstatymo projektų pakeitimui. Anot jos, siūlomos nuostatos numato plačią ir neapibrėžtą jos taikymo apimtį, projekte neatskleista, kokias religinių bendruomenių ir bendrijų reikmes siūloma tenkinti.

Be to, tai pažeistų Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisykles, jeigu šios organizacijos už ūkinę veiklą gaus kompensacijas ir tai nebus suderinta su Europos Komisija.

Anot ministerijos, šių organizacijų prilyginimas buitiniams vartotojams savaime nereikš mažesnių elektros kainų ilgalaikėje perspektyvoje, kadangi vėliau jiems teks pasirinkti rinkos siūlomas kainas. Be to, jos gali įgyti juridinio asmens statusą, dėl to jos negali būti tapatinamos su buitiniais dujų vartotojais – gyventojaus, kurie perka dujas asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms.